Alianza por la educación

Las alianzas han sido, desde siempre, una de las formas más efectivas para lograr objetivos comunes, lo vemos frecuentemente en los procesos electorales, donde los partidos políticos buscan aliados para fortalecer no sólo sus propuestas, sino los resultados comiciales.

En realidad, en los últimos años poco importan las propuestas en el tema electoral, sino el fin y, recordemos que el objetivo de los partidos políticos, la misión, su misión, es ganar elecciones. Evidentemente que la plataforma es la parte esencial de su existencia, pero para efectos prácticos, el triunfo mide su penetración y, por supuesto, la efectividad de una alianza.

Por lo regular, cuando un partido político tiene el respaldo popular, mide sus preferencias y obtiene una fotografía que le beneficie antes de entrar al proceso electoral, no necesita aliados; pero la mayor parte de ellos, hoy, al menos en México y una gran parte de los países de América Latina, han optado por buscar coaliciones ante el descrédito casi generalizado de sus acciones.

No es fácil digerir, en estos momentos, a un partido que rechace alianzas, porque la mayor parte de ellos necesita contar con los votos de otros institutos partidistas, por pocos que sean. Recordemos que un voto, uno solo voto, separa el triunfo de la derrota.

Pero no solo los partidos políticos buscan aliados. La empresa privada permanentemente hace alianzas para penetrar en el mercado que otros dominan y ante la posibilidad de debilitar a su competencia, se generan acuerdos empresariales que amplían su cartera de clientes, ubican mejor sus productos y los resultados son ganancias a corto y mediano plazos.

Las alianzas son entre organizaciones civiles, entre instituciones públicas, incluso entre corporaciones policiacas, porque individualmente, sería difícil lograr objetivos comunes. Los propósitos, en una causa, se anteponen al bien personal y buscan el impacto de una comunidad. ¿Por qué las alianzas fracasan en algunas ocasiones?

Paulo Freire, uno de los pedagogos más influyentes del mundo, sostuvo que que “la educación no cambia al mundo, cambia las personas que van a cambiar al mundo” y define que la educación no es un cambio mágico, sino un proceso mediante el cual, para cambiar las cosas, para cambiar al mundo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros, antes de intentar lo demás.

Esa puede ser parte de la respuesta, cuando nos preguntamos ¿por qué algunas alianzas fracasan? Primero, porque no es suficiente una coalición para ganar, sino que se requiere de un cambio interno desde los aliados, sean instituciones o individuos.

La concepción educativa de Freire es que la educación busque el pleno desarrollo del otro, porque se constituye en la justa medida en que el otro se constituye. Es -sostenía- un acto biofílico (amor a la vida), en busca del desarrollo de la libertad, el diálogo, la comunicación y, en términos concretos, el bien con y por el otro.

Las alianzas por la educación, la idea que intento reflexionar en estas líneas, se han convertido en la mayoría de las veces en temas de buenas intenciones, proyectos de moda que se generan desde un esquema de propuestas gubernamentales o sociales, tratando de impactar en el ánimo de una comunidad que anhela, en serio, efectos reales.

Pero si Freire advierte que la educación busca el pleno desarrollo del otro, entonces no vacilemos en pactar acuerdos de convivencia, no antepongamos rechazos cuando se trata de crear espacios dignos, seguros y de calidad en todos los niveles educativos.

La educación no acepta retrasos, ni simulaciones, mucho menos maquillajes. Después de dos años de un confinamiento obligado en casa, donde durante dos ciclos escolares completos nuestros estudiantes permanecieron fuera de las aulas, del patio, de la convivencia presencial con sus compañeros y docentes, hoy la situación es complicada, pero debe resolverse.

Estamos frente a una generación de estudiantes, de todos los niveles, que está conociendo -o reconociendo- lo que la pandemia le negó irremediablemente: la convivencia. La alianza por la educación es de todos y en todos sentidos: estudiantes, padres de familia, docentes, sociedad civil, autoridades escolares, gubernamentales y, sin duda, nadie debe quedarse fuera.

Si las alianzas son entre partidos políticos, entre grupos vecinales, entre empresarios, comerciantes o asociaciones civiles, la educación no debe quedarse fuera, sobre todo en momentos en que, como dice Freire, esto no es un cambio mágico, sino un cambio de cada uno de nosotros para que el otro mejore. El otro, del que habla Freire, son las y los estudiantes. Y los acuerdos de convivencia escolar es un tema que no acepta más dilaciones. Es urgente.