¿Alianzas impúdicas?, por favor

La alianza que el PRI pretende con el PAN para enfrentar a MORENA, no es contra natura y tampoco es nueva. ¿Inmoral?, quien sabe.

La semana pasada el diputado local, Omar Bazán, que simultáneamente dirige al Revolucionario Institucional, soltó que su partido está dispuesto a ir en alianza con Acción Nacional, incluso, que estarían de acuerdo en que el candidato al gobierno del estado provenga de su adversario político más importante por décadas.

Bazán Flores aclaró que la posible alianza no es con el gobernador Javier Corral, ni sería con aquellos que han sido señalados por corrupción.

Como era de esperarse, los morenos encontraron el argumento ansiado desde hace tiempo para confirmar el amasiato que ha existido entre PAN y PRI, el prian como ellos lo denominan.

Por su lado, la dirigente panista, Rocío Reza Gallegos, se apresuró a atajar a la propuesta ´indecorosa´; “no sería bien vista”. Sin embargo, matizó con un “hay que conformar un frente”.

One moment plis. Según mis datos, no existe registro de que AN y el RI hayan ido juntos en una papeleta electoral, pero sí que han hecho alianzas de facto en el congreso federal y en prácticamente todos los congresos locales.

Desde que el PRI fue perdiendo poder y el PAN comenzó a obtener mayores espacios, ambos partidos aprobaron dictámenes en el congreso federal tales como: la ciudadanización de los órganos electorales, la conformación de éstos en la proporción que representaban sus bancadas en las dos cámaras; los organismos autónomos están plagados de la influencia de priístas y panistas, y en menor proporción de la izquierda camaleona.

La aprobación del FOBAPROA fue por acuerdo entre el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y la cúpula panista que entonces lideraba Felipe Calderón Hinojosa, con el visto bueno de Diego Fernández de Cevallos y otras vacas sagradas de esos tiempos. Sus diputados federales reflejaron con su voto ese atraco a la nación.

El Pacto por México y las consecuentes reformas “estructurales” como la energética y la laboral, fueron por una alianza entre Enrique Peña Nieto y Gustavo Madero Muñoz, cuando éste era dirigente nacional del PAN.

Pero ojo, no sólo en el congreso federal y locales se ha dado el amasiato entre el PRI y el PAN. En la elección de 2006, varios gobernadores del tricolor (Veracruz, Edomex, Tamaulipas y Sonora, al menos), operaron, por instrucción de la maestra Gordillo, a favor del candidato panista a la Presidencia de la república.

Y si mi memoria no me falla, cuando Manuel Espino Barrientos era dirigente de Acción Nacional, apoyó abiertamente al candidato priísta en Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, que enfrentó en aquel entonces al candidato de la coalición PRD-PT-Convergencia, Juan José Sabines Guerrero, que resultó vencedor por una diferencia de apenas 6,300 votos.

Semanas antes, durante el cierre de campaña de Felipe Calderón en el estadio Azteca, el duranguense avencindado en Sonora y Chihuahua, arengaba a la multitud: “no se apejendejen”, en clara alusión a no caer en las mentiras del candidato perredista, Andrés Manuel López Obrador. Hoy, Espino es un ferviente morenista que se desempeña como Comisionado del Servicio de Protección Federal.

Más en lo local, en las elecciones de 2013, el ex diputado local panista, Miguel Jurado, trató de convencer a la cúpula de la “familia feliz”, es decir, a Javier Corral y a Gustavo Madero, para que fueran en alianza con el PRI por la alcaldía de Parral. Javier rechazó esa alianza, sin embargo, Jurado ganó esa elección bajo las siglas del Revolucionario Institucional.

Así como el PRI y el PAN han hecho alianzas de facto por casi tres décadas, la izquierda, en cualesquiera de sus metamorfosis (PCM, PPS, PSUM, PT, PMT, PRD) ha hecho lo propio con ellos; así ha sido por muchos años en los congresos locales donde juntos, con el PRI o con el PAN, hacen mayoría para obstaculizar al gobernador.

Y si de alianzas vulgares se trata, baste recordar la que hizo el PAN con el PVEM, cuando en el año 2000, Vicente Fox Quesada, amarró dicha alianza electoral. Ya con la presidencia ganada, Fox se dio cuenta de lo mañosos que resultaron los “Juniors” del verde, y los mandó a freír espárragos.

Con una votación miserable del 3 ó 4%, Calderón les hizo un espacio de segundo nivel en su gabinete, pero los verdes ambicionaban más y luego se aliaron con el PRI de Peña Nieto, quien les obsequió la gubernatura de Chiapas, al nieto del cacique Manuel Velasco, también gobernador décadas atrás.

El porcentaje que el PVEM obtiene en cada elección, le sirve para acomodar 15 ó 18 diputados federales y unos 4 ó 6 senadores de la república. Esta estrategia de alianzas convenientes, en las que se reciclan sempiternos dirigentes nacionales y locales, que se reparten diputaciones locales, federales y senadurías, ya encontró cabida en la 4T. En estos tiempos son aliados de López Obrador.

Como podemos apreciar, las alianzas o amasiatos entre el PRI y el PAN son muy comunes, al igual que los han sido las de la izquierda con uno u otro. Muchos de los morenos de hoy, fueron protagonistas de acuerdos bajo la mesa con el PAN o el PRI, según las conveniencias de cada quien, en su momento.

Por lo anterior, la propuesta del dip. Omar Bazán Flores no debe tomarse a la ligera, pero tampoco es para hacer un dramón, porque todos los partidos, todos, incluido la izquierda disfrazada de MORENA, han tenido su “acostón” político con el PRI y con el PAN.

Tampoco extrañe que MORENA pretenda alianza con el PRI en Jalisco, para derrotar a los Independientes/MC.

P.D. En su primera incursión en el Senado, Javier Corral Jurado hizo alianza con Manuel Bartlet Díaz, y con otros senadores del PRI y la izquierda, porque en el PAN no encontró el apoyo, para descarrilar la ley Televisa que la presidencia de Vicente Fox impulsaba para beneficiar a la televisora.

Es cuanto,

