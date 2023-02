Alejandro Moreno Cárdenas, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es un personaje controversial sí, pero forma parte importante de la vida política de nuestro país, hoy en día.

Escribo esta colaboración, más como editorialista, que como parte de la dirigencia estatal de dicho Instituto Político.

Decidí referirme a él, por lo que ha sucedido en estos días y por la visita que hará a Chihuahua capital el día de mañana, en un encuentro con militancia, en la sede del Directivo Estatal, en la Colonia Dale. Es por ello que me permitiré hacer algunas reflexiones al respecto.

Hay quienes se expresan en los peores términos sobre él como persona y sobre su actuar como político; pero no se puede negar que trae de su lado a todas las estructuras internas del partido.

Ha sabido salir avante, aún con los embates que ha tenido que enfrentar, sobre todo, por parte del gobierno federal y de la gobernadora de Campeche, su estado natal. Hace unos meses circularon infinidad de audios; al parecer manipulados y distorsionados, para tratar de evidenciarlo como ególatra, misógino, burlón, descarado, etc., incluso con supuestas expresiones en contra de la prensa (no lo justifico, de ninguna manera, pero le concedo el beneficio de la duda); pero luego hasta se retractaron quienes intentarlo exponerlo de esa forma. Ante ello, se mantuvo firme.

Podrán decir lo que quieran, pero por menos, mucho menos, cualquiera hubiera dejado de aparecer públicamente, hubiese renunciado a su cargo y hasta se hubiera ido del país. Él no lo hizo. Aquí sigue, fungiendo en el encargo para el cual fue electo (me refiero no solo a la presidencia de un partido, sino como diputado federal también).

Fue fuertemente señalado por grandes personajes del partido, comenzando por el líder de la fracción en el Senado, Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruíz Massieu, entre otros. Sin embargo, y como pudimos percatarnos por los medios de comunicación y redes sociales, en esta semana logró reunirles y salir juntos a una rueda de prensa, con el acompañamiento del coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira y el resto de senadoras y senadores priístas. Y hace unos días, apareció en sus redes, fotografiado con Esteban Villegas, gobernador actual de Durango y al lado Manlio Fabio Beltrones. La imagen en sí misma, dice más que mil palabras.

Cada dirigente del partido, han tenido que actuar y tomar decisiones acordes a su tiempo, su momento y su contexto. Puede ser que muchos de los que ya fueron, no compartan la forma de ser del actual. Que señalan y dicen cómo hacer las cosas. Sin embargo, creo que, en muchos de los casos, si hicieron las cosas de tal o cual manera, es porque así podían hacerlo, al tener al partido en el gobierno. Muchos se quedaron con la idea de seguir gobernando; cuando en realidad, en este momento, la actuación del dirigente del PRI debe ser desde la oposición; hacer señalamientos fuertes y contundentes en contra de quien “mal gobierna” este país; y eso, es lo que ha venido haciendo Alito, aún a costa de su propia imagen e incluso de su integridad física y emocional. Es muy fácil ver los toros desde la barrera. Y por eso los señalamientos de algunos personajes del propio partido, que pretenden seguir marcando el rumbo, sin ser parte o sin involucrarse en el problema; sino, haciéndolo desde fuera.

En estos días, mostró un músculo impresionante de las estructuras del partido, en los eventos de cierre de precampaña, tanto en el Estado de México, como en Coahuila. Desde 2021, afinó y entretejió la alianza denominada “Va X México”; suscrita entre el PRI, PAN y PRD. Eso aseguró más escaños en la cámara baja en ese año y logró el triunfo de la gubernatura en Durango, encabezada por un priísta y en Aguascalientes, encabezados por una panista.

En algún momento se habló de una suspensión o incluso algunos afirmaban una extinción de dicha alianza. Pero hoy por hoy, ha logrado consolidarse. Tan es así, que en las dos gubernaturas en juego para este año, ambas serán encabezadas por reconocidos priístas, con amplias posibilidades de ganar y mantenerse en el poder en esas dos entidades.

Más allá de una alianza electoral, que solo trata de la suma numérica de votos, ahora se habla de Gobierno de Coalición; en el entendido de que se cogobierne entre las tres fuerzas, en atención a los resultados, pero no solo para el reparto de posiciones a puestos de elección popular, sino de espacios de decisión en los gabinetes gubernamentales, sean estatales o municipales. Como se está haciendo en Durango actualmente.

Con este concepto, se está trabajando para sumar y multiplicar electores que permitan la recuperación de la Presidencia de la República y garantizar la gobernabilidad de este país, que ya no puede seguir mas en manos del residente de palacio y sus “corcholatas”.

Sea que les agrade o desagrade la figura de “Alito”; que estén de acuerdo o no con su forma de dirigir al partido; que lo tengan en un buen o en un mal concepto; nadie podrá negar que es un todo un personaje; que genera debate; que da tema; que está en la agenda nacional; que su opinión tiene valor; y que, su discurso es impresionante. Motiva. Mueve consciencias. Llama a la acción.

Ya es momento…