Alumbrado público, el negocio más oscuro de los municipios

La presidenta municipal de Chihuahua Maria Eugenia Campos, Maru Campos como le gusta que le digan presentó el proyecto "Chihuahua Ilumina" que pretende instalar más de 80 mil luminarias con mejor tecnología, con una inversión de más de 6 mil millones de pesos, pero el truco que no se explica claramente es entregar una concesión, un negocio a un particular por 15 años.

El negocio de concesión del alumbrado público no es nada nuevo en México, desde la Secretaría de Energía indujo a estados y municipios a entrar en este esquema y sólo dos ayuntamientos en la entidad, Delicias e Hidalgo del Parral han logrado pasar el filtro de los cabildos y el Congreso, y ambos padecen de lo mismo, una obscuridad total en el manejo de estas concesiones.

De entrada no podemos negar que uno de los principales problemas de nuestra ciudad es el alumbrado público, calles y colonias enteras a oscuras y no se diga el descontrol en el manejo de luminarias, luces apagadas por las noches y encendidas en el día se ven por doquier.

Ahora bien, este proyecto al ser una licitación que permanecerá por varias administraciones municipales tiene que pasar por el Congreso del Estado, haber como reaccionan ahora los diputados porque en Juárez cancelaron un proyecto similar.

Los diputados panistas con amplia mayoría en su momento cancelaron el proyecto del municipio fronterizo hace dos años, un proyecto de alumbrado público que daría cobertura total a la ciudad y no costaría "ni un solo peso" a los juarenses, en otras palabras, era el mismo esquema, entregar una concesión, ha pero en ese momento le negaron a los juarenses la posibilidad de mejorar su alumbrado.

Aprobado y luego cancelado por el Ayuntamiento, con la desaprobación del Congreso Estatal y una licitación suspendida, el proyecto de concesión del alumbrado público es todavía una de las metas en la frontera.

Sobre el proyecto de Maru Campos, el proyecto contempla la concesión del servicio de alumbrado a una empresa durante 15 años, que cambiaría más de 81 mil luminarias e instalaría mil 500 lámparas nuevas.

En la parte financiera, según se dio a conocer con bombo y platillo, el proyecto indica que se pagará con los mismos recursos que hoy se invierten, pero no hay claridad cuando una gran parte de ese servicio lo pagamos los mismos usuarios, ese impuesto que en cada recibo de luz llega a nuestros hogares y negocios disfrazados en el llamado Derecho de Alumbrado Público (DAP), un impuesto inconstitucional propenso a amparos. En otras palabras, no hay justificación por no prestar un buen servicio, porque el recurso ahí esta.

'Iluminamos Chihuahua' presenta múltiples similitudes con 'Juárez Iluminado', proyecto que el alcalde juarense Armando Cabada Alvídrez ha promovido desde el inicio de su primera administración, en octubre de 2016 y que hoy ve la posibilidad de salir de nuevo a la luz, si a Maru se lo aprueban porqué a Cabada no.

A diferencia de la primera intención del proyecto juarense, hoy el gobernador del estado, Javier Corral Jurado aseguró que respalda ambos proyectos de reemplazar todo el alumbrado público, claro si las bases de licitación son transparentes y comprobables, en otras palabras, hay que leer las letras chiquitas.

En su momento, la Secretaría de Energía promovió su Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, a fin de apoyar a los ayuntamientos en la búsqueda de alternativas en la instrumentación del financiamiento para la sustitución del alumbrado público, y bajo los nuevos esquemas lo que se buscaba era evitar recurrir a la deuda pública con el financiamiento de Banobras, sino utilizar diversos esquemas de contratación con terceros.

El arrendamiento y contrato de prestación de servicios, atrajo a muchas empresas que vieron un negocio muy rentable, y claro que también atrajo la atención de miles de funcionarios públicos que vieron la posibilidad de un pacto rentable, un beneficio por 10 o 15 años independientemente del color que llegar a gobernar los ayuntamientos.

En todos los casos, la fuente de pago o recuperación del financiamiento para los proyectos de eficiencia energética en alumbrado público, es el ahorro económico generado por la disminución en el consumo de electricidad, y la cereza del pastel, o mejor dicho el pastel completo lo representa lo que los municipios recaudan del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Los convenios que ya funcionan en la entidad, en Delicias con las empresas "Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, S.A de C.V. y Génesis Servicios y Desarrollos Inmobiliarios, S.A de C.V., así como en Hidalgo del Parral con la concesionaria "Netsco, S. de R.L. de C.V.", se encuentran en total obscuridad.

En las páginas de transparencia de ambos ayuntamientos, no se encuentra ninguna referencia a como llevan esta concesión, sobre todo en el cumplimiento de reemplazar las lamparas y atención de quejas y servicios a la ciudadanía.

Tan obscuro son las licitaciones que en el caso de Parral la participación del hoy alcalde independiente Alfredo Lozoya en la empresa que presta el servicio debiera ser motivo de investigación, mínimo que informe en el marco de esa transparencia patrimonial y de intereses.

En Chihuahua ya hubo un intento de concesionar el servicio en el 2016, en su momento los regidores del PAN denunciaron irregularidades en la licitación, un proceso que al final se canceló.

Para quienes conocen el mundo de la municipalidad, son conocidos la gran cantidad de empresas que se dedican a este negocio, muchos de ellos ofrecen la luna y las estrellas tanto en lo público; como la supuesta mejor tecnología y la instalación de fábricas en los lugares de origen, como en lo privado; con dividendos para los funcionarios que logren aprobar sus proyectos.

Por último habrá que esperar que pasa en el Congreso, porque los diputados de Morena aún no definen como votarán, es más, este esquema de financiamiento es probable que no sea bien visto a nivel nacional por la 4T, es una forma de neoliberalismo puro donde los particulares sacan beneficio de los servicios públicos.

¿Porque Maru Campos presenta un proyecto en estos momentos, será que piensa que a ella sus diputados, los del PAN claro, sí le autorizarán el propósito?.