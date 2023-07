Amedrentar

Esa palabra del título, en particular no me gusta. Suena fuerte. Al escucharla piensas en algo malo o negativo. Al ser sinónimo de “atemorizar”, como el mismo vocablo lo indica, significa: “infundir miedo o temor”.

Esa acción es precisamente lo que está realizando día con día el gobierno federal, desde el propio presidente, sus funcionarios, sus mal llamadas “corcholatas” y sus “siervos” de la nación. Especialmente lo aplican con los adultos mayores. Parece una “cantaleta” gastada. Pero desafortunadamente no lo es. Lo han venido haciendo desde que inició este sexenio y ahora lo hacen con mayor intensidad, mientras más se acerca el proceso electoral 2024.

No nos cansaremos de insistir en que, los programas sociales no los creó el actual Residente de Palacio y no desaparecerán si vuelven a gobernar este país los partidos democráticos, opositores a Morena y sus aliados.

Es increíble, como es que hay muchísima gente que por temor se deja llevar y se apasiona ante la figura del presidente; como es que ha logrado adoctrinarlos (como en una secta) y lo consideran su mesías. Por absurdo que parezca, si hay quienes piensan que su voto está condicionado.

Ojalá entiendan y comprendan, que el dinero que reciben, no es de él, no es de Andrés, no sale de su bolsa, es del erario público, se recauda a través de quienes pagamos impuestos. Proviene mayormente de nosotros -la clase media trabajadora-, a quienes nos descuentan de nuestro ingreso para las arcas de la nación. Quienes consumimos bienes y servicios, con el consabido impuesto por comprar. Somos los ciudadanos de bien, quienes aportamos para ello.

Además, es inadmisible, que se les obligue a acudir a eventos de promoción política, bajo la amenaza de que les quitarán “la beca”. O lo que sucedió con la mentada revocación de mandato, que los pocos que fueron a las casillas, eran precisamente beneficiarios, llevados bajo el mismo argumento, de que les retirarían su pensión si no iban.

Y lo siguen haciendo, -de manera permanente-, a través del despliegue territorial con que cuenta el gobierno, para “amedrentar”. No para ayudar. No para gestionar. No para atender. No para resolver. No. No es así. Es para asustar. Para condicionar. Para someter. Para sujetar.

Por otra parte, resultan hasta inhumanas, las condiciones en que realizan el pago de apoyos federales.

Casi a diario, con rumbo a mi centro de trabajo, paso por “los cuarteles”, de la Calle Ernesto Talavera. Observo las largas filas de gente mayor, en el sol, aguantando las altas temperaturas, a las afueras de la pequeña sucursal del Banco creado a capricho del presidente. Mismo que no debería estar aledaño al edificio de una corporación militar. Por muchísimas razones, sobre todo de seguridad.

Por cierto, felicito a “China Frías”, quien como funcionaria del Gobierno del Estado, acudió hace unos días con su equipo de trabajo a montar unas carpas para sombra y proporcionar fruta e hidratación para quienes esperaban entrar al Banco del Bienestar. Que bueno que lo hizo, es plausible. Sin embargo, no es su responsabilidad. Es el propio Gobierno de la República, quien debe atender y resolver el tema. El que está obligado a proporcionar las condiciones decorosas para el cobro del apoyo.

Según se supo, había fallas en el sistema. No había dinero. Se detuvo la atención. Se les hizo dar vueltas y vueltas. Y, según se sabe, ha habido múltiples casos en que los propios empleados de dicho banco, vacían el saldo de los cuentahabientes. Así de mal está la situación.

Ya es momento, de dejar de creerle al falso mesías. Momento de hacer valer nuestra voz a través de los mecanismos democráticos que los mexicanos hemos logrado. Ya es momento, de denunciar a quienes condicionen el voto. Momento de que las autoridades investiguen los actos realizados por los servidores públicos y que son contrarios a la ley.

Ya es momento…