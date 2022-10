Amenaza tormenta de fuego a la UACh

Vienen días tensos, si no es que borrascosos para la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) por el proceso judicial que pone tras las cuerdas la renovación de Rectoría, en tenebra operada con hilos oscuros no sólo de Contaduría, sino quienes mueven hábilmente el tema feminista, y saben tocar la fibra sensible de los fríos juzgados federales.

Hay una lucha encarnizada que se observa con mucha nitidez en las consecuencias de la resolución de la juez segundo de distrito, Martha Cecilia Zúñiga Rosas, que aplazó indefinidamente la toma de protesta del rector electo, Luis Rivera Campos, basada en los supuestos de equidad de género y conflicto de intereses por parentesco con la gobernadora.

La togada pasó por encima de cualquier autonomía universitaria y voluntad de electores, para aplicar la interpretación conforme al principio de equidad de género, aun y cuando exista un transitorio que la prorroga un semestre. Bajo esa ponderación de parentesco, Ricardo Duarte jamás hubiera ocupado la Rectoría de la Autónoma de Ciudad Juárez.

Ante los acontecimientos, será subsanado por lo pronto el pendiente de la asunción de los directores electos en las últimas dos semanas, que eran mantenidos en suspenso, en espera de que el acto protocolario fuera presidido por el director de la Facultad de Derecho con licencia, Luis Rivera, rector electo desde hace cerca de 20 días.

Imposible esperar siquiera los tres meses que de manera ideal pudiera tardar la resolución de fondo en el susodicho amparo para que entren en funciones, cuando para la mayoría ya corre el periodo para el que fueron designados, por lo que mañana a primera hora estarán levantando el brazo para comprometerse a cumplir y hacer cumplir la normatividad universitaria.

Indudable la incertidumbre existente entre el personal administrativo y docente -cinco mil trabajadores- que había que cortar de tajo, aún y con la refrescada en el bolsillo que significó para todos ellos el pago de la quincena adelantada el miércoles pasado, por cuestiones de término de administración, jugada harto inteligente fruto de colmillo retorcido de quien hoy ejerce la titularidad en la UACh.

De esta manera ahí estarán puntuales a las 11 de la mañana los directores de las facultades de Derecho, César Gutiérrez; Medicina y Ciencias Biomédicas, René Núñez; Contaduría y Administración, Cristina Cabrera; Ciencias Políticas y Sociales, Mario Duarte; Filosofía y Letras, Javier Contreras; Facultad de Ingeniería, Fabián Hernández; Químicas, Emiliano Zapata; Odontología, Juan Antonio Galache; Faciatec, Ricardo Aarón González; y Economía, Olinda Ornelas.

Cubierto este apartado administrativo sigue la determinación en las facultades donde no ha existido consenso entre los grupos, y la terna está impugnadísima. Saldría a lo mucho humo blanco para dos de las facultades, Zootecnia y Enfermería, donde más o menos hay determinación adoptada, aún con jaloneo y con riesgo de un chispazo, pero donde las cosas están de color hormiga es en Artes, Agronomía y Ciencias de la Cultura Física. Podría haber encargados de despacho hasta que se apacigüen las aguas.

La confrontación está demasiado dura, aún ya sin los directores Robert Lawrence Ranson, Lorena Patricia Licón y Francisco “Pancho” Aguirre respectivamente, quienes desean a toda costa dejar a su sucesor, pero con graves problemas de gobernabilidad entre los grupos. Por ejemplo, en Artes no quedó el delfín que el director Ranson quería a toda costa, donde la única salida sería regresar la terna. Así de complicado.

***

¿A quién le tocará lidiar con este reburujo? Tendrá que ser al rector interino que asuma a más tardar el martes antes de las 12 de la noche, cuando termina el periodo del abogado Jesús Villalobos Jión, en el cargo desde noviembre del año pasado tras la expulsión fría de Luis Fierro.

Es Villalobos Jión uno de los candidatos al interinato, facultado por las reformas a la Ley Orgánica operadas en la actual legislatura hace apenas unos meses e impulsado por los mismos resultados obtenidos. Antes de esa adecuación legal, el exdirector de derecho estaba impedido a un nuevo periodo, aún y cuando fuera en calidad de interino, pero la puerta está abierta para él.

Rindió informe el experimentado litigante en el cual resaltó la reordenación administrativa, indispensable tras infame desorden dejado por el corralista Luis Fierro; la recuperación de la relación con docentes, trabajadores y estudiantes, y la joya de la corona, no le tembló la mano para echar abajo el modelo UACH-DS, con el cual se sometió a un proceso “de renovación” a la comunidad universitaria que en realidad los trató como conejillos de indias, casi echando a perder cuatro generaciones de egresados.

Caminaron muy bien el rector interino y su equipo, construyendo buena imagen en el grupo gobernante, con relación cercana con operadores de la gobernadora, hasta que llegó la hora de la decisión para elegir al nuevo rector.

Es cuando entró en escena la diputada, Georgina Bujanda. La versión es que no hubo clic con la apuntalada como Secretaria General, puesto de gran relevancia en la estructura universitaria, y en donde descansa mucha de la operación directa del rector, acicate de los directores de área.

Ella bien pudiera ser rectora interina e inclusive se ha llegado a pensar, en el extremo de la resolución final de la jueza de distrito, ocupar la titularidad si es que se obliga a romper con la “falocracia”, y se impone una terna estrictamente femenina, para acabar con años de “dominación machista”.

El problema es que no se ha remangado la blusa. El desgaste durante el último mes y medio, es más, durante el último año en la Universidad, le ha sido ajeno, pese a las múltiples “invitaciones” a involucrarse, ella ha preferido el oropel de la presidencia del Congreso, y ahora, los aplausos de los informes legislativos. Ni por error se ha asomado al edificio de cantera de la calle Escorza.

Ni aún esta semana de crisis se le ha visto más que en las fotos, acudiendo a los informes o a las conferencias con motivo de rendición de cuentas y transparencia en Casa Chihuahua. Esto la ha desgastado, tanto con el rector interino como con el electo, la relación de mal a peor, con el agregado de cercanía con Blanca Gámez y algún hilo con Lucha Castro, su posición pareciera insostenible.

El otro candidato es el decano de la facultad de derecho, Alfonso Rivera Soto, viejo lobo de mar, auténtico apaga fuegos, en el corralismo cuando se defenestro a Roberto Díaz Romero y actualmente de nuevo como encargado de despacho.

Es la propuesta del rector electo, Luis Rivera Campos, que trae su batalla legal sin cuartel, con definiciones en los próximos días que serán cruciales. Ir a la revisión o simplemente esperar a la audiencia constitucional. 3 ó 6 meses, con volado de altísimo riesgo.

Por el otro lado está la realidad política, con presencia del PRI, PAN inclusive de Morena que viene con as bajo la manga, con quinientas becas listas para ser distribuidas para incursionar con miras a posicionamiento electoral.

Este es un ingrediente al cual deberán estar atentos -y no de reojo-, tanto el rector electo y el interino, quienes enfrentarán una batalla legal cuesta arriba en razón del sentido de la suspensión definitiva, para combatir los argumentos de la jueza que más que arrebatar la toma de protesta a Luis Rivera, echó por los suelos un proceso que había sido cuidado, en apego a la normatividad vigente, y que se encuentra en vilo bajo quien sabe que interés en sede judicial, en auténtica tormenta para la máxima casa de estudios.