AMLO 2024-2036

Hace unos días platiqué con un joven buen amigo, su datos personales los obvio porque no son relevantes para estos párrafos; baste decir que es un universitario que está buscando realizar su posgrado en derecho allende las fronteras de nuestro país y que, platicando con miembros de la élite intelectual de la casa de estudios donde cursó la licenciatura, en alusión a la situación política de México, le comentaron que éste era, como todos los fenómenos políticos, un acontecimiento cíclico. En resumen: ya vendrían tiempos mejores. Ahí nomás, como la niña del exorcista, empalidecí, la cabeza me empezó a girar, torcí los ojos y el huevito con frijoles, los chilaquiles, las papitas con chorizo, el café, la esponja de chocolate y el jugo verde (de naranja, piña, espinacas y apio), estuvieron a punto de salírseme hasta por las orejas; el pobre por poco y queda como nuez garapiñada.

Ésa es la verdadera razón para omitir los nombres; no quiero exhibirme (ya ven que soy el epítome de la prudencia) como alguien capaz de denostar a una de las instituciones académicas de nivel superior más prestigiadas del país y decirles hasta de lo que se van a morir; empero, tampoco puedo quedarme así, con ese destrozo anímico entre las costillas so riesgo de reventar como olla de presión atiborrada en exceso.

Es una monumental estupidez pensar que los que está ocurriendo en al país podrá corregirse en algún momento del futuro más o menos próximo. Quien eso cree, ni lee, ni piensa, ni razona, ni sabe, es tan imbécil como todos esos idiotas que están arrepentidos por haber votado a López Obrador (los que no están arrepentidos no tienen remedio). Los contritos son esos que decían: “no, sí, ni PRI ni PAN, ni PRD, hay que darle una oportunidad a la oposición que representa MORENA”; y cuando decían eso, por alguna extraña razón (por tarados, obvio), olvidaron quién era Andrés Manuel López Obrador; se olvidaron de los dieciocho años de campaña sin transparentar sus ingresos, de los colaboradores presos por corruptos, de los arrebatos y berrinches perpetuos, del encono contra las instituciones, de su desprecio por la ley y el orden, de la cáfila de trúhanes (priístas, Bartlett, Ebrard y Monreal; panistas, Manuel Espino y Germán Martínez; perredistas, Félix Salgado y Mario Delgado) que ya entonces le rodeaba; etc.; milagrosa, misteriosa, estúpidamente, pasaron por alto la biografía del tabasqueño y (los más lúcidos o los menos tontos), a los seis meses ya estaban pesarosos de su torpe precipitación.

No señores, lo que está en puerta puede ser cualquier cosa, menos una etapa de un fenómeno cíclico. La continuidad de MORENA en la presidencia del país constituye, de hecho, una disrupción histórica, un hito, un antes y un después para la República. En realidad, si Claudia Sheinbaum resulta derrotada, recuperar los espacios perdidos (en lo económico, político, jurídico y social) le van a costar a la nación la friolera de veinte años o más; pero si gana, se acabó, el futuro de los mexicanos quedaría comprometido por lo menos para las próximas dos o tres generaciones. Me explico.

Quienes piensan que estamos frente a un proceso electoral ordinario, otro más, están absolutamente equivocados; desde hace treinta años, México se había adentrado en una etapa de desarrollo caracterizada principalmente por dos cosas: la primera, porque el país estaba adoptando las medidas necesarias para transformarse: desmantelamiento del poder omnímodo del presidente, un régimen institucional fuerte, democratización de la vida pública, transparencia, elecciones confiables, alternancia en el ejercicio del poder, consolidación del estado de derecho, libertad de expresión, gobernanza sobre la base de políticas públicas, entre otras; la segunda, porque, aunque la ruta trazada era la correcta, faltaba mucho todavía para llegar a ser una nación moderna, libre de las lacras de la corrupción rampante y la miseria centenaria, con oportunidades para todos.

Sin embargo, durante los últimos cinco años, ha habido un retroceso innegable en todos esos rubros, el poder del presidente no sólo no se ha visto mermado sino acrecentado, las instituciones van al garete y aquellas que se ocupan de garantizar la democracia y las elecciones confiables están seriamente comprometidas, nunca ha habido mayor opacidad y la consolidación del estado de derecho, la libertad de expresión y la gobernanza sobre la base de políticas públicas confiables, son una broma de mal gusto. En lo tocante a la corrupción, el crimen organizado campea por sus fueros y es evidente el vínculo de complicidad con el régimen lopezobradorista; en tanto que la miseria se ha incrementado y hay ya, varios millones de pobres más que hace cinco años no existían.

Un lector perspicaz podría decir que sí, que en efecto, así están las cosas y que las bases para ese desastre se hunden en la raíces más profundas del priísmo. No hay que olvidar que el PRD es el papá de MORENA, como en su momento el PRI lo fue del PRD (más del 90% de los cuadros de ambos partidos, PRD y MORENA, son expriístas). Hace exactamente tres años ésa fue una noticia nacional: “13 de los 14 perfiles electos mediante una encuesta formaron parte de las filas del PRI, del PRD o de ambos partidos; solo una candidata procede de las filas del movimiento”.[1]Justo cuatro años después, las cosas no han cambiado mucho: “Morena se aferró a dos expriistas, dos expanistas y un exverde para contender por las gubernaturas en juego en 2024 […]”.[2]

Eso es cierto, pero también lo es que ninguno de esos males estaba en los niveles actuales. Nunca, como hoy, la democracia había estado tan comprometida, porque jamás en la historia del país (por lo menos en los últimos treinta años) el crimen había estado tan empoderado, el Ejército tan cooptado, las instituciones encargadas del proceso electoral tan sometidas y el clientelismo político-electoral y la intromisión gubernamental tan descarados. ¿Va el narco a permitir elecciones libres en México? Ésa es la única pregunta válida en este momento, si no me cree, vea el video que se adjunta al correo (o véalo en la siguiente liga: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0KMRzs916K9kfKBcS7K7KvbDJsG44qGUhvh6MPJgbmLM4nvRjb7ZkX69myNHZ1zvql&id=572911016&mibextid=Nif5oz).

En pocas palabras: los logros que la oposición había conseguido en los últimos treinta años han desaparecido y no hay indicios de una recuperación antes de los comicios de este año. Llámelo como quiera (retroceso, regresión, involución), pero lo cierto es que de ganar, ese proceso de degradación que López Obrador ha iniciado se convertiría en la antesala de una catástrofe. Nunca un número mayor de impresentables (excepto por Peña Nieto) había estado al frente de la administración, la justicia electoral o el Congreso.

AMLO va por el 2024 y por el 2030 y por el 2036, AMLO va por todas las canicas, sumido en el sueño trasnochado de convertirse en otro Castro, en otro Chávez, en otro Maduro, en otro Kim Jong-un, en otro Ortega; o dicho en otras palabras: en un dictador retardado de izquierda, con ínfulas estalinistas, dispuesto a condenar a la miseria y a la degradación absolutas a todo un pueblo, con tal de conservar el poder a cualquier costo.

No hay nada de cíclico, pues, en ese movimiento de cuarta. Si Claudia Sheinbaum gana, querida lectora, amable lector, prepárese para lo peor; y si eso ocurre, si usted no sale a votar, si usted no vota por la oposición, si usted no se compromete en la defensa de México, usted será cómplice de lo peor por venir. Por cierto, ¿ya revisó la vigencia de su credencial de elector? Hágalo ya y pídale que lo hagan a todos sus conocidos y círculo de amigos y familiares.

Luis Villegas Montes

luvimo6608@gmail.com,luvimo6614@hotmail.com

[1]Artículo de Lidia Arista titulado. “Morena recicla candidatos: expriistas y experredistas, el 92% de sus aspirantes”, publicado el 6 de enero de 2021. [En línea] Visible en el sitio: https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/06/morena-recicla-candidatos-expriistas-y-experredistas-el-92-de-sus-aspirantes Consultado el 13 de enero de 2024 a las 20.30 hrs.

[2]Artículo de Arturo Rodríguez García titulado. “Encumbramiento de expriistas y panistas y un par de portazos marcaron la selección de candidatos en Morena”, publicado el 11 de noviembre de 2023, por la revista Proceso.