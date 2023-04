AMLO, Conacyt... como la cigarra

Prefacio obligado en memoria de: Un hombre que abrió caminos de fraternidad en tiempos raciales de lucha, quien fue un hermano real para los que le conocieron en su vida de lucha, Harry Belafonte nació el 1 de marzo de 1927, En Harlem, Nueva York, Estados Unidos/ partió este 25 de abril de 2023, en Upper West Side, Nueva York, Estados Unidos.

Al despedirlo se dice de él lo siguiente: "El cantante y activista por los derechos civiles en EEUU, Harry Belafonte, quien durante décadas sostuvo una amistad con Fidel Castro y visitó Cuba en varias ocasiones, murió el martes a los 96 años de edad, confirmó su portavoz y agente, Ken Sunshine, quien indico la causa que la causa del deceso fue una insuficiencia cardíaca, reportó AP.

Belafonte, conocido como el "Rey del calipso", fue hijo de padre jamaicano... Su álbum Calypso, ... alcanzó la cima de la lista de la revista Billboard poco después de su lanzamiento en 1956, y permaneció en ella durante 31 semanas. Asimismo, fue el primer álbum de un artista solista en vender más de un millón de copias.

Además, se distinguió como simpatizante y amigo íntimo del reverendo Martin Luther King Jr. (quien se señala fue su mentor) durante la campaña a favor de los derechos civiles de los negros estadounidenses.

Como estudiante de arte dramático en Nueva York, compartió clases con actores como Marlon Brando, Walther Matthau y Tony Curtis. Debutó en el cine en 1953,.En 1957, La isla del sol provocó un escándalo en EEUU por insinuar una relación sentimental entre el personaje de Belafonte y una mujer blanca, interpretada por Joan Fontaine.

Belafonte visitó Cuba antes de la llegada al poder de Fidel Castro. Según contó en su autobiografía: "Cuando me convertí en artista y comencé a tener cierta celebridad, iba a Cuba con bastante regularidad, antes del 59. Fui allí con Sammy Davis Jr., y para escuchar a Nat King Cole, y para pasar el rato con Frank Sinatra; el lugar donde más nos juntábamos era el Hotel Nacional. Todo el mundo estaba actuando allí, excepto yo. Cuando llegaron a mí –y yo tenía un contrato de trabajo, cuando el Hotel Habana Riviera abrió por primera vez– estaba casado en un matrimonio interracial, como se llamaba en esos días, y de repente me convertí en persona non grata, en Cuba, en todos los lugares".

El intérprete no regresó a la Isla hasta 1979, cuando conoció a Fidel Castro... En lo adelante, Belafonte alabó públicamente al régimen de la Isla, del cual decía que hizo más contra el racismo que lo logrado en EEUU.

En un mitin celebrado en 2003 en Nueva York a favor de los cinco espías cubanos por entonces presos en EEUU, aseguró que "hay mucho del Gobierno cubano, el pueblo cubano y lo que han logrado, que muchos de nosotros aquí todavía estamos intentando conseguir", citó el diario oficial Granma. Descanse en Paz este luchador de mucho tiempo.

VIVIR ES RENACER

Definido común vahido "Pérdida breve del sentido a causa de alguna indisposición". Atribuido al presidente Andrés Manuel López Obrador por el Diario de Yucatán y en torno al cual tejieron historias esta semana siguiendo el patrón de la INFODEMIA que habla simplemente de 3 momentos, que describiré así sencillamente por espacio.

1. FABRICAR UNA NOTA BASADA EN HECHOS REALES O SUPUESTOS,

2. INSISTIR EN ELLA A PESAR DE LOS DESMENTIDOS.

3. DESPUES, SOLO DECIR QUE FUE PROVOCADA POR DESINFORACION OFICIAL.

Esta realidad la hemos vivido desde la Pandemia de COVID, 19 hasta lo que se genero esta semana con la salud del presidente.

La infodemia es muy cercana a la desinformación que se genera como información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar.... Gran parte de esta desinformación se basa en teorías de la conspiración, y parte de ella introduce algunos de los elementos de ellas en el discurso predominante. Ha estado circulando información inexacta y falsa sobre todos los aspectos de la enfermedad, que aquejaba al presidente, no obstante los señalamientos de su medico, colaboradores y aun su esposa, sin embargo y no deseo mas que ilustrar la estulticia para no "charrasquearlos" al estilo presidencial a Riva Palacio que hablaban de apoplejía o a Carlos Alazraki que juraba se había infartado y estaba no apto para su tarea presidencial, aquí los videos que corroboran lo señalado, https://www.youtube.com/watch?v=Z3TYl4OkX9E y https://www.youtube.com/watch?v=pqAIhSiRKwM

Así las cosas el retorno a sus tareas el presidente 4 días después justo, lo que dura ahora convalecer de Covid 19 con el cuadro de las vacunas recibido, puso al descubierto la estratagema desinformativa de estos señores que son las caras visibles, pero no las únicas de la jauría de detractores y asediadores de oficio con beneficio ya sea este el chayote y el embute, recibido habitualmente por operar en contra del presidente, les llamo jaurías desde hace años, cuando no deseaban llegase al poder AMLO, pero ahora con ese calificativo ya solo los describo y que se den de servidos que no los "charrasqueo". Como genialmente lo hizo El Presidente.

Si con gusto aporto esta canción de María Elena Walsh, autora argentina que es una de mis favoritas para dedicársela a él y a la "supuesta desaparición del Conacyt" también propalada en términos de Infodemia esta semana cuando solo se tata de una reforma muy necesaria a mi parecer.

Aquí la canción que espero Alazraki y Riva Palacio, escuchen como si se las cantara el mismísimo AMLO.

Como La Cigarra

Tantas veces me mataron,

tantas veces me morí,

sin embargo estoy aquí

resucitando.

Gracias doy a la desgracia

y a la mano con puñal,

porque me mató tan mal,

y seguí cantando.

Cantando al sol,

como la cigarra,

después de un año

bajo la tierra,

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra.

Tantas veces me borraron,

tantas desaparecí,

a mi propio entierro fui,

solo y llorando.

Hice un nudo del pañuelo,

pero me olvidé después

que no era la única vez

y seguí cantando.

...Tantas veces te mataron,

tantas resucitarás

cuántas noches pasarás

desesperando.

Y a la hora del naufragio

y a la de la oscuridad

alguien te rescatará, (EL PUEBLO)

para ir cantando.

Cantando al sol,

como la cigarra,

después de un año

bajo la tierra,

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra.

EL OTRO SOBREVIIENTE DE LA SEMANA

Me preocupé, yo que creo conocer el Conacyt, debo decir que gracias a él con tres y cuatro hijas que ya tenia al cursar mis estudios de maestría y doctorado, pude lograr concluirlos con tranquilidad relativa, así que cuando escuche que desaparecían el Conacyt, claro que me preocupé por los miles de jóvenes que faltan por recibir a futuro como en su momento sucedió conmigo su apoyo, pero oh sorpresa se trataba de otro gol de INFODEMIA, una mentira mas de los que le atribuyen a AMLO LA GUADAÑA DESTRUCTORA DEL EXTERMINIO CIENTIFICO, no , no es tal la extinción es una reforma y para qué creen ustedes amables lectores, para adicionar algo esencial y MUY NECESARIO EL HUMANISMO EN LA INVESTIGACION .

Es necesario según la nueva ley que el Conacyt ya no sea como lo ha sido en el pasado coadyuvante financiero, transfiriendo recursos económicos del erario publico a empresas trasnacionales, como Montsanto, Volkswagen, Bayer y BMW, que ascendieron a 45 mil millones de pesos durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto sin que estuviera claro cuál sería la ganancia del país. Hoy esta política ha sido por fortuna eliminada; sin embargo, un problema fundamental es la propuesta de agregar la H a la nueva ley Conacyt. En este sentido, en el texto se incluye la palabra humanidades en diversos lugares. Para darle ese sentido, hablaremos de ello en otra colaboración, de momento, COMO LA CIGARRA AMLO Y EL CONACYT SIGUEN CAMINANDO, AFORTUNADAMENTE.