AMLO en la escena electoral ¿Qué hay tras bambalinas?

El viejo lobo del mar de la política que había estado dormido, despertó, y sus actos no tienen desperdicio alguno, pues se deben ver en el contexto político, de la víspera de elecciones en cuatro Estados: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas; el próximo dos de junio tendrán lugar, ordinarias y una extraordinaria. Están en juego dos gubernaturas, 55 ayuntamientos y 96 diputaciones.

¿Quién despertó al lobo y cuáles son sus motivaciones? Los dos temas principales: La orden de detención contra el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin y del director y propietario de Altos Hornos de México (AHM) Ancira Elizondo, supuestamente involucrados en la adquisición por parte de Pemex, de la empresa chatarra Agro Nitrogenados, a través de su filial PMI Holdings B.V. ya que la Auditoría Superior de la Federación, detectó que, el 60 % de la maquinaria era inservible, y tenía 14 años sin operar. Eventualmente Pemex hizo una inversión de 760 millones de dólares, para rehabilitarla, pero no logró producir fertilizantes. Según una investigación de Quinto Elemento por parte del periodista Ignacio Rodríguez Reina, dicha planta fue vendida en sobreprecio y, un mes después de la enajenación, Altos Hornos de México hizo una transferencia de casi cuatro millones de dólares, a una compañía con sede en Edimburgo ligada a Odebretch, para el pago de sobornos a políticos y funcionarios latinoamericanos, para la obtención de contratos de obra pública; según la investigación periodística, parte de este soborno fue transferido a otra empresa y después a las cuentas de Emilio Lozoya.

Este es un tema; otro, es la respuesta que envió AMLO, al presidente de Los Estados Unidos, Donald Trump, a través de una carta, por las amenazas de este, de imponer un arancel del 5% a todos los bienes que entran a los Estados Unidos, hasta que México detenga el flujo migratorio; debido a la falta de acciones concretas de parte de nuestro gobierno, todos pasan por nuestro país y muchos con lujo de violencia, tumbando las puertas, para ir a tocar a las puertas del tío Sam y, entre esos migrantes se cuelan peligrosos delincuentes, de lo cual las familias chihuahuenses son testigos, con el trago amargo de la desaparición de menores.

El tema pues, no tiene precedente en la historia moderna, por el supuesto ataque a la corrupción, y la ríspida relación bilateral, con el país más poderoso del mundo; es el momento político de AMLO, para realizar sus denuestos, al utilizar su “poker face” como todo político, acostumbrado a decir verdades y acciones medias y, mediante estas, y la respuesta “diplomática” mediante esta carta, pretende retomar su popularidad perdida y, en vísperas de las elecciones, ganarse la simpatía del electorado, ya que, ni aun en los momentos de mayor presión política, que es cuando ameritaba una respuesta y una acción congruente, no lo hizo: Con el cierre parcial de los puertos fronterizos, las empresas de exportación mexicanas, perdieron millones de pesos, y el tráfico sigue ralentizado; de modo que estas acciones, es clarísimo y obvio, tienen un fin político, por el momento electoral en que se da.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la (SHCP) bloqueó las cuentas de Altos Hornos de México, y del funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Se llegará hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga? AMLO, había dicho: Borrón y cuenta nueva; pero, el abogado de Emilio Lozoya, dice que pedirá que comparezca el expresidente Enrique Peña Nieto. Esta, va a ser la hora de la verdad, es el momento de develar el “pacto de impunidad”.

Sin embargo, al parecer no va a pasar nada, pues Peña Nieto anda muy quitado de la pena, exhibiéndose con su nueva novia, y no ha salido del país, como algunos ex gobernadores, que saltaron del barco, con el queso en la boca, a disfrutar a sus anchas de los recursos de los mexicanos, en Miami, o donde, el muy corto brazo de la ley mexicana no los pueda alcanzar.

Finalmente, hasta el gobernador Javier Corral, ya visualiza a Duarte, siendo recibido por una muchedumbre en el aeropuerto internacional Gral. Roberto Fierro, haciéndole valla hasta su nuevo hogar en San Guillermo; sueña que le cantan: Bajaron al toro bravo. ¡Pobres ilusos! se necesita armar bien los casos, porque tienen muy buenos abogados.