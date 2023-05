AMLO, Premio Nobel de la Paz

“Hermano Andrés, has venido a levantarnos del polvo”

Layda Sansores

El filósofo inglés Thomas Hobbes sintetizó las tres causas principales de enfrentamiento entre los hombres, inmanentes a la naturaleza humana: La competencia impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio; la desconfianza para lograr seguridad y el deseo de gloria para alcanzar reputación. La primera hace uso de la violencia para convertirse en dueño de bienes; la segunda para defenderlos y la tercera recurre a la fuerza por motivos insignificantes, como una palabra, una opinión distinta, ya sea directamente en sus personas, en su nación, en su profesión o en su apellido. O coronarse con un Premio Nobel de la Paz.

Los premios son siempre motivos de disputa. Si mil personas compiten por una presea, una será feliz y dejará a 999 enojadas. El presidente no es tan ingenuo e ignorar que quienes lo proponen para Premio Nobel de la Paz son una punta de lambiscones -émulos de Lord Molécula- que desean obtener alguna gracia.

Ahora bien, AMLO ha dedicado su vida política a atacar, insultar, molestar. Ha organizado marchas y manifestaciones las cuales afectan al ciudadano común. Hizo famoso al presidente Fox con el “¡Ya cállate, chachalaca!”. Ya como primer mandatario se ha peleado con mundo y medio. En la política interna se refiere -a quienes no lo ensalzan- como sus enemigos, fifís, conservadores, neoliberales, empresarios, ricos, clase medieros. Deshonra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral, a jueces, periodistas y en especial al Diario Reforma. Compra caro y vende barato porque finalmente no es su dinero (¿Por qué no vende su ranchito y construye una escuela?). A quien trae de puerquito y acusa de ser la causa de todos los males pasados, presentes, futuros, copretéritos y post pretéritos es a Felipe Calderón. (Ha dejado en paz a Carlos Salinas y a Enrique Peña Nieto, qué curioso). Como supremo juez dictaminó que Yazmín Esquivel (de la SCJN) es inocente. Que el director de Segalmex es un santo engañado por los prianistas. Evade hablar del comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño porque esos cuarenta extranjeros se auto suicidaron ellos solitos provocándose la muerte para desprestigiar a la 4T… y así una larga lista. En el ámbito internacional dictaminó que Evo Morales era un perseguido político y que Pedro Castillo es el presidente legítimo de Perú. Es amigo de los dictadores Miguel Díaz-Canel, de Nicolás Maduro y no sabe del genocida Daniel Ortega. Le ha declarado la guerra mediática a España, Perú, Estados Unidos y al Vaticano.

Una personalidad como la de López Obrador es difícil etiquetarla de pacifista. Sólo falta que el Premio Nobel de la Paz lo compartiera con su amigo Donald Trump y que en vez de ir a recibirlo a Oslo (porque no le gusta viajar al extranjero) la Academia se lo entregue en Zacatecas, Durango, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Baja California o Guerrero para que los miembros del comité constaten cómo en México la delincuencia organizada es un ente en proceso de extensión y que son pacíficos, alegres y simpáticos y cómo su política interna ha traído en todo el territorio nacional paz, convivencia, unión, reconciliación, legalidad, fraternidad, respeto, tolerancia, amor, armonía y ética. La Academia Sueca ni lo tomará en cuenta… pero podrá recibir El Premio al Pacifista Universal Legítimo otorgado por Morena y aliados en sesión en sombrío patio de Palacio Nacional.

Mi álter ego fue uno de los millones de ciudadanos que no creyó en la enfermedad del presidente. Y es que se indispone cuando quiere y se alivia bien rápido. Los periódicos y medios de información serios tampoco cayeron en la trampa.