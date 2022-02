AMLO vs Loret

“Podré no estar de acuerdo con lo que dices,

pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.”

Voltaire

Con mucho agrado he venido colaborando en este importante medio chihuahuense, con artículos de opinión sobre diversa temática, con la fiel intención de que a través de las letras llegue un mensaje propositivo a los lectores.

Tengo la libertad de elegir el tópico que abordaré cada semana. Esa libertad me la proporciona, no solamente El Diario de Chihuahua, que me hace el favor de publicar. Sino que, -voy más allá con el comentario-: esa libertad me la otorgan los hombres y mujeres que en el pasado lucharon, que incluso dieron su vida, para que en este mundo moderno, en casi todas las naciones, exista consagrada en sus leyes vigentes, lo que llamamos: Libertad de Expresión.

El Derecho a la Libertad de Expresión, está consagrado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra Carta Magna en los artículos 6 y 7. Por tal motivo, debería ser inviolable.

En las últimas semanas, ha cobrado importancia este derecho y se ha estado hablando de ello, desafortunadamente por situaciones tan lamentables que ocurren, como lo es, la pérdida de la vida de periodistas de diferentes partes del país. Se ha coartado esa libertad, al callar su voz de la forma más ruin, por las circunstancias que la autoridad habrá de investigar. Como sociedad, solo nos queda la esperanza de que se castigará a los culpables y,-sobre todo-, que se protegerá a quienes realizan esta tan noble labor, para que no siga sucediendo. Aunque eso me parece lejano.En otro artículo ahondaré en este delicado tema.

También se comenta en estos días, sobre este derecho, por lo que ha estado pasando entre el presidente Andrés Manuel y el periodista Carlos Loret de Mola.

En resumen, lo que ya todos sabemos: en su espacio en Latinus, Loret ha dado a conocer, no solo en esta ocasión, sino prácticamente cada semana, una serie de escándalos de corrupción que involucran al presidente, sus allegados, sus familiares, e incluso, sus hijos. Debo agregar enfáticamente: “los zánganos hijos del presidente”. (o no estaría a gusto).

Un periodista serio como lo es De Mola, no lanzaría ese tipo de noticias si se tratara solo de especulaciones o fakenews; hasta ahora, en todos los casos, ha proporcionado datos fidedignos, reales, con sustento y con pruebas. Detrás de ello, hay todo un equipo de profesionales.

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ignora, desdeña, rechaza y hasta se atreve a denostar y calumniar, diariamente a los expertos, a los académicos, a los intelectuales, en general, a todo aquél que opine distinto a su pensar. De manera especial lo hace, reiteradamente, en contra de periodistas en su quehacer.

Es un hombre ignorante, en todos los sentidos. Un sujeto que solo hace su voluntad; sin importarle pasar por encima de la ley. Que no escucha, pero sí habla. Habla demasiado, -pausado y como loquito-, pero habla.

Su artera respuesta ante el escándalo de las casas en Houston de uno de sus hijos, fueron los señalamientos amañados en contra de Loret, para pretender exhibir los ingresos del periodista.

Solicitar información a una institución seria, como lo es el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), sobrepasó muchos límites.

Solicitaba en su misiva, el presidente, hacer públicas las percepciones, bienes y origen de la riqueza del periodista Loret. Le responden que no cuentan con facultades constitucionales, ni legales para realizar investigaciones como la solicitada. Y por supuesto, la refutación del mandatario, como todas las que él da, fue de rechazo a la institución, argumentando, que el ya “presentía” que le iban a responder de esa manera por su “actitud” desde que se fundó ese instituto, que no permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas.

Momento. De entrada, las instituciones no tienen “actitudes”; sus funcionarios deben actuar en un régimen de facultades expresas. Lo que no les esté permitido, lo tienen prohibido. No es un asunto de “actitud”. Además, no se trata de lo que el presidente “presentía”; con eso demuestra, -una vez más-, su total ignorancia. Le respondieron, lo que debían responderle. Lo que era de esperarse, no por un simple presentimiento del señor, sino por ser lo que legalmente correspondía. En unos días quizá, nos daremos cuenta de las renuncias obligadas de funcionarios de la institución, por no cumplirle sus caprichos y berrinches.

Por otra parte, televisa avala lo que Loret dijo públicamente, que su relación laboral culminó en 2019, motivo por el cual, posterior a esa fecha, el periodista no tiene percepciones emanadas de la televisora. Aunado a que, cualquiera que sea su ingreso, es con motivo de su trabajo. No es un funcionario público que deba transparentar su patrimonio, puesto que no vive del erario.

Ya es momento, de hacer un alto en el camino. (cita textual de Loret).

Lo más grave de todo ello, es lo que el propio Carlos Loret expresa en uno de sus videos: el riesgo latente en el que lo coloca a él y a su familia. (con las cifras infladas sobre sus supuestos ingresos)

¿Será que por ese nivel de odio y de agresión externado por Andrés Manuel, es que su salud se está deteriorando? ¿a dónde lo llevarán sus propios rencores? ¿cómo cargará con las consecuencias de lo que está generando en el país?

La tolerancia de los gobiernos frente a opiniones desfavorables, es, con frecuencia, un buen indicador de su respeto por los derechos humanos en general. Lamentablemente, esto no existe en el México de hoy. Al menos no, con ese presidente en Palacio.

Ya es momento…