AMLO y su amor por la Sierra

En días pasados tuve la oportunidad de ser convocado a la reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y con algunos miembros de su gabinete, entre ellos, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; estuvieron presentes también, autoridades municipales de la sierra de Sonora y la sierra de Chihuahua, ya que son colindantes entre sí. Por parte de Chihuahua asistieron la alcaldesa de Moris, Perla Gacela López Amado; también los presidentes José Luis Lozano Escandón, Humberto Varela Godina y Marcelino Prieto Carreón, de los municipios de Ocampo, Temósachic y Madera, respectivamente.

Hasta antes del gobierno actual, estos municipios (salvo el de Ocampo) se han caracterizado por una disminución en su población en la última década, cito por ejemplo a Madera que en 2010 tenía 29 mil 611 pobladores, mientras que en 2020 contaba con 25 mil 144.

Han sido diversas circunstancias las que han propiciado este despoblamiento, principalmente la violencia es uno de tales motivos; pero la falta de oportunidades para los jóvenes es sin duda, una de las causales más importantes así como la pobreza y la marginación social. De hecho, como lo señalé anteriormente, la violencia ha sido la nefasta consecuencia de la depauperación; por otra parte, deseo citar que la insuficiente infraestructura en caminos, carreteras y dotación de agua potable y drenaje han contribuido a este fenómeno demográfico de manera decisiva. Desde que López Obrador asumió la Presidencia instituyó acertadamente programas de asistencia social, tales como becas y pensiones, haciendo énfasis en la relevancia de que la entrega de esta ayuda social sea siempre de manera directa, además, ha sido de gran importancia la creación de fuentes permanentes de empleo para aminorar estas circunstancias tan adversas que aquejan a dichos municipios.

Las bases se han sentado para asegurar prioritariamente empleos para los pequeños productores del campo, así mismo para apoyar a los jóvenes con becas para fomentar e incentivar la dedicación al estudio. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es otro de los grandes aciertos en este gobierno, ya que brinda oportunidades a los jóvenes para aprender un oficio que sin duda será de gran ayuda para que puedan ser ciudadanos autosuficientes que aporten a la sociedad su granito de arena.

Sin embargo, esto resulta ser insuficiente, ya que para mejorar las condiciones para el comercio, la producción y el consumo, es indispensable la renovación de caminos en los municipios de Moris y Ocampo, puesto que no tienen el acceso pavimentado a sus cabeceras municipales, es decir, son de terracería.

Para la alcaldesa de Moris y el alcalde de Ocampo, ése fue uno de los puntos abordados durante la reunión, de ellos el subsecretario de infraestructura, Jorge Nuño Lara, también presente en la reunión tomó nota, al igual que Juan Antonio Ferrer director del Instituto de Salud para el Bienestar, cuando escuchó de voz de los alcaldes de Madera y Temósachic la necesidad de fortalecer con infraestructura médica dichas poblaciones, resaltando la prioridad del envío urgente de médicos y medicinas para sus municipios; lo cual necesariamente deberá pasar de manera coordinada por el gobierno del estado ya que el servicio médico a población abierta (sin seguridad social) es facultad del gobierno estatal puesto que desde el gobierno local anterior no se encuentra adherido al INSABI; por lo tanto, el Gobierno federal entrega regularmente los recursos financieros al estado, lo cual ha ocurrido de manera muy puntual desde el arribo de la Cuarta Transformación, además se han enviado recursos materiales y humanos de manera extraordinaria, principalmente para atender todas las necesidades básicas que se requieren por motivos relacionados con la pandemia.

No deseo proseguir sin antes subrayar, que ante la desaparición del Seguro Popular y debido a que Chihuahua no se encuentra adherido al INSABI, se ha manejado falsa información que carece de fundamento, incluso al interior de los hospitales estatales (no oficialmente) respecto a que el Gobierno federal ha incurrido en el abandono en la atención de la salud y el abasto de medicamentos, esto está muy alejado de la realidad, insisto, porque el Gobierno federal sí entrega los recursos al Gobierno estatal para la atención de la salud; por supuesto que sería mucho más conveniente si nuestro estado estuviera homologado al 100 por ciento con la estrategia federal de salud.

El presidente se comprometió a regresar a esa región el 13 de mayo, para concretar luego de un análisis objetivo la viabilidad en las propuestas de los alcaldes antes descritas, en función de ello concertará acuerdos con la gobernadora de Chihuahua y con el gobernador de Sonora.

Mientras tanto, el presidente ha nombrado como coordinadora de este plan por parte de Chihuahua a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien tiene un amplio conocimiento de las condiciones sociales en nuestro estado, pero particularmente de la Sierra Tarahumara donde incluso ha vivido; el presidente le encomendó el llevar a cabo la gestión ante la gobernadora Maru Campos para trabajar de manera coordinada.

Nos congratulamos enormemente por la conformación de este equipo de trabajo para el Bienestar de una región del estado, desconocida, por cierto, para muchos chihuahuenses; me refiero particularmente a Moris y Ocampo que son la puerta de entrada a nuestro estado querido.