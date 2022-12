AMLOcentadas

"En este día de los inocentes, los mexicanos ya no podemos distinguir entre broma y realidad".

Óscar Viñas Meléndez

Puerto Morelos.- Siempre es bueno tener un presidente con sentido del humor. A López Obrador le gusta compartir inocentadas desde hace mucho tiempo, antes incluso de llegar a la Presidencia, y no las limita al 28 de diciembre.

Quizá recuerde usted el video del 26 de abril de 2010 en el que protestaba contra la "fallida estrategia de seguridad" de Felipe Calderón. El ejército, decía, "no debe utilizarse para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. No es con el Ejército que se pueden resolver los problemas de inseguridad". Supongo que debe haber reído con ganas al hacer este video, como cuando el 18 de septiembre de 2020 apuntó a una nota de primera plana del Reforma, en la que se reportaban por lo menos 45 matanzas en 2020, con un saldo de 320 muertos, y se burló: "¡Ahí están las masacres, je je je! Son predecibles, son muy obvios". Quizá el sentido del humor del presidente es un poco macabro.

La pandemia fue campo fértil para las inocentadas de López Obrador. El 28 de febrero de 2020 aseguró, con la certeza de un presidente asesorado por un especialista, el subsecretario Hugo López-Gatell, que el Covid "no es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza". El 4 de marzo aseguró: "Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada". Tenía un arma secreta para enfrentar el Covid: "El escudo protector es como el detente", dijo el 19 de marzo. "El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo". El amuleto, sin embargo, no impidió que se registraran en México entre 636 mil y 704 mil muertes excedentes en 2020-2021.

Una de las mayores inocentadas del presidente ha sido su tan repetida frase "No mentir, no robar, no traicionar al pueblo". El 13 de junio de 2020 dijo que "eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus". Pero no solo es una fórmula médica, sino el compendio de los principios de su gobierno, aunque supongo que con sentido del humor, ya que el presidente ha acumulado cerca de 100 mil mentiras en sus conferencias de prensa, según Spin, ha tenido sobrecostos enormes en Dos Bocas y el Tren Maya, y ha aceptado robos brutales como el de Segalmex.

El presidente bromeó el 28 de diciembre de 2020 que dejaría de tener conferencias de prensa mañaneras y que las ofrecería "todos los miércoles a las 12 del día", pero después reconoció que esto era una inocentada: "De una vez les digo que sí vamos a tener mañaneras, solo que hoy es 28 de diciembre". Es difícil saber, sin embargo, cuáles de sus afirmaciones son inocentadas. El 9 de noviembre de este 2022, por ejemplo, anunció que el Quién es Quién en las Mentiras de sus mañaneras sería diario, pero se sigue difundiendo solo los miércoles. Supongo que era una broma.

Algunas inocentadas del presidente se han vuelto clásicas. ¿Se acuerda usted de cuando dijo en enero de 2020 que "el 1ro de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos. como los servicios de salud como los que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, como en Canadá, como en el Reino Unido"? No faltó quien le creyera. Ayer AMLO afirmó otra vez que el sistema de salud será como el de Dinamarca, pero ahora se comprometió para 2023: "El año próximo a más tardar a finales ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser mejor". Otra vez se le olvidó decir: "Inocente palomita que te dejaste engañar".

La Tarifa de Uso de Aeropuerto del AICM subirá siete por ciento el año que viene, a pesar del ruinoso estado del aeropuerto y de que los recursos se usan para pagar los bonos del ya destruido NAIM y no para mejorar las instalaciones.

