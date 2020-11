Amor en los tiempos del cólera

México, uno de los países más violentos y letales del mundo para las mujeres, llegó al 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en medio de una crisis humana y de género, como es sabido, el COVID-19 no sólo desencadenó el colapso económico y sanitario mundial, hasta hoy con más de 60.5 millones de contagios y 1 millón 400 mil muertes, por desgracia la cuenta sigue. El confinamiento avivó los golpes y agresiones sexuales contra mujeres y niñas; diariamente se registran más de 10 feminicidios y cada 15 minutos se denuncia violencia de género, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) lo confirman.

Las medidas de prevención sanitaria duplicaron o triplicaron el trabajo doméstico, acentuando aún más las brechas de desigualdad entre ambos géneros; datos oficiales revelan que un total de 2,874 mujeres han sido asesinadas entre enero y septiembre de 2020 (por homicidio doloso o feminicidio).

Al respecto, ONU Mujeres México señaló: "Este año, el 25N se da en un contexto muy particular, producto del impacto de la pandemia. Es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis humana que puede revertir décadas de progreso en derechos de las mujeres e igualdad de género… el COVID- 19 ha causado a las mexicanas, el cual va desde la discriminación hacia el personal femenino de salud, el impacto económico en los hogares sostenidos por una mujer, la desigualdad en el rol de cuidados, así como el incremento de la violencia doméstica.

La violencia y la desigualdad de género siguen reproduciéndose en la mayoría de los hogares, producto de la cultura patriarcal o machista, hombres y mujeres que como padres de familia siguen criando a sus hijos e hijas bajo patrones sexistas arcaicos de discriminación y estereotipos obsoletos. Para la mayoría, el tema de la crianza con perspectiva de género es motivo de burla.

La cultura machista fomenta y tolera feminicidios, acosos, agresiones sexuales, maltratos físicos, psicológicos, económicos, laborales, institucionales y políticos; desigualdad en sueldos o salarios por desempeñar las mismas tareas respecto a los hombres; falta de oportunidades educativas, laborales, de acceso a servicios de salud, a créditos hipotecarios y de tenencia de la tierra; deprecia el trabajo doméstico y la crianza de los hijos.

Ante este panorama obscuro conmemoramos el llamado “día naranja”, he repetido un sinnúmero de veces que el “conmemorar” no es sinónimo de “festejar”, muchas autoridades y/o representantes populares siguen empeñándose en emprender actos oficiales de color anaranjado para “festejar” la NO violencia de género, seguramente es por desinformación de sus asesores, contrario a lo que establece la ONU, que es concientizar a la población sobre el respeto de ambos géneros; no sólo es iluminar y vestir de color anaranjado los edificios públicos, luminarias, pasos peatonales, políticos y servidores públicos portan prendas naranjas para generar una estrategia mediática que gane simpatías electorales o por atender de forma simulada recomendaciones internacionales, sin razonar lo que realmente significa la campaña “ÚNETE, Pinta el mundo de naranja: Pon fin a la violencia contra mujeres y niñas”, impulsada por las Naciones Unidas; este día inicia 16 días de activismo contra la violencia de género, que concluye el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, conocidas como “las Mariposas”, quienes fueron asesinadas en República Dominicana durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, a quien se le adjudican la muerte de más de 50 mil personas, incluyendo los miles de asesinados en la “masacre del Perejil”; las hermanas Mirabal tuvieron la valentía de luchar por la libertad política de su país, oponiéndose firmemente contra una de las tiranías más crueles que haya registrado Latinoamérica. Motivo por el cual fueron perseguidas, encarceladas, violentadas sexualmente, para luego ser asesinadas el 25 de noviembre de 1960.

Esta fecha tiene como objeto hacer un alto en el camino, visibilizar los avances y obstáculos en esta materia, busca exigir a los gobiernos, organismos oficiales, órganos, fondos y programas de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, a promover campañas de prevención y concientización, respecto al problema de violencia contra las mujeres y niñas, la cual se define como todo acto de violencia de género, que tiene o puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, político, laboral e institucional para la mujer, así como recibir amenazas, coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto en la esfera pública como en la privada.

Expertos coinciden que la violencia contra las mujeres es el ejercicio de discriminación más antiguo y más practicado del mundo, ha servido como moneda de cambio, trabajo forzado, como objeto sexual y reproductor, trabajadora doméstica y mano de obra barata.

Pocas mujeres son las que se atreven a denunciar, a cambiar el rumbo de su vida, a llevar terapia para superar el dolor, como sociedad democrática, se pretende alcanzar un empoderamiento sustantivo, que no es promover el odio hacia los hombres, es dotar de herramientas para la superación emocional y profesional de las mujeres, que se valoren a sí mismas, que vivan tranquilas e informadas, una mujer renovada cambia el entorno social. Las Naciones Unidas cuenta con objetivos claros para eliminar la violencia contra las mujeres, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible busca acelerar la concientización, para que todos vivamos en paz, con respeto, sin desigualdad y discriminación. Trabajemos por un mundo igualitario, justo, armonioso, “un planeta 50-50”, donde las mujeres y las niñas vivan sin violencia, sin temor.

El presidente López Obrador y gobernantes locales, tienen en sus manos, implementar una agenda integral de género eficaz, que destierre la violencia contra las mujeres y niñas, habrá quienes opinen que este es un tema menor, de poca relevancia, de risa, las mujeres representan más del 50% de la población, por consiguiente más de la mitad del padrón electoral. El tema de género es de observancia internacional.

Quienes defendemos la postura igualitaria, ocuparemos las calles, los espacios informativos, las redes sociales nacionales e internacionales para denunciar las violencias doméstica, sexual, política, psicológica, y laboral; insostenible, que quienes sean las garantes institucionales de velar por los derechos de las mujeres en la entidad, sean omisas en su actuar, el no defender a una por mujer, en este caso la alcaldesa de Chihuahua, aclaro podremos coincidir o no en sus aspiraciones legítimas de ser votada, el cerrarle la puerta por el solo hecho de no congeniar política o personalmente, da pie a suponer que si a una mujer empoderada no la defienden, menos una mujer que sin voz ni reflector público, falta sororidad.

Las mujeres, independientemente de la ideología partidaria, religiosa y/o académica seguiremos en la lucha por alcanzar la igualdad sustantiva. #Vivir sin Miedo, #Ni un paso atrás, sólo para adelante.

Sumemos Voces.