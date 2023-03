Amor por las mentiras

Una sociedad completa fue educada para detestar las mentiras y, al mismo tiempo, para esconderse por las noches en el clóset del engaño. Desde los catecismos católicos se repite incesantemente: no darás falso testimonio ni mentirás. Y casi simultáneamente, quienes predican con tal mandamiento en el templo, hogar o academia, terminan por propagar, alentar, consentir y aplaudir miles de mentiras al día.

Es un reflejo de la sociedad de hoy. No se puede decir que se mentía menos antes. Además de que no hay datos que respalden tal afirmación, la experiencia individual en el pasado los remontará a una serie de mentiras que hicieron de las personas victimarios y, en otras ocasiones, víctimas.

En la actualidad, los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Es decir, la tristemente célebre posverdad que puso tan de moda un personaje político para llegar al poder: Donald Trump.

El expresidente de los Estados Unidos gobernó con una intensa comunicación política basada en la posverdad. Trump ha dicho mentiras como ningún otro mandatario de la Unión Americana y, a pesar de ello, fue muy difícil sacarlo de la Casa Blanca. Hoy en día, tiene una base electoral voluminosa que le cree todo, aunque sean mentiras.

Para quienes todavía no tienen claro el concepto de posverdad que domina nuestra realidad actual, se puede explicar de la siguiente manera: una persona publica en redes sociales los resultados del último censo de población elaborado por un gigantesco equipo de personas y con metodología impecable. Comienza a tener reacciones tímidas hasta que alguien comenta en contra del censo con el único argumento “no creo que esas personas hayan contado bien. En mi ciudad no se ve tanta gente como dice el censo”. Quien publicó el censo intenta explicar la metodología y los datos del censo y recibe otra respuesta venenosa: el gobierno quiere engañarnos para hacernos creer que hay más gente y así paguemos más impuestos, ¡no pagaremos más!

Y el fuego ha encendido.

La publicación del censo se vuelve viral, no por los interesantes datos sino por los comentarios que lo desacreditan y lo convierten en una conspiración del gobierno y que crecen por miles. En horas nadie comenta sobre el censo y se refuerza la teoría de la conspiración. Llega hasta los medios de comunicación tradicionales y se convierte en una crisis para el gobierno, el cual, se esfuerza inútilmente en negar que no hay nuevos impuestos y que no habrá, recibe amenazas de protestas en las calles de miles de ciudadanos que no quieren pagar más y se sienten engañados por el censo con “datos falsos” para cobrarles más impuestos y lo sienten como una declaración de guerra.

Eso sería, grosso modo, la posverdad: una opinión incendiaria que silencia con la fuerza a la evidencia científica.

Trump ya no es presidente y continúa esparciendo mentiras en pos de regresar a la Casa Blanca. En México tenemos un mandatario, al cual, algunos expertos han contado la cantidad de mentiras que dice diariamente en sus conferencias de prensa de cada mañana y sigue estable con una popularidad bastante alta.

Luis Estrada Straffon publicó el año pasado el libro “El imperio de los otros datos: tres años de falsedades y engaños desde palacio”, el cual tiene datos interesantes como el que el presidente de México se avienta 94 mentiras diarias en su famosa conferencia de prensa mañanera, la cual tiene una gran cobertura y es el instrumento de comunicación por excelencia de López Obrador.

Además, Estrada arroja otra cifra en su obra: AMLO ha hecho 86 mil 917 declaraciones que son falsas, engañosas o no se pueden comprobar. Cifra que continúa creciendo.

“Artículo 19 es una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo con los más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia”, se puede leer en su página web.

Artículo 19 reveló en días pasados su informe “(Des)Información oficial y comunicación social”, en el cual, a lo largo de dos años, presentó 84 solicitudes de información y 22 recursos de revisión relativos a 34 declaraciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador entre 2019 y 2022. Las declaraciones fueron agrupadas en siete ejes temáticos: Corrupción (tres declaraciones); Economía (nueve declaraciones); Covid-19 (tres declaraciones); Organismos autónomos (cuatro declaraciones); Programas sociales (tres declaraciones); Seguridad (nueve declaraciones) y Otros asuntos (tres declaraciones).

Los resultados fueron los siguientes:

Solamente dos de las 34 declaraciones (5.6%) fueron respaldadas con información pública. Una de las declaraciones (2.9%) presentaba información verificable, pero se omitieron datos para situarla en su justo contexto. En dos casos (5.9%) se empleó información de manera engañosa. En 20 casos (58.8%) la Administración Pública Federal no presentó datos que permitieran comprobar la veracidad o falsedad de los dichos del presidente. La información pública proporcionada por las propias instituciones demuestra que nueve de las declaraciones (26.5%) fueron falsas.

(Para escargar el informe completo: http://bit.ly/404Ofve)

México es un país con una mayoría de católicos que fueron educados en el octavo mandamiento; lo cual contrasta con la mayoría (62.2%) que respalda a Andrés Manuel López Obrador y sus dichos.

Una contradicción absoluta y en la que, algunos analistas que no concuerdan con AMLO y su gobierno, se pierden al tratar de encontrar respuestas en la falta de educación, el clientelismo y otras tantas en las que pueden tener razón.

Pare efectos de la comunicación política, AMLO mienta porque algo gana.

Sus fieles le creen porque ostenta un poder casi absoluto y no quieren estar del lado de los conservadores que señala cada mañana. Le creen porque les conviene y es su única opción. O más bien, para ellos, es obligación creer en la palabra del señor López Obrador aunque estén convencidos de que miente.

Y está el otro lado: quienes saben que miente, pero lo ignoran. El hastío de tanta mentira diaria es gigantesco que ya se volvió apatía absoluta. La mentira presidencial se volvió tan común que ya es parte de la cotidianeidad y la ignoran. Siguen con sus vidas sin la presencia de los “otros datos”.

En este segundo grupo es donde también gana el presidente López Obrador: su gran victoria es lograr la apatía y cansar a quienes están en contra de su mandato para que dejen de luchar. Y no me refiero a los políticos opositores, me refiero a ese sector social que no votó por Morena y que está agotado de las mentiras, que prefiere dedicarse a lo suyo y no enfrentar a los devotos presidenciales.

La apuesta de AMLO es lograr que crezca la apatía y le dejen el camino libre a sus enardecidos y vigorosos simpatizantes quienes aplauden a diario cada uno de sus “otros datos.”

ESPRESSO COMPOL

Las mentiras fascinan a la sociedad por ser prohibidas. Nada tan interesante como desenmascarar a un mentiroso o mentirosa y por eso el éxito de documentales como “El estafador de Tinder” o filmes como “El lobo de Wall Street”. En próxima entrega analizaremos algunas razones por las cuales la gente ama las mentiras.