Anécdotas de un chihuahuense en la Revolución (Primera parte)

/ Muchas historias, anécdotas y mitos se han relatado en relación a la imagen del revolucionario Francisco Villa (Fototeca-INAH). / La Quinta Carolina, un gran latifundio del general don Luis Terrazas con más de 20 mil hectáreas de extensión (Foto-Galería-Héctor Ulises García). / De la Quinta Carolina al centro de la ciudad de Chihuahua, la gente llegaba a ver los diferentes tianguis que se instalaban en las plazas públicas (Fototeca-INAH-Chihuahua).

“En esta ocasión tengo la oportunidad de compartirles algunas anécdotas de mi abuelo y mi padre Leucadio y Pánfilo, respectivamente y remontándome en aquellos años “mozos” de su juventud y agradezco a este medio de comunicación, la oportunidad para expresarles algunos puntos de vista, vivencias que han quedado guardadas en mi mente y corazón, contadas por mi querido abuelito y mi padre”. Así, lo manifestaba don Francisco Pérez Sánchez al abrirme las puertas de su casa para hablar de esos muy importantes eventos de la vida de don Leucadio y Pánfilo, vividos a principios del siglo XX y en medio de la Revolución Mexicana, donde el segundo supo hacerse a los balazos en una lucha en contra de la opresión y la misteriosa idea de enterrar el dinero y los objetos de valor.

Cuenta don Pancho: “Mi abuelo fue hijo de un peón que vivía en las Quintas Carolinas que estaban en los linderos de la ciudad de Chihuahua, por ello, su vida transcurría en el diario trajinar en compañía de su padre Aurelio, su madre Anastasia y de sus hermanos que, juntos formaban una familia muy feliz, trabajando en dicha quinta. Sin embargo, el capataz de mi abuelo le rentaría unas tierras por varios años y de esa cosecha se beneficiaba la familia y serviría de sustento para el año, sin embargo, tenía que entregar el 50% de la cosecha al patrón y además, pagar las cuentas que siempre había entre él y los medieros. Mi abuelo pensaba que toda esta situación era el resultado simplemente de ser pobres y de la enorme injusticia que existía, además de todo esto, dentro de la quinta, existía la tienda de raya que vendía ropa, comida y todas las cosas que hacían la vida llevadera. Muchos esperaban el levantamiento de la cosecha para liberar los créditos que hacían falta; mis tíos, trabajaban para el patrón y mis tías, le ayudaba en los quehaceres a mi abuela, esto ocurría allá por los años de 1908 y 1909.

“Mi abuelo con su mostacho muy puntiagudo, con ideas de antes, tenía una férrea disciplina para con sus hijos, esto no quería decir que era impositiva, sino que estaba basada en esa clásica intolerancia paternal de que no se discutieran las órdenes dadas por él. Pocas veces les daba de “manasos” a sus hijos por no hacer tal cosa, sin embargo, había una “cuarta” de caballo colgada, lista y en espera de traseros que sacudir. Por supuesto que todos conocían sus caricias, pero, aun así, todos adoraban al abuelo. Era común además en aquella época, que la gente fuera a los tianguis y mi abuela y mis tías visitaban a la hilera de vendedores que llegaban a ofrecer mil “chucherías” al centro de la ciudad, principalmente en la Plaza Merino y el mercado La Reforma que para 1910, estaba relativamente nuevo. A mi papá, cuando tenía 10 años le gustaba que le compraran carritos y otros que los hacían con pedazos de madera y a punta de cuchillo y navaja les quedaban muy padres. Para completar el carrito, utilizaban las fichas de las gaseosas para hacer las ruedas y las latas de sardina se destinaban para hacer lujosos carros que los entretenían por horas y horas.

“De niño mi papá iba seguido a nadar al río Sacramento cercano a la Quinta Carolina que era la delicia de todos los chicos del lugar, ya que eran tan pocas las distracciones, inclusive en tiempos de que los árboles se cargaban de fruta, el deporte favorito era robarlas, comerlas y en ocasiones se las “hartaban” verdes, ni modo de llevarlas a casa sin exponerse a una “cueriza” de mi abuelo. Lo que me gustaba de él es que hablaba y contaba sus anécdotas “salpicadas” de ingenios comentarios que eran una delicia escucharlos, de una vida que para nosotros parecía simplemente sólo un cuento de su imaginación, así llegaría el cuento del oculto tesoro. Mis tíos y los vecinos de los ranchos cercanos ya en la mera Revolución, fueron levantados por la “leva” que no perdonaba a nadie. Mi papá y mis tíos fueron enviados con quién sabe qué general donde les tocó juntos y más adelante, supieron que se apellidaba Pérez, que los trataba más o menos bien quién les enseñó a manejar el rifle, bueno mejor dicho la carabina 30-30, un arma cortita que a mí papá le parecía de mentiras, sólo cuando lo vio “polvear” sus balas después de acordarse del fuerte “culatazo” que había recibido en el brazo y cuerpo la primer vez, empezó a tenerle respeto, mas cuándo ellos dependían de ella para vivir y algo muy curioso es qué no le cabía que tuviera el nombre de mujer, así que le nombró “Panchito” en vez de carabina.

“Mi padre no sabía lo que eran los plomazos de verdad y afortunadamente todavía la guerra estaba muy lejos de ellos, algo muy distante, sin embargo, resultó que un día los llamó el sargento a filas comunicándoles que tendrían que salir en patrullas de reconocimiento y en eso, se preguntaban qué significa hacer eso. Así que se fueron de patrulla junto con otros muchachos al mando de un sargento. De ahí en adelante, empezaron a saber lo que era caminar a “calzón quitado” como decían los rancheros. Anduvieron rumbeando en una franja a decir el sargento de sólo tantos grados y, como no vieron más que arrieros, se regresaron y el sargento rindió informe de “sin novedad”. A mi padre y al resto de la patrulla les dieron dos días libres sin madrugar ni asistir a entrenamientos. Después de esto, les empezaron a enseñar a andar a caballo, aunque mi papá ya sabía, pero en los balazos era diferente y como no había suficientes caballos, solo presentaban los que tenían y les decían que en la próxima campaña les darían a todos.

“Hasta aquí, la guerra, la pelotera o la “refriega” como le decían algunos soldados que ya habían entrado a combate y de ellos, empezaron a conocer muchas palabras que en ocasiones no entendían, pero que se escuchaban diferentes en los labios de otros compañeros. Mi papá procuraba decirlas ante sus cuates que igual que él, tampoco las conocían y así, logró tener más respeto porque conoció más y sabía más. Él, durante todas las noches dormía con su “Panchito” (carabina), abrazándola siempre, limpia y lista para disparar, ya que siempre tuvo ansias de hacerlo. Cuando se llegaban los días de “la raya”, los formaban a todos, a unos, les daban maíz y frijol, piloncillo y a veces azúcar, sal y en total, comida. Muchos soldados llevaban en la tropa a sus familias y a mi padre y otros compañeros como iban solos, les daban algunos cuántos reales para comprar comida, lavar ropa y jabón para el baño. Mi padre con sus ahorritos se pudo comprar una pistola 30-40, un pistolón que al cargarla en la cintura lo cansaba mucho, por lo que le consiguió una funda de montado y así la colgaba desde el hombro, lo que parecía de la montada del país norteño de Canadá.

“Llegó la fecha esperada para la mayoría; tocaron a reunión, mi papá conocía los toques principales: reunión, ataque, retroceder y firmes. El día 25 de marzo de 1913, se les había informado que había órdenes de atacar una hacienda de un enemigo de la libertad y de los campesinos, por lo que salieron marchando en largas columnas; a muchos, los llevaron sin rifle, simplemente con machetes porque no había suficientes. Así era la cosa, pues ahí iban caminando y caminando junto a una dotación de balas que le habían dado a cada uno que traían carabina y en esa marcha, algunos compañeros de mi papá que iban junto a él le expresaban: “Abusado mi chavo, no se vaya a rajar cuando empiecen los cocolazos”. Mi padre respondió: “Sí hombre, ya verán que les voy a poner la muestra a todos”. Sin duda que en su interior tenía mucho “pis pis” y la verdad, discretamente se santiguaba y trataba de rezar, aunque la verdad no se acordaba de ninguna oración ¿me lo creen?...Esta crónica continuará.

El contenido de esta crónica es con fines de investigación, sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. “Anécdotas de un Chihuahuense en la Revolución” forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos. Si desea la colección de libros “Los Archivos Perdidos de las Crónicas Urbanas de Chihuahua”, tomos del I al XII adquiéralos en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111) y Bodega de Libros. Si usted está interesado en los libros, mande un whatsaap al 614 148 85 03 y con gusto le brindamos información.

Fuentes de Investigación:

Entrevista con el señor don Francisco Pérez Sánchez.

Fotografías: INAH-Chihuahua y Mutual Film Company.

