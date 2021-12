Anécdotas de un chihuahuense en la Revolución (segunda parte)

/ Pancho Villa tenía muchas facetas que lo convirtieron en un hombre odiado, pero también venerado (Colección Archivo Casasola-Fototeca Nacional, INAH.). / Muchas mujeres se enrolaron en la revolución y con gran valentía demostraron muchas “agallas” en diferentes trincheras (Colección Archivo Casasola-Fototeca Nacional, INAH.). / Una gran cantidad de tesoros fueron enterrados durante el conflicto revolucionario a lo largo y ancho del estado de Chihuahua (Foto: APCUCh)

En la segunda parte de esta interesante crónica, nos habíamos quedado en la ilustrativa plática de las vivencias de nuestro amigo don Francisco Pérez Sánchez, quien relata algunas anécdotas que vivió su familia en la terrible guerra de la Revolución Mexicana aquí en Chihuahua y, en la comodidad de una modesta sala, don Panchito, como le dicen sus amigos de cariño, nos sigue contando: “Llegó la fecha esperada para la mayoría; tocaron a reunión, mi papá conocía los toques principales: reunión, ataque, retroceder y firmes.

“Para el día 25 de marzo de 1913, se les había informado que había órdenes de atacar una hacienda de un enemigo de la libertad y de los campesinos, por lo que salieron marchando en largas columnas; a muchos, los llevaron sin rifle, simplemente con machetes porque no había suficientes. Así era la cosa, pues ahí iban caminando y caminando, junto a una dotación de balas que le habían dado a cada uno que traían carabina y en esa marcha, algunos compañeros de mi papá que iban junto a él, le expresaban: “Abusado mi chavo, no se vaya a rajar cuando empiecen los cocolazos”. Mi padre respondió: “Sí hombre, ya verán que les voy a poner la muestra a todos”. Sin duda, que en su interior tenía mucho “pis pis” y la verdad, discretamente se santiguaba y trataba de rezar, aunque la verdad no se acordaba de ninguna oración ¿me lo creen?

“En eso se escuchó el clarín para reunión y ya concentrados, les dijeron que hacer en las líneas de batalla, largas filas con villistas mal armados, pero con un corazón a prueba de balas. Ni tanto, ni tanto, las balas si mataban. Luego la caballería detrás de nosotros, donde se emplazaron cañones chaparritos y todo era un correr para acá y para allá; órdenes dictadas a todo pulmón y de pronto el clarín: ¡Ataquen, ahí te vamos! Mi padre no tiraba de su carabina, por ir viendo lo que podría pasar, pues no observaba nada al frente y de pronto empezó un “traqueteo”. De repente, un compañero le preguntó a mi papá: “¿Qué es eso compa?” Respondió mi papá: “No seas güey, pues es una ametralladora, ¡abajo! porque nos quiebran”. Mi padre estaba pegado al suelo cubriéndose con los brazos la polvareda que se levantaba, con el fin de que sus ojos no se le opacaran. ¡Arriba, arriba!, ya quitaron la ametralladora, ¡ataquen, ataquen!

“De pronto observó mi papá a los enemigos en una línea tirados pecho a tierra y otros, detrás de algunos montículos en el suelo donde pasaban “chin, chan, chin”, silbaban algunas balas que parecían un baile, sólo que sin llevar ningún compás. En eso “Panchito”, la carabina de mi padre, empezó a tronar: “Paz, paz, paz” y que ve de repente a un federal que defendía la hacienda, el cual, miraba con tamaños ojotes y creo que también estaba muerto de miedo como mi padre, porque luego, ya si estaba de plano muerto ya que “Panchito” había tronado el cuerpo del iluso federal de donde brotó un chorro de sangre y el pobre cayó de espaldas. Fue mi padre a revisarlo por si no estaba muerto, con el fin de ayudarlo a bien morir, pero no fue necesario porque estaba bien frío el pobre; sus ojos aún miraban a mi padre, por lo que se los cerró, poniéndose a llorar. Había quebrado a su primer pelón. El bautizo surtió su efecto y esto le permitió ser más aguerrido y así logró escalar algunos puestos hasta alcanzar el de sargento. Para entonces ya tenía 23 años de edad y ya se había casado con una jovencita que lo quería a toda ley y ya para entonces, le habían dado un caballo muy “pajarero” el condenado, ya que entendía el clarín mejor que él y sabía por dónde correr al ataque y al resguardo. Él lo quería mucho, pero lo más triste es que se lo quebraron en la toma de Zacatecas cuando Francisco Villa entró con su División del Norte.

“No he olvidado cuando mi madre nos hincaba para darnos la bendición en aquellos caminos polvorientos donde mi niñez tropezó al jugar entre piedras y tampoco se me olvida que en la avenida Colón de la ciudad de Chihuahua, había una fila de álamos donde era común que colgaran a aquellos hombres que habían defendido el honor de su gente en una guerra entre hombres, con diferentes ideales que, como espejo, se hicieron añicos y fueron sepultados en fosas comunes, entre ellos algunos amigos. Cómo olvidar los ojos de mi madre cuajarse de lágrimas cada vez que me contaba con detalle las hazañas y arbitrariedades de Francisco Villa y su tropa. Anécdotas buenas y malas de Pancho como ella le llama. Yo le pregunté cómo era Pancho, contestándome que era inteligente, valiente, astuto, pero también enérgico y sanguinario, no sabía perdonar tal vez por eso ganaba las batallas. Ojalá que nunca haya enfrentamientos de esa magnitud en nuestro país.

“Para 1914, Francisco Villa tomaría la hacienda de Talamantes como cuartel general para restablecerse al igual que su tropa y caballería, fue una tregua después de algunas batallas en el centro y sur de la República mexicana, para después continuar hacia el norte. La hacienda estaba cerca de San José del Sitio y con frecuencia visitaba ese lugar y como único transporte era el ferrocarril que venía de Chihuahua a la capital. De esa sólo quedaban los vestigios a unos dos kilómetros de San José. Villa y su gente usaron este medio para moverse al norte y en una ocasión, llegaron por el ferrocarril tropas contrarias donde tuvieron un enfrentamiento cerca del pueblo y hubo muchas bajas de ambas partes. Las tropas villistas sabotearon las vías, dejando incomunicado esa parte con Chihuahua. En esa ocasión, los federales que lograron sobrevivir, desertaron a pie por la sierra, desde entonces a la fecha, no volvieron a reestructurar esas vías que quedaron desechas. Pero también, quiero compartirles algunas cosas más y esto tiene que ver con lo los tesoros que los villistas empezaron a confiscar en cada lugar a donde llegaban.

“Al no haber bancos, la única estrategia era guardarlos en donde se pudiera y en lugares seguros. Sin embargo, muchos de esos tesoros nunca se encontraron o siguen sepultados debido a que se les olvidaron en lugares no exactos, donde los dejaron o bien algunos otros murieron y el recuerdo de donde estaban los entierros se los llevaron a la tumba, por ello, les contaré lo siguiente que es muy interesante y en donde tuve la oportunidad de vivirlo. Después del inicio del conflicto armado de la Revolución Mexicana y con tantos muertos que había de aquí para allá, no supe hacia donde se habían marchado mis hermanos y padres, pues en varias escaramuzas hechas por fuerzas villistas con las federales en la ciudad de Chihuahua, todos salimos despavoridos a escóndenos “como alma que lleva el diablo”. Así es la guerra, no sólo destruye al enemigo sino hasta familias enteras se separan y nunca se juntan de nuevo.

“Por ello, no me quedó más remedio que enrolarme a la revolución con los villistas, pues casi a la fuerza o por convicción me vi obligado a entrar, ya que por lo menos en la División del Norte de Francisco Villa iba tener que comer y que vestir, lo digo por el uniforme que no estaba mal, era bonito y con mi sombrero de tres pedradas. Cada vez que atacábamos algún lugar o hacienda, había mucho botín que se repartía entre los generales, luego de dejar lo principal para la causa, nosotros intuíamos que se lo repartían entre el Estado mayor, bueno, pero a nosotros nos tocaba algunas cosas, además de que nos dejaban coger lo que encontráramos y otras cosas teníamos que reportarlas. Sin embargo, ciertas veces yo no reporté cosas y se las dejaba para que las guardara mi compañera del alma, mi Lupe, una mujer buena que había conocido en la tropa que con el tiempo empezaríamos a tener nuestros guardaditos para cuando llegáramos a algún pueblo a comprar cosas que en ocasiones ni nos servían, pues como siempre andábamos de aquí para allá, ni modo de cargar con tanta mugre. Pero fuera de eso, ambos mi Lupe y yo la pasamos muy bien, pues ella andaba con las soldaderas detrás de las líneas de fuego y siempre me esperaba cuando regresaba de algún encargo con mis superiores...Esta crónica continuará.

