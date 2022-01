Anécdotas de un chihuahuense en la Revolución (última parte)

/ Muchos combatientes en la revolución, enterraron pertenencias de valor para sacarlos al terminar la guerra, debido a que en aquel entonces no había bancos. / Soldadera en compañía de su hombre en un momento de pausa en la guerra (Fototeca-INAH-Inv-6094). / En relación a los entierros en la Revolución Mexicana, muchos mitos y leyendas se han escrito alrededor de estos.

Continuamos conversando con don Francisco Pérez Sánchez, quien nos estaba comentando las travesías hechas por su bisabuelo Leucadio y su amigo Pánfilo, quienes tuvieron un protagonismo en la Revolución Mexicana bastante singular: “Por ello, -comenta don Leucadio- no me quedó más remedio que enrolarme a la revolución con los villistas, pues casi a la fuerza o por convicción me vi obligado a entrar, ya que por lo menos en la División del Norte de Francisco Villa iba tener que comer y que vestir, lo digo por el uniforme que no estaba mal, era bonito y con mi sombrero de tres pedradas.

“Cada vez que atacábamos algún lugar o hacienda, había mucho botín que se repartía entre los generales, luego de dejar lo principal para la causa, nosotros intuíamos que se lo repartían entre el Estado mayor, bueno, pero a nosotros nos tocaba algunas cosas, además de que nos dejaban coger lo que encontráramos y otros artículos teníamos que reportarlos. Sin embargo, ciertas veces yo no reporté cosas y se las dejaba para que las guardara mi compañera del alma, mi Lupe, una mujer buena que había conocido en la tropa que, con el tiempo empezaríamos a tener nuestros guardaditos para cuando llegáramos a algún pueblo a comprar cosas que, en ocasiones ni nos servían, pues como siempre andábamos de aquí para allá, ni modo de cargar con tanta mugre. Pero fuera de eso, ambos, mi Lupe y yo la pasamos muy bien, pues ella andaba con las soldaderas detrás de las líneas de fuego y siempre me esperaba cuando regresaba de algún encargo con mis superiores.

“Eso sí, traíba mis buenas botas, chaparreras, espuelas y un cohete chiquito, una 38 de cilindro que me resultó muy buena y livianita compañera, inseparable junto con mi Lupe. Por ese entonces no se estilaba mucho los billetes, por lo que Pancho Villa hizo documentos con valor, los que se respetaron como moneda de uso durante un tiempo. Sin embargo, lo que se acostumbra eran las monedas que me gustaban más que los papeles villistas, aquellas no eran las alazanas de puro oro, eran como aretes y botonaduras de oreja que eran frecuentes, pero, además en todas partes, las aceptaban ya que como no había bancos, pues todo lo que se acumulaba en el camino en monedas y con la desconfianza a todo para guardar el dinero, así que los entierros eran frecuentes entre las personas y cada quien se cuidaba uno del otro; así que las cosas se enterraban en la cocina, en la sala, en los sótanos, al aire libre, donde se llevaban botes, cajas, ollas y en los que cada uno podía esconder su dinerito. Muchos ni regresaban por él al quedar en los campos de batalla o se olvidaban donde lo habían enterrado y así, muchas casonas aún tienen entierros que hoy algún atarantado que, sin ser villista o pelón, disfruta de las monedas que con lágrimas de sangre alguien guardo para mejor ocasión.

“Me acuerdo que, en cierta ocasión, robamos un tren que llevaba los haberes para los pelones y para ello tuvimos que esperarlo a que llegara a la estación de Samalayuca y al grito de “¡Viva Villa!, hijos de su mamá” asaltamos el tren. Había la orden de juntar todo lo que trajera y entre el botín había mucha comida, la que se repartió entre las soldaderas para que hicieran los alimentos para todo el ejército, además de ropa y varias cajas con monedas las que fueron confiscados por el Estado mayor villista. También se encontraban muchos rifles y municiones: la verdad hubo mucho que repartir en esa ocasión y de sobra, para que tuviéramos la oportunidad de enterrarlo por ahí y, pensar que después de que se terminara la guerra volver por el “entierro”. Pasó ese día y al siguiente, me dieron la orden de llevar una carreta con un montón de cosas que guardar del ejército villista; nos pusimos en marcha y le dije a mi Lupe, que me esperara y que en ocho días regresaría con ella; que siguiera con la columna y la alcanzaría pronto. Tomamos camino y anduvimos por algunas cañadas para dejar el cargamento bien guardadito. Después de tres días de largo y cansado camino, un ingeniero que nos acompañaba le dijo al capitán que comandaba la misión, que ya tenía las coordenadas registradas y que podíamos dejar el entierro en una cueva que estaba muy bien escondida.

“Escondimos todo el cargamento para después regresar por él cuando lo necesitáramos, así que el capitán cómo era medio desconfiado dijo: “Bueno, enterremos la mitad y la otra mitad en otra parte”. Le conteste que estaba bien: “¡Como usted diga mi capitán!”. Así se descargó la mitad del oro en un lugar, eran 5 cajones y la gente se quedó con el capitán y nosotros seguimos adelante con el resto hacia una cueva que se veía muy obscura y al poco rato, escuchamos el estruendo de barrenos y nos extrañó, pues era frecuente las escaramuzas en esa época. A las 15:00 horas, nos alcanzó el capitán y la única explicación que dio fue que había regresado a los muchachos a engrosar la columna, todos quedamos en ascuas. Ya se corrían rumores que eran frecuente que los tesoros villistas estaban enterrados por todas partes y que ciertas personas pasarían por ellos cuando se necesitaran. El ingeniero nos indicó a todos los que estábamos con el capitán, siete en total, que el lugar elegido sería un buen sitio y que las coordenadas estaban bien tomadas. El capi dijo que estaba bien y la carreta la empezamos a descargar, amarramos los caballos y bajamos las cajas.

“Por cierto, estaban las cajas bien pesadas y entre todos empezamos a subir cuesta arriba de una en una. En la cuarta, yo me hice el desentendido y estábamos a media ladera. Pedí permiso para “calzonear” y me retiré a un mezquital para hacerme el disimulado y dejar que siguieran puchando hacia arriba los cajones, en eso llegó mi caballo, le pelé para atrás y desde lejos estuve observando los movimientos de mis compañeros en la cueva. Luego a lo lejos escuche algunos balazos y un estruendo, la gruta había sido volada y enterró irremediablemente las cajas y a los hombres, sólo uno, regreso y aseguró que fue el capitán que al encontrarse con que los caballos estaban sin sillas, este de inmediato se devolvió con los demás y en eso tronó todo. El responsable de cortar los cinchos a los caballos, había sido yo, con el fin de que no me siguieran. Duré escondido mucho tiempo y recordaba perfectamente en dónde estaban los dos o tres entierros, pero al regresar por ellos era jugarme al águila o sol.

“Pasó el tiempo y cuando mataron al general Villa, hice el intento de llegar a las cuevas, en eso se me vino el recuerdo de mis compañeros que cuidaban el tesoro y que fueron aplastados por la explosión. Sabía que el tesoro estaba en dos partes y aunque no lo crean, al llegar ahí se empezaron escuchar unos relinchidos de caballos y voces que platicaban echando maldiciones. Cuando me quise acercar a las dos grutas que guardaban muchas monedas del supremo gobierno, sentí un frío que me congelaba todo y de ahí, se me apareció un uniformado preguntándome qué estaba haciendo y en ese momento, salí corriendo de miedo, pues el entierro estaba vivo con el espíritu de los que un día por mi culpa fueron enterrados con el tesoro al momento de que la dinamita que yo había preparado explotó, sepultándolos irremediablemente a todos los que se quedaron mientras yo iba disque a calzonear”. De esta manera don Francisco terminaba de contar aquellas historias sobre entierros que había vivido su bisabuelo Leucadio, hechos que sin duda se quedaron registrados en su mente al igual de muchos que vivieron similares eventos como los que contó nuestro buen amigo don Paco. ¡Muchas Gracias!

El contenido de esta crónica es con fines de investigación, sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. "Anécdotas de un Chihuahuense en la Revolución" forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos.

