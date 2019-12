Aniversario 65 y el primer egresado de la UACh

Hoy domingo nos sentimos contentos porque la comunidad chihuahuense y particularmente la Universidad Autónoma de Chihuahua celebran 65 años de vida, tiempo en que hombres y mujeres han entregaron su talento, capacidad, ingenio, sabiduría y pasión, para fundar una institución que ya era necesaria en el norte de México y particularmente en el estado de Chihuahua.

Fue así que el 8 de diciembre de 1954 el sueño de muchas personas, se concretaría con este importantísimo acontecimiento. Sentimos que nuestro corazón palpita al recordar momentos emblemáticos en que nuestra Universidad comenzó a moldearse, como el alfarero le da vida a sus obras de arte. Sí, aquí estamos frente a frente con la mente abierta y despierta para expresarle al Alma Mater la gratitud y amor por decenas de generaciones que han podido estudiar y egresar dentro de sus aulas para enfrentar el mundo exterior, el mundo real. Aquí estamos con el alma entregada y llena de gozo, porque cumple 65 años de existencia, Universidad joven, pero con infinitas características que hacen estar en cada chihuahuense y en aquellos jóvenes foráneos que han venido a estudiar en sus benditas aulas.

Era la mañana del 8 de diciembre de 1954 cuando por decreto del Congreso del Estado, se publicaría la noticia que Chihuahua contaría con una Universidad, era de júbilo y beneplácito para aquellos que habían entregado su tiempo y esfuerzo para consolidar un sueño que se había gestado durante muchos años atrás. El ideólogo y verdadero fundador, el maestro Martín H. Barrios, uno de los grandes arquitectos de este proyecto sentía en su alma, el porvenir que vendría al crearse la Universidad de Chihuahua, cuando gobernaba el licenciado Óscar Soto Máynez (1950-1955), convencido de este nuevo propósito se decía: “Va nuestro humilde y muy sincero aplauso para el buen don Óscar” -decía Encarnación Brondo W- al tomar esta gran responsabilidad. El asunto de la creación de la Universidad de Chihuahua, permita Dios, que logre su empeño y pronto estemos disfrutando del saber en cada rincón de sus edificios y aulas. Cuántos jóvenes de los que perdieron su carrera en años anteriores por no completar sus estudios, tenían que emigrar hacia la Ciudad de México, por lo que se lamentarán de que hubiera Universidad y de verse obligados a dedicarse a cosas ajenas a sus deseos”.

El anuncio se daría en el Paraninfo del entonces Instituto Científico y Literario por parte del gobernador Óscar Soto Máynez, en este sentido: “Es un orgullo para mí, decirles a todos ustedes aquí reunidos y al pueblo de Chihuahua, que es posible lograr mucho cuando se le tiene amor al trabajo y a la Patria. Hoy les informo que gracias al apoyo que el Estado ha recibido de la federación, es posible fundar la Universidad de Chihuahua, la que debe encaminar sus esfuerzos en el mejoramiento de la sociedad y de las nuevas generaciones (ya con la presidencia de Adolfo Ruíz Cortines). Por tanto hoy 8 de diciembre de 1954, será una fecha histórica que perdurará en las mentes y corazones de todos los chihuahuenses con la creación de la Universidad de Chihuahua, muchas, pero muchas gracias”. A partir de ahí, el licenciado Soto Máynez se ganaría un lugar importante en la historia universitaria.

En este acontecimiento tan importante cuando se inician labores en nuestra Alma Mater en 1955, también es significativo y relevante, cuando la Universidad de Chihuahua logra ofrecer a la sociedad el primer egresado de su historia. Sin duda, sus antecedentes están llenos de bellas anécdotas como aquellas donde un grupo de 18 estudiantes de la escuela de Derecho, habían perdido la noción del tiempo durante la materia de “Introducción a la filosofía del derecho” que impartía el doctor José Fuentes Mares en la nueva escuela de Derecho de la Universidad de Chihuahua en 1955. Es la esencia de aquellos primeros días con que se empezó a escribir la historia de la Universidad. En sus aulas, se forjaron y siguen forjándose numerosas generaciones de jóvenes estudiantes que han incursionado en la vida universitaria, pletórica de entusiasmo y empuje y ¿por qué no? de nobles ideales. Hacer una breve remembranza de aquellos tiempos donde el primer egresado en 1959 el licenciado Fernando Vázquez Ponce, recuerda todavía con asombro aquella tarde en la que ni el doctor Fuentes Mares y sus 18 estudiantes, se habían percatado de que la hora de clase debía haber concluido 20 minutos antes. Sería el maestro el que pronto daría un salto al mirar el reloj y decir con un grito: "¡Ah caray, la clase ya terminó!"; habían pasado más de 20 minutos, porque casi no se podía creer, pues el tiempo había transcurrido insensiblemente para los jóvenes y el doctor. Con la fundación de la Universidad de Chihuahua el 8 de diciembre de 1954 y con el inicio de las clases en enero de 1955, una gran afluencia de jóvenes del interior del estado de esta capital y de otros lugares de la República de los cuales no habían tenido recursos económicos para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México y al no poder cumplir con su vocación de abogados, médicos, ganaderos, farmacéuticos o ingenieros, dejaron sus estudios. Sin embargo la Universidad de Chihuahua, representaba una alternativa poderosa para ellos.

El primer egresado el licenciado Fernando Vázquez Ponce, recordaba que sus estudios de abogado habían culminado en 1959 y para 1960, solicitaría al entonces director de la escuela de Derecho el licenciado Óscar Ornelas K., la fecha para el examen profesional que sería el primero en la historia de la Universidad de Chihuahua, pues nunca antes se había presentado nadie. El trabajo de tesis de Fer, versaba sobre la “Ejecución forzosa de la sentencia civil”. Sí, el primer examen profesional de la Universidad significaba todo un acontecimiento para la comunidad y cuando el calendario marcaba 8 de septiembre de 1960, las clases en todas las escuelas universitarias serían suspendidas para que los alumnos asistieran al aula magna de Derecho, hoy escuela de Filosofía y Letras, donde el pasante de Derecho Fernández Vázquez Ponce, haría gala de los conocimientos adquiridos durante su carrera para obtener el primer título de abogado de la Universidad de Chihuahua.

Los sinodales del pasante fueron: Saúl González Herrera, que entonces fungía como rector de la Universidad; Óscar Ornelas K., que era director de la escuela de Derecho; Luis Garibai, Abelardo Casas y Luis González Amaya, los cuales “bombardearon” intensivamente durante más de 2 horas a Vázquez Ponce quien después de probar su destreza y conocimiento, sería por fin aprobado por unanimidad de votos hace 59 años, donde la Universidad de Chihuahua ahora Autónoma, daría a la comunidad chihuahuense el primer fruto de su esfuerzo y siguiéndole después una interminable cadena de profesionistas que fueron dejando huella tras sí y que llevaron consigo valiosos recuerdos que integran juntos los 65 años de vida de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

