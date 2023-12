Ante la desesperación: desprestigiar e infundir miedo

No se descubre el hilo negro al afirmar que, en las campañas electorales, cuando se carece de personajes, candidatos y una oferta política seria, algo muy recurrente es el poner en mal al opositor más fuerte, ya sea a sus candidatos y sus gobiernos, en su caso.

Es evidente que “las campañas políticas modernas no buscan conquistar la razón de las personas, sino sus emociones […] se tratan de cómo lograr impactos recordables y de cómo conseguir que éstos se vuelvan memorables”, además de que “…las campañas negativas, negras, de denuncia y de ataque han ganado terreno en el arsenal de herramientas utilizadas en las contiendas. Todas esas tácticas tienen por objeto atacar la psique de los candidatos y los equipos de campaña contrarios, generar emociones negativas de los electores en contra de las otras campañas y, lo más importante, buscar que los contrincantes se salgan de su estrategia” (Ibinarriaga, José y Trad, Roberto. El arte de la guerra electoral. Random House Mondadori, S.A. de C.V. 2012. pp. 183-184).

Por otra parte, es de destacar que “…el tono y la virulencia de las campañas negativas o de guerra sucia dividen y confrontan a la sociedad, afectan su convivencia y dejan grandes resentimientos que sólo el paso del tiempo logra restaurar”, aunado a que dichas campañas “…están hilvanadas en la lógica de la mentira y la denuncia. Son, en la mayoría de los casos, amarillistas y su propósito fundamental es utilizar el miedo como conducto de inhibición de la preferencia de un segmento del electorado sobre un candidato. Atacan la psique del ciudadano y le transmiten, en la figura de uno de los contendientes, los miedos y los temores que ésta más rechaza…” (ídem pp. 24 y 25).

En ese tenor, es oportuno mencionar lo que en su momento refirió cínicamente el entonces vice-coordinador de la campaña electoral de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, cuando se propagó que López Obrador era un peligro para México, en el sentido de que “la ´campaña de contraste´ permitió reducir en seis o siete puntos la ventaja del candidato del PRD” (Gutiérrez, Silvia. La construcción de la imagen de López Obrador en los spots de sus adversarios. Cultura Y Representaciones Sociales. [Vol. 1, Núm. 2, pp. 31-54]. p. 43).

De cara a las elecciones presidenciales de 2024, el discurso de la oposición no ha cambiado, y recientemente en la portada de la revista Siempre apareció la silueta de Claudia Sheinbaum con un listón conteniendo suásticas, pretendiendo relacionarla obviamente con el fascismo, algo que, en la ultra derecha, si se ve en distintos personajes. Indudablemente una estúpida acción para querer desacreditar a la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, nada creíble para sus simpatizantes y hasta para sus detractores.

Igualmente, políticos como Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, no han dejado de infundir miedo entre la sociedad, atacando a AMLO y a Claudia Sheinbaum, pretendiendo hacer ver que la democracia ha estado en riesgo y que con ésta última continuaría el país por ese rumbo. Al menos, conceden que sí hay democracia en el país, y por otro lado no detallan sus argumentos absurdos, pues lo que ha venido sucediendo es un verdadera justicia social que ha considerado sobremanera a los pobres, quienes por décadas —¿siempre?— han estado en el olvido, y los gobiernos federales que anteceden al actual, nada hicieron en su favor, sólo cosechar el hartazgo que llevó a AMLO al poder, y que tiene en vilo la supervivencia del PRI y del PRD, y no pocas posiciones del PAN en múltiples cargos.

Lo que sí fue verídico y por demás público, es el hecho de que Xóchitl Gálvez felicitó al ultra derechista Javier Milei, por su triunfo en la elección presidencial en Argentina, habiendo expresado que: “¡En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países! El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al Presidente electo @JMilei”. Posteriormente Gálvez quiso componer sus comentarios, pero ya ni qué hacer, pues ni modo que una persona que está aspirando a dirigir un país como México, sea tan inocente como para no saber quiénes habían estado en campaña en Argentina por la presidencia, y de que uno de sus candidatos era tan polémico por su destacado ultra derechismo.

Lo de Xóchitl Gálvez se fue perdiendo en los medios de comunicación, y a ella, con ese suceso tan delicado, no hubo quien le dijera que es un peligro para México, o que le reprochara su actuar, como ha venido sucediendo desde el 2006 en contra de López Obrador, y ahora también en cintra de su muy posible sucesora Sheinbaum.

Ante esa falta de propuestas creíbles de la oposición, en virtud de que ya dieron muestra durante dos sexenios en el caso del PAN, y más de setenta años en el caso del PRI, que saben fallarle al pueblo, no les queda más que seguir recurriendo al descredito y a las campañas de miedo, precisamente ante su pavor por el retroceso que siguen teniendo. Continúan con sus frases o exigencias huecas que más que impactar en contra de sus adversarios y de sumarle a ellos mismos adeptos, no han entendido que eso les sigue restando. Las encuestas serías así lo han venido exhibiendo.

Le exigen a AMLO que ya se ponga a trabajar, cuando no ha dejado de hacerlo desde que llegó a la silla presidencial. Le piden que arregle la inseguridad en el país, cuando él heredó un verdadero desastre en todo el territorio nacional. Lo acusan de tener un gobierno corrupto, cuando los de la oposición desfalcaron a la nación sin límite alguno, y nunca persiguieron decididamente a sus correligionarios involucrados en tales ilícitos.

Tiene la oposición un discurso de intachables, pero sin una historia o sustento que les permita retomar simpatías y, mucho menos, los espacios perdidos.