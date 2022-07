Ante los retos, es tiempo de esperanza

El panorama local y global puede parecer desalentador cuando leemos las noticias en los medios de comunicación. Situaciones de profunda complejidad, como lo son las guerras, la inflación, el estancamiento económico y la inseguridad, amenazan la paz de las familias, y pueden derribar nuestra esperanza. Pero en Chihuahua no dejamos que los problemas invadan nuestra resiliencia. Nosotros sabemos cómo sacar prosperidad, incluso del más desolador momento.

Los chihuahuenses no somos de los que ante los problemas se tiran al suelo, nosotros no somos la clase de personas que se rinden fácilmente. En Chihuahua demostramos que en el norte de México, siempre miramos hacia adelante y concentramos nuestras energías en el futuro por venir, y no en desgastarnos quejándonos de los problemas presentes.

Sí hoy el panorama resulta retador, es momento de que los chihuahuenses redoblemos nuestros esfuerzos y alentemos nuestra esperanza, porque aquí, como siempre, juntos sí podemos.

Por eso hago un llamado a la ciudadanía, para que no dejemos de ver nuestro futuro con esperanza. Aun cuando las malas noticias puedan parecer desalentadoras, tenemos que seguir creyendo en ese Chihuahua en el que podemos ser más felices, porque estoy convencida de que así será.

Ya lo sabemos, hay retos grandes, desde la inflación internacional, hasta la inseguridad que se vive en nuestro país; pero como vencedores del desierto, una vez más encontraremos en las dificultades, la oportunidad para unirnos y ser más fuertes como familia.

Ya lo hemos hecho en otros momentos de nuestra historia, hemos logrado sacar luz de la situación más oscura, y hoy las circunstancias nos llaman a hacerlo una vez más.

Ahí está el ejemplo de lo que hemos vivido en los últimos días en nuestro estado; ante trágicos hechos, hemos sabido encontrar más canales de hermandad, por ejemplo, con nuestros hermanos jesuitas; y así lo haremos con el resto de la ciudadanía. Porque creemos en esta familia chihuahuense.

Invito a la ciudadanía a encontrar el vestigio de esperanza en cada reto que escuchemos. Los invito a poner la mirada en alto y pensar que todos nuestros esfuerzos están dirigidos a heredar un mejor futuro para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y ante la insistencia de los desafíos nosotros insistiremos en que juntos sí podemos.

El poeta y ensayista Charles Péguy escribió que la esperanza es como una flor que florece entre las piedras. Chihuahua es un estado que floreció en medio de la adversidad, y los chihuahuenses somos personas que sabemos dar lo mejor en los momentos desalentadores.

En nuestro gran Estado existe mucho talento, capacidades y recursos de los cuales estamos echando mano. Hoy los chihuahuenses de cualquier parte de nuestro territorio, deben saber que no están solos, sino que con su esfuerzo y trabajo participan de un proyecto que es de todos y para todos; un proyecto que trasciende intereses propios y que busca por sobre todas las cosas el Bien Común.

Soy una convencida de que la esperanza vence todos los miedos e impulsa una voluntad común que se impone al conflicto y al desacuerdo. Esta convicción nos enseña que los tiempos que vivimos no son otra cosa que tiempos para reinventarnos, abiertos a la posibilidad de seguir construyendo un mejor Chihuahua para todos, en el que las oportunidades sean para cualquiera y en cualquier latitud de nuestro territorio.

Sin duda, habremos de seguir enfrentando nuevos y muy diversos retos, pero estoy completamente segura que los chihuahuenses tenemos absolutamente todo para salir adelante como en tantas otras ocasiones lo hemos hecho. Y hoy, la balanza se inclina a nuestro favor, porque además de nuestras muchas virtudes, una misma visión y una misma meta, hoy la esperanza no se encuentra sólo en algunos pocos; hoy la esperanza continúa formando parte de todos los que con ánimo y mucho ímpetu seguimos creyendo en que sí es posible construir el Chihuahua que merecemos.