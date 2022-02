Aras debe devolverle al pueblo lo robado

Ciudad Juárez.- Aproximadamente 18 mil 500 chihuahuenses de diversos municipios hicieron aportaciones a fin de obtener las ganancias ofrecidas por la empresa Aras Business Group mediante contratos que acordaban rendimientos mensuales del 10 por ciento. Durante los primeros tres meses recibieron dividendos de su inversión, como se había pactado; luego, empezaron a reportarse tarde; para septiembre, dejaron de llegar.

Ese es el caso de Adela, que invirtió 50 mil pesos de su patrimonio familiar y desde agosto no volvió a recibir ni rendimientos, ni respuesta alguna de la empresa con la que invirtió; el caso del Don Carlos, que invirtió toda la liquidación de su empleo de 25 años con una empresa defraudadora. Como ellos, hay miles de personas que depositaron en Aras no solo el dinero de su jubilación, de la hipoteca de su casa u otro tipo de bien material, sino también sus proyectos, sus sueños y su bienestar.

Tan ingente fue la cantidad de personas que vieron afectado su patrimonio familiar, que solo en el mes de noviembre ya eran 400 las denuncias contra Aras. Por ello se llevó a cabo la instalación de mesas receptoras para armar una demanda colectiva. Desde la primera denuncia a la fecha ya suman más de tres mil 385 familias afectadas que están en espera de que se judicialicen sus carpetas. Además, el problema no es únicamente de alcance local, sino que trasciende a diversas entidades de la República Mexicana a las que la empresa se ha expandido.

Todo apunta a que su manera de operar estaba cuidadosamente planeada para fraguar la estafa desde seis años atrás, cuando se creó: no entregaban los contratos originales a los inversionistas y daban distintas versiones sobre la manera de entregar rendimientos; desde el año 2020 la empresa había estado en constante cambio de accionistas, con empleados no contratados directamente por Aras, sino con otra empresa bajo la figura de comisionistas; se trasladaron y constituyeron una nueva sociedad mercantil en Panamá, un país conocido por ser paraíso fiscal para evasión fiscal y lavado de dinero, y un sinfín de irregularidades más. Por si eso no fuera suficiente, Armando Gutiérrez Rosas, quien fuera dueño de Aras, dejó de tener acciones al interior de esta, vendiendo las 60 con las que contaba a solamente cinco personas.

Hasta ahora, se ha logrado la incautación de una suma cuantiosa de dinero, inmuebles y autos de lujo de la empresa; sin embargo, el daño que Aras ha causado entre nuestra gente es incalculable y requiere el máximo de los esfuerzos para lograr justicia, por lo que, en una suma de voluntades, procuramos la atención a las denuncias que se han interpuesto; urgiendo a las instituciones que están facultadas, para su pronta intervención. Diputadas y diputados locales y federales del Movimiento de Regeneración Nacional, entre ellos una servidora, somos aliados del pueblo y tenemos como estandarte su defensa para bien de nuestro país. Nos indignan los abusos. Nos preocupa y nos ocupa que se les brinde certeza a las víctimas de esta estafa, y todas las que se gestan a través de esquemas piramidales o empresas fraudulentas. No claudicaremos hasta devolverle al pueblo lo robado.