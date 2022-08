Aras: el cinismo

Con un total descaro y deshonestidad, Armando Gutiérrez Rosas, afirma que el fraude por el que está siendo buscado es un "tropiezo financiero" y acusa al fiscal zona centro de todos los males que le aquejan, solicitando su renuncia y que en su lugar le pongan a un fiscal a modo para sus pretensiones.

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla.

El pasado jueves inició en el Poder Judicial del Estado la mega audiencia inicial de imputación, con retrasos normales por el registro de víctimas, en contra de los 3 socios fundadores de Aras, que se encuentran sujetos a proceso, ahora por una cantidad cercana a los 70 mdp., dos defensores solicitaron la duplicidad del término y el tercero adecuará su agenda.

Las víctimas, sus asesores jurídicos y los representantes de los medios de comunicación se presentaron en el auditorio del Tribunal, para seguir paso a paso las incidencias de la audiencia, que por cuestiones de logística, se llevó a cabo en una de las salas, solamente con la presencia de los imputados, abogados defensores y personal judicial encabezado por la jueza Abigail Sosa Rivera.

Lo inédito de este proceso, es la cantidad de carpetas que se judicializan en una sola audiencia; el pasado mes de abril se vinculó a proceso a las mismas tres personas, por la cantidad cercana a los 15 mdp y en este segundo bloque se incorporaron 300 carpetas de las 4500 que se tienen listas para judicializarse.

Sobre la legalidad y el respeto al debido proceso, es necesario destacar varios aspectos.

El primero que tiene que ver con el monopolio de la acción penal que tiene el Ministerio Público; es decir, la fiscalía tiene la facultad de presentar imputación en el número de personas que considere, respetando el derecho de cada una, de tener un abogado defensor, que cuente con la carpeta de investigación completa y que pueda ejercer su derecho de contradicción.

El segundo es que se respeten los plazos constitucionales.

Después de que la fiscalía le da a conocer a las personas que están sujetas a proceso que pueden declarar o presentar pruebas en contra de esa acusación y solicitan el plazo máximo de 144 horas para prepararse, lo puedan hacer sin ningún tipo de restricciones, solicitando incluso el auxilio de tribunal para citar a testigos.

La audiencia de vinculación a proceso debe comenzar en la fecha y hora señalada, porque es de plazo constitucional, pero por la complejidad del asunto, puede prolongarse en el tiempo, incluso por varios días.

Dos principios rectores son aplicables, el de continuidad, que se refiere a que las audiencias se llevarán a cabo en forma continua, sucesiva y secuencial, mientras que el de concentración, establece que las audiencia se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión.

Es mentira afirmar que si no se resuelve en las 144 horas, los detenidos pueden alcanzar por ese solo hecho su libertad; baste recordar las audiencias de Maru Campos y César Duarte, por poner un ejemplo.

La fiscalía tiene la obligación ineludible de judicializar todas las carpetas que se han integrado en contra de Aras, y que se haya resuelto su procedencia.

En noviembre, terminará el plazo de un año para presentar querella en contra de Aras, las víctimas que no las han presentado, todavía tienen oportunidad de hacerlo, aprovechando las facilidades que se han establecido tanto por parte de la fiscalía como por María Antonieta Pérez Reyes, legisladora de Morena que puso hasta escritorio en las puertas del Congreso.

No hay registro en todo el país, de una audiencia con 300 víctimas, ni tampoco de embargo precautorio tan cuantioso en materia penal,

Seguramente que para muchos ha sido una sorpresa la judicialización de las primeras carpetas, cuando todavía para varios juzgadores el camino correcto sería por otra vía, sin embargo ante esta nueva realidad, los directivos de Aras, están anunciado su intención de alcanzar acuerdos con las víctimas para pagar solamente el capital que hayan entregado, estableciendo como condición el levantamiento del embargo sobre los bienes muebles e inmuebles.

Uno de los argumentos que se han vertido por parte del CEO de Aras, es el que aseguran que ellos pagaron una gran parte de los gastos que se hicieron durante la campaña de Maru Campos al Gobierno del Estado y la confianza que según ellos tiene para que se les faciliten las cosas para quedar impunes.

La organización de víctimas que se ha constituido, sin duda es el mejor frente de lucha, porque además de mantener una presencia en la opinión pública, cuenta con un bagaje jurídico suficiente para tener la claridad de objetivos que en estas circunstancias se requieren.

*ABOGADO INTEGRANTE DE LA FECHCA Y LA AECHIH