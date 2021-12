Aras: las denuncias

**Con nuestro más sentido pésame a nuestro amigo Alejandro Rueda, por la irreparable pérdida de sus padres; ejemplo de amor y unidad, de respeto y obediencia...

La ley penal, como todas las demás, contempla hipótesis de los diferentes delitos que deben de reunir determinados elementos para su configuración y cuando faltan alguno de ellos, se puede hablar de falta de tipicidad, aunque la acción u omisión sea culpable y antijurídica.

La postura del Gobierno del Estado respecto de las personas que no han recibido lo pactado con la empresa ARAS, es de buscar una solución por medio de la fiscalía, asegurar sus bienes, así como enriquecer las denuncias para presentarlas ante los jueces de control, quienes finalmente tendrán la responsabilidad de vincular o no a proceso.

La importancia de contar siempre con la asesoría de un abogado, en temas de contratos, hubiera sido determinante para evitar estos problemas; pero en las actuales circunstancias, es todavía más necesaria su intervención.

El hecho es que en un primer análisis, la responsabilidad que ahora está asumiendo el Gobierno estatal, a través de la fiscalía, no es la única vía por donde se puede alcanzar una sentencia condenatoria.

La vía mercantil es la más adecuada; la menos forzada, porque es la que regula las relaciones de accionistas y todas las de carácter mercantil, mientras que la penal, debe de contar con más elementos que demuestren que la maquinación del hecho, ha sido una constante en las relaciones, pero además que la intención de ARAS, siempre fue de mentir y engañar a sus clientes. Pueden llevarse por las dos vías.

La actuación de la fiscalía en la integración de las carpetas de investigación, está siendo supervisada permanentemente por el propio Fiscal Fierro y por Carlos Mario de la fiscalía zona centro, de tal forma que no se trata de experimentar nada, sino de actuar estrictamente apegado a la ley.

Se puede hablar de muchas deficiencias jurídicas que presenta ARAS en su documentación, incluso en su acta constitutiva, sin embargo, no es algo que se ignore en la fiscalía, por lo que cuando se presenten las primeras formulaciones, se advertirá la calidad de su integración.

El aseguramiento de los inmuebles y el creciente aumento de las denuncias, le ha bajado presión al gobierno del Estado, sin embargo, no se puede hablar todavía de que las denuncias navegan en aguas tranquilas esperando llegar a buen puerto.

En su reciente visita, el presidente Lopez Obrador dijo que el asunto compete a la SHCP y a la CNBV, y que les va a pedir informen sobre su funcionamiento, y que por conducto de Maru Campos se conocerán los resultados, pero ni se comprometio, ni tampoco dijo que ordenaría una investigación a fondo.

ESTERTORES DE UN EX GOBERNADOR

Las recientes publicaciones en prensa nacional criticando el trío de damas que encabezan los poderes en Chihuahua y su relación con Cesar Duarte, evidencian la mano de Javier Corral y sus amigos de la capital del país.

Conociendo la integridad de la magistrada presidenta Myrian Hernández, no cabe duda de que su conducta será la establecida en la normatividad que rige la vida institucional del Poder Judicial del Estado.

La trayectoria de Myriam Hernandez, habla de su formación jurídica y compromiso con la institución.

La presencia de magistrados con una formación política, fuera de la judicatura, no demerita su trabajo en las salas que encabezan, finalmente con la presencia, profesionalismo, experiencia y compromiso de los secretarios de sala, pueden sacar la chamba, casi sin despeinarse.

En la reunión de jueces de control con la magistrada presidenta, donde les pedía que tuvieran mucha atención con las formulaciones que les presente la fiscalía, relacionadas con ARAS, muchos de ellos y ellas se quedaron estupefactos, cuando les recomendó que si tenían alguna duda técnica, se la plantean a los magistrados, cuando ellos están más ocupados en la grilla que en sus responsabilidades institucionales, aunque también, todos saben que lo fuerte en materia jurídica descansa en los secretarios de sala

No se confundan. Con la declaración de Maru, en el sentido de no devolver los ranchos y demás propiedades al ex gobernador, se busca reivindicar y no caer en el juego del abogado defensor de Duarte.

Lo que es un hecho, y desde hace poco más de 5 años se le había dicho a Javier Corral y al ex fiscal Cesar Peniche, es que la integración de las carpetas se estaba haciendo con las extremidades inferiores; nunca se le dio al MP la libertad y autonomía que requerían para cumplir con su responsabilidad, siempre Javier Corral daba su punto de vista y cambiaba el rumbo de las investigaciones, no respetaba el debido proceso ni la presunción de inocencia y esto, aunado al valemadrismo de Peniche, terminaron por hacer una mezcolanza que visto desde afuera, se antoja difícil que se pueda sostener.

CONTINÚA LÓPEZ OBRADOR EN CAMPAÑA

En esta segunda mitad que le queda, López Obrador, busca afianzar sus programas asistenciales, sin embargo, no han tenido los resultados esperados, 5 millones de nuevos pobres lo confirman, al igual que los 15 millones de personas que han quedado sin servicios de salud, mientras que el tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, así como la refinería Dos Bocas, se han convertido en el resumidero del presupuesto, donde la transparencia y rendición de cuentas, simplemente no tienen cabida.

Durante el evento en palacio, Maru Campos, mantuvo su gesto adusto contrario a su sonrisa a flor de piel, y es que como no estarlo, si el mismo presidente se había referido al PAN afirmando que los de la derecha mantienen un odio irracional contra sus adversarios, que a lo largo de la historia se había demostrado, primero dejando colgada la cabeza de Miguel Hidalgo como escarmiento durante un mes en una esquina de la Alhóndiga de Granaditas, después de asesinarlo aquí en Chihuahua.

Este odio dijo, el cual no pueden desprenderse aún asistiendo a misa y rezando los domingos; yo si perdono, aunque no olvido, en clara referencia a Maru Campos cuando se refirió a César Duarte con un: ni perdon ni olvido.

En términos generales, el presidente estuvo en Chihuahua solamente para tomar como escenografía la zona militar y después el palacio de gobierno para darle continuidad a sus mañaneras.

Los mensajes de Maru Campos, se quedaron cortos ante la enorme necesidad que tenemos de recibir apoyos económicos por parte del Gobierno Federal, aunque conociendo su habilidad política, seguramente que en corto estableció compromisos importantes para el Estado.

