Aras: ¿Podrá haber justicia?

"Qué padre casa, yo cooperé para que la compraran, ¿no me la prestarán para estas vacaciones?"; "Las personas que invirtieron en Aras deben saber que su dinero ya se perdió"; "Ese dinero fue a parar a los bolsillos o cuentas bancarias de políticos de alto nivel"; "Porqué es difícil que regresen el dinero, si el mismo gobierno autorizó que se constituyera y la dejó operar"; "Que los apoyaron en su campaña y por eso no les hacen nada"...

Lo anterior es una pequeña muestra de la locura que se desató en redes sociales los últimos días luego de que el tema del fraude de la empresa Aras subiera de nuevo al escenario, luego de la detención de tres implicados, pero sobre todo, luego de que se diera a conocer parte de la investigación que ha realizado al momento la Fiscalía General del Estado en seguimiento a las más de tres mil denuncias que se han interpuesto.

Desde luego que para los que cayeron en las redes de este fraude lo único que les interesa es saber si habrá Justicia, si se les regresará al menos el dinero que invirtieron, o parte de ello, porque a nadie le interesa que los involucrados estén tras las rejas, sólo quieren su dinero.

En varias ocasiones a través de este espacio, hemos expresado que la autoridad debe comprender que la magnitud del conflicto se escapa más allá de un problema de liquidez de la empresa, o de un problema mercantil entre particulares, no, es un gran problema social que amenaza la tranquilidad de la sociedad chihuahuense.

Por ello se aplaude el seguimiento que se dio en esta semana, sobre todo porque se puede apreciar que no se trata de una investigación superficial, sino que se dieron tiempo de conformar una carpeta de investigación robusta que permita atraer esa justicia que se demanda en las calles.

Desde luego que será importante que la Fiscalía actúe con certeza y seguridad, porque errores como relajar el resguardo de los bienes asegurados, o hasta llevar a cabo de manera ilegal las detenciones pueden provocar que se caiga el proceso.

Y es que no se puede pecar de ingenuo, como el hecho de que un fiscal utilizará una de las viviendas aseguradas para su uso personal; o que en la detención de uno de los implicados se pasara por alto el que contaba con el amparo de la justicia federal.

Mención aparte merece el hecho señalado por esta casa editora, donde todo apunta que otra de las detenidas fue capturada en una situación por demás complicada, "Fue localizada en el nosocomio a horas de haber dado a luz. Los (as) agentes ingresaron al cuarto, mostraron la notificación, armaron el protocolo y tomaron las fotos respectivas mientras la mujer presumiblemente alimentaba a su bebé. De ahí los hombros y parte del torso desnudo"... se consigna en la columna del día de ayer sábado 9 de abril.

Esta foto puede echar a la basura toda la investigación desarrollada, ante el flagrante abuso de la autoridad y trato denigrante a la detenida, porque se podría hablar hasta de pisotear sus derechos humanos, muy lejos de la línea que la gobernadora Maru Campos delineó de una investigación pulcra y apegada a derecho.

En esta exigencia de justicia, muy lejos andan las autoridades federales que también debieran intervenir y no dejar sola a la Fiscalía estatal.

Hay que recordar que lo único que se ha hecho y fue el pasado mes de noviembre, cuando empezaron a surgir las voces del súper fraude que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), advirtió que la sociedad Aras Investment Business, no es una entidad financiera, por lo tanto no era una sociedad autorizada por la comisión para captar recursos del público, además de que no está sujeta a supervisión, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México.

La propia CNBV precisó que Aras no podía solicitar o promover la obtención de recursos de personas en medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de manera habitual o profesional u ofrecer inversiones y rendimientos... luego de meses de aparecer hasta en equipos deportivos, no se diga en amplios espectaculares.

Lo extraño es que esta empresa tenía más de dos años operando libremente en Chihuahua y otros estados de la república, sin que nadie parara este mega fraude que se estaba cocinando, pero más aún, a pesar de la cantidad enorme de denuncias sigue sin hacer nada.

A finales del mes pasado escribimos en este espacio que los defraudados veían simplemente cómo pasaban los días, las semanas y los meses y nada... hoy ya inició el proceso Judicial, y aún sabiendo que será un proceso largo ya se asoma un pequeño rayo de justicia.

Es muy claro que los defraudadores no tenían ni las más pequeña intención de pagar, queda claro que en sus forma de actuar siempre se privilegió el atraer a más incautos, nunca a pagarles y derrochar su dinero sin límites, como fue la adquisición de ese mega mansión en Texas, en los Estados Unidos.

Así que aún queda la gran duda de si podrá haber justicia para los defraudados de Aras.