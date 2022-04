Aras: Sueños rotos en un altar

Ciudad Juárez.- El lamentable caso del fraude de Aras sigue y seguirá en el ojo del huracán, el día de ayer se informó sobre la detención de tres presuntos implicados, ante lo que Maru Campos señaló que su gobierno se enfoca en los resultados, por lo que aseguró que “nadie estará por encima de la ley”. Estas detenciones son el resultado de investigaciones en apego a los protocolos de respeto los derechos humanos.

Ara significa “altar”, más específicamente el altar en el que se lleva a cabo un sacrificio. En “aras de” no significa 'para' ni 'a fin de que'. Lo que quiere decir es 'en favor de o en interés de'. Será que Aras Business lleva la carga en el nombre. Júzguelo usted.

Aras Investment Business Group, fue una empresa creada el 8 de noviembre del 2019, con la oferta de inversiones que prometieron altos dividendos. Constituida como S.A.P.I. (Sociedad Anónima Promotora de Inversión), que dicho sea de paso, son sociedades reguladas por la Ley del Mercado de Valores, y lo no previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Aras se anunció como la consultora de colocación de capital con mayor crecimiento en la República, lo cual es completamente creíble porque todos pudimos constatar el auge y la efervescencia que alcanzaron, sobre todo durante este tiempo de pandemia; dos edificios corporativos, lujosos y con mucha presencia, en zonas, vamos a decir “pudientes” tan solo en Chihuahua capital, les dieron aún más prestigio y renombre; aseguraron ser una firma especializada en instrumentos de inversión de bajo riesgo, lo cual miles creyeron pues todo estuvo muy bien montado.

En octubre del 2021 la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) sancionó (de manera no pecuniaria, o sea cero pesos) solo con suspensión de actividades a Aras, las leyes y los preceptos infringidos están en la Ley de Instituciones de Crédito, lo que quiere decir que tan afamada consultora debería dejar de promover el ofrecimiento de inversiones con rendimientos financieros sin la autorización de la CNBV.

La comisión señaló que Aras no es una entidad financiera, ni una sociedad autorizada para captar recursos del público y no está sujeta a supervisión de la misma, por lo tanto no forma parte del sistema financiero mexicano, así también informó que no obraba en los expedientes de la comisión solicitud de registro o autorización para actuar como entidad financiera, fondos de inversión, empresa fintech o captadora autorizada, por lo que Aras no podía, o no debería (porque de poder, si pudo) solicitar o promover la obtención de recursos u ofrecer inversiones con rendimientos de manera habitual o profesional; lo cual llevó a que esta comisión (CNBV) en protección de intereses del público ahorrador, ordenara a Aras la suspensión de estas actividades, señalando además que la inscripción de las sociedades en el registro público de comercio como S.A.P.I. no implica autorización para captar recursos del público u ofrecer inversiones con rendimientos, sino que las S.A.P.I son una modalidad de sociedad anónima para realizar actividades mercantiles.

Todo esto quiere decir que al no formar parte del sistema financiero, la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), no podrá proteger a los “usuarios”. Por ahí hubiéramos comenzado, ¿cierto? Lo que me parece inaudito es que viendo como tomaban vuelo, nadie hiciera nada al respecto para frenar las actividades a tiempo, es decir, antes de que tanta gente invirtiera su capital, que bien pudiera ser, y seguramente en muchos casos así fue, el producto de ahorro de años, fruto del esfuerzo.

No es la primera vez que sabemos de fraudes de esta magnitud, su servidora es doliente de uno similar, aunque en menor escala, al menos por lo que sabemos por el número de afectados. Estas inversiones se basan en un esquema ponzi, que si bien da resultados de inicio, tarde o temprano termina cayendo, este “método” lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas por ejemplo, ventas de productos y/o inversiones exitosas, pero en realidad es financiado, al menos de manera mayoritaria, por los inversionistas más recientes.

Eso fue en realidad lo que pasó porque poco después, en noviembre, ejecutivos de Aras explicaron que lo que desfondó a la compañía fueron los retiros masivos pues durante septiembre y octubre (2021) estos se incrementaron del 15 a 85%; luego de ello una retahíla de declaraciones, una demanda colectiva, un total de 400 denuncias y bueno aquí seguimos siendo testigos del avance de las investigaciones.

La cuestión es… ¿Por qué la sociedad sigue creyendo? ¿Falta de educación financiera? Desinformación al por mayor y falta del hábito de investigar, lo cual no es válido, no debería ser en medio de esta revolución digital en la que podemos tener al alcance cualquier tipo de información, confiable y veraz, aunque también es cierto que mucha de la misma hay que pasarla por el colador y tristemente es de la que a veces nos fiamos, pero bueno esa es otra historia, aunque atañe también a esta.

Puedo asegurar que hoy tenemos una gran parte de la sociedad doliente de este descalabro, para quienes probablemente no haya justicia que valga.

Y aquí el llamado a las autoridades, a no seguir apagando fuegos, sino a evitarlos, a no tapar el pozo cuando muchos cayeron, o caímos, en él, sino a prevenir estas injusticias. A alertar con prontitud.

Es así como nos vamos volviendo más incrédulos, que más desconfiamos del sistema, pero el buen juez por su casa empieza, siendo justos recae en nosotros la responsabilidad de educarnos más, porque la clave de todo está en el aprendizaje, así como en dejar la apatía y participar de manera activa en divulgación de información de valor.

Tanta gente que soñó hoy debe levantarse y todos debemos pugnar por una sociedad más vivaz.