Arte, cultura, deporte y algo más

La poesía pinta con versos y el arte pictórico, la pintura, escribe con pinceles, y también denuncia y alaba al mal y a las bellezas.

Por Gabriel Valencia Juárez

Crimen de lesa humanidad. “Fracasado el comunismo, se difundió la falacia/mentira de que la única alternativa es el neoliberalismo. En realidad, es una afirmación criminal, porque es como si en un mundo en que sólo hubiese lobos y corderos nos dijeran: «Libertad para todos, y que los lobos se coman a los corderos», Ernesto Sábato, escritor uruguayo.

Con esta frase nos entonamos y brindamos para escribir versos, textos, narraciones, sueños o utopías ya que en “el recuerdo está vivo en el pasado y muerto en el continuo presente de la escritura”, como definió el escritor mexicano Juan Carlos Ponce en su libro Las huellas de la voz 3, homenajes de la editorial Joaquín Mortiz.

De acuerdo a periodistas y escritores coinciden en señalar que “el periodismo escribe la historia de cada día y la literatura contribuye a grabarla”, es decir los dos se compaginan, se conjugan para formar una “realidad idéntica a la de los sueños y que la escritura puede hacer aparecer si se impone la exigencia de encontrar la liberación de los sueños”, es decir en busca de nuestra libertad, ya sea con sol o luna.

Es por ello que iniciaremos este texto de conjugaciones periodísticas y literarias con la cuestión de los derechos indígenas y humanos del cual tanto se presume y se oculta la realidad. En días pasados el indígena chiapaneco, Javier López Sánchez, quien durante muchos años fue director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), fue designado Director General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública –SEP- por Gilberto Guevara Niebla, subsecretario de Educación Básica, ex líder del CNH-Movimiento Estudiantil y Popular de 1968.

El nuevo director de asuntos indígenas a nivel nacional es oriundo de Oxchuc, Chiapas, y ha fungido como representante de México ante las Naciones Unidas -ONU- sobre asuntos indígenas, además de haber brindado asesoría a varios presidentes de Repúblicas de América Latina, entre ellos al de Bolivia que gobierna el indígena aymara, Evo Morales.

Con este nombramiento se confirma que la Cuarta Transformación, es decir la 4ta. revolución pacífica y de conciencias, apunta que va en serio el combate a la corrupción en las instituciones indígenas controladas en años pasados por el prian que sometieron, y en varios casos para desaparecer a las culturas indígenas de México, que por desgracia siguen como directores en la XETAR, La Voz de la Sierra Tarahumara y en el INPI, antes CDI.

Con esta designación se espera que se enderece el Departamento de Asuntos Indígenas en Chihuahua –DEI-SEECH- que han permitido, junto con el SNTE, sección 8, contratar a “maestros bilingües que no hablan el rarámuri o tepehuan”. Así las cosas de un tema que se oculta lamentable, pero se mantiene a flote en perjuicio de los estudiantes indígenas.

MENTE Y CUERPO SANOS. El deporte y la cultura son dos factores elementales para el desarrollo del ser humano para combatir la ignorancia o “asnocracia” y los vicios que llevan a [email protected] jóvenes a la drogadicción, al alcoholismo y a la delincuencia. Por ello es importante apuntar los reconocimientos que últimamente se han otorgado a nivel nacional e internacional al Municipio de Wachochi que encabeza Hugo Aguirre García, en especial por el reconocimiento del Ultramaratón de los Cañones que cada año se realiza desde 1996, iniciándose en Creel, Bocoyna, y que en el año 2000 se trasladó a Wachochi.

Este año será la edición 23 del Ultramaratón, logrando durante 18 años éxitos por la participación de corredores de la región, destacando a los rarámuri que siempre ganan los primero lugares; del estado y a nivel nacional e internacional, y como señala el joven alcalde, “que el reconocimiento por la Asociación Mexicana de Turismo Deportivo en la categoría de carreras de trail o montaña, se debe a la suma de esfuerzos a [email protected] los involucrados: patrocinadores, corredores, clubes, staff, voluntarios, URGE/ sector salud, prestadores de servicios, medios de comunicación, Gobierno del Estado ( FITA - Dirección de Turismo), personal administrativo y directivos del H. Ayuntamiento de Wachochi que se involucran cada año con lo cual se fomenta el turismo deportivo”.

“La poesía no es del que la escribe, sino del que la necesita”, frase dicha por alguien y se quedó grabada en la memoria histórica. La poesía es un arte poco divulgado, sin embargo es uno de los géneros literarios, que por sus misteriosas palabras que salen de los sueños ocultos, es poco leída, pero tiene la capacidad de síntesis del arte universal; de descifrar los misterios que [email protected] no ven o no sienten, aunque lo tienen a flor de piel. “Las cosas tienen vida propia –pregonaba el gitano con áspero acento- es cuestión de despertarles el ánima”, nos motiva Gabriel García Márquez en su gran libro Cien años de soledad, Va:

BOCA, AGUA Y ARTE. Para usted.

De la sed y el agua nacen el amor y la fraternidad/Nace la vida como el aroma de las flores. /Su esplendoroso color calma la muerte (combate la oscuridad de la noche).

Borra las dudas de las imágenes de las estrellas/ Refulgentes como el brillo de tus lindos ojos/ ¡Una de ellas eres tú flor de oro y plata!

Como una bella/semati fulgurante/ Como un brillo fuera del tiempo sin fronteras que cruzar

Donde los cinco minutos la vida es eterna./ Abrigada y sostenida del amor nacido del agua y la sed/ Extendida por el Cosmos que atisban nuestros ancestros.

Mis ojos hipnotizados la ven como un manantial,

Un río, un océano, una llave, una catarata para beber y nadar

Y calmar la sed de amor, abrazar la vida que es arte.

Ven flor estrella dorada y enciende mi fuego

Y dar agua al sediento de amor/ Para quemar a la muerte. Amén.