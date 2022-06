Artículo 19 (DUDH)

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”

Declaración Universal de Derechos Humanos

El pasado 7 de junio, se conmemoró en México, el Día de la Libertad de Expresión. Esta celebración data de 1951, en tiempos del Presidente Miguel Alemán Valdés. Es una fecha que llama a la reflexión y comprensión de muchas aristas. Y es un llamado a la autoridad, ante la ola de violencia que se ha visto acentuada en los últimos meses, hacia quienes ejercen la noble profesión del periodismo.

Comenzaré el artículo de esta semana, con una sincera y calurosa felicitación para los amigos y compañeros de los medios de comunicación, que, desarrollan su labor desde su espacio: como reporteros, periodistas, comentaristas, entrevistadores, presentadores, animadores, camarógrafos, fotógrafos, editores, linotipistas, tipógrafos, en fin, para todas y todos vaya mi admiración y respeto de siempre.

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y, el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Sin el derecho a la libertad de expresión es imposible que la ciudadanía se informe o exija a las autoridades una adecuada rendición de cuentas o transparencia; incluso, se vería imposibilitada para compartir posturas con el resto de personas por lo que la percepción propia y la visión del mundo estaría estrechamente limitada.

Este derecho no sólo es para quienes tienen a su alcance los medios idóneos para expresarse, sino, para todos y cada uno de los ciudadanos “libres”.

Se tiene derecho a decir lo que se piensa; a compartir información y a reivindicar un mundo mejor. También se tiene derecho a estar o no de acuerdo con quienes ejercen el poder y a expresar opiniones al respecto, en actos pacíficos de protesta. Ejercer estos derechos, sin temor ni interferencias, es esencial en una sociedad abierta y justa. Sólo ocurre, cuando se tiene acceso a los derechos humanos. Tristemente en nuestro querido país, esto se ha venido perdiendo día con día.

Hay represión por parte de ciertos actores políticos de todos los niveles, o, lamentablemente, de grupos criminales, que no dejan que los ciudadanos puedan disentir de su gobierno, encarcelan a quienes se manifiestan, golpean o atemorizan; o simplemente, no permiten que se alce la voz; llegando incluso a “callarlas” para siempre.

Desde luego, que el derecho de un individuo, termina en el punto en donde comienza el derecho de otro. Es por ello que -de manera responsable-, debe ejercerse esta libertad de la que hablamos, cuyo límite es: a) el derecho a la reputación de los demás, y, b) la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas.

Por otra parte, los organismos internacionales también obstaculizan, -con justa razón-, esta libertad, con respecto a:

a) Propaganda en favor de la guerra.

b) Toda apología de odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

No sólo es un límite, sino una prohibición expresa.

Fuera de estas hipótesis, no hay razón alguna para restringir esta libertad; al hacerlo, -como sucede en nuestro país-, no solo se afecta a la persona agredida en el ejercicio de su derecho, sino también, puede constituir una afectación a toda la sociedad. No podemos permitir, que la autoridad o cualquier grupo o persona, cese u obstaculice el libre flujo de ideas, opiniones e informaciones.

Ha costado mucho esfuerzo, muchas luchas, muchas vidas, el consolidar una cultura de la legalidad; establecer no solo éste, sino todos los derechos y libertades que están consagrados en tratados o convenciones internacionales, en nuestra Carta Magna y en toda la legislación vigente, como para que ahora venga una persona (entiéndase Andrés Manuel), junto con sus “aplaudidores”, a querer denostar la profesión de quienes nos mantienen informados.

Ya es momento, de garantizar el ejercicio pleno de ésta y todas las libertades de las que gozamos los ciudadanos. De proteger la loable profesión del periodismo y de todas las formas y medios por el que podemos expresarnos. Momento de establecer políticas públicas, que promuevan desde los diferentes órdenes de gobierno, el goce pleno de este derecho a expresarnos de forma abierta, autónoma y espontánea.

La tolerancia de los gobiernos frente a opiniones desfavorables y voces críticas es, con frecuencia, un buen indicador de su respeto por los derechos humanos en general. Desafortunadamente, México no se encuentra en esta última hipótesis.

Ya es momento…