Ascensor a la muerte

"Los accidentes no le ocurren a quienes toman los accidentes como un insulto personal".

Mario Puzo

Riviera Maya.- La muerte de Aitana Betzabé Domínguez de seis años, prensada por un ascensor en un hospital del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, ha conmocionado a millones. Es inaceptable que un paciente pierda la vida en un hospital porque un elevador no funciona. La única persona detenida en un principio, por homicidio culposo, fue el camillero, Víctor F, quien ayer fue liberado. Mientras tanto, la empresa encargada del mantenimiento "no contesta".

Ayer en radio, con Guadalupe Juárez, entrevisté al doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarin, titular del órgano de operación administrativa del IMSS en Quintana Roo, quien llevaba apenas 11 días en el cargo. Dijo que "hay control, hay mantenimiento., hay soporte presupuestal". El ascensor fue sometido a mantenimiento ese mismo día. Los representantes de la empresa encargada, sin embargo, "no han contestado". Por eso se presentó una denuncia contra ella. La firma, añadió, obtuvo el contrato en una "licitación pública internacional" en febrero de 2023.

Una persona de mi producción llamó a la empresa, Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México, Sitravem, pero nadie respondió. El periodista Alfredo Álvarez reportó en Twitter que es una fachada. "Fue creada en 2018 cuando Morena llegó al poder, no tiene experiencia en el manejo de elevadores". La dirección fiscal "es una obra negra. No ha sido ganadora de las licitaciones. No solo tiene contratos millonarios con el IMSS", sino también con el Metro y el Tren Ligero de la Ciudad de México.

El presidente López Obrador prometió ayer una investigación y castigo a los responsables. "No puede haber impunidad", dijo. "No es culpar por culpar.. Tiene que ser el que realmente es responsable".

Estoy de acuerdo: no es momento de zopilotear. No podemos olvidar, sin embargo, que López Obrador exigió en 2017 la destitución de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de comunicaciones, por el socavón del paso exprés de Cuernavaca que dejó dos muertos. Sería como demandar hoy la renuncia de Zoé Robledo, director general del IMSS, por la muerte de esta pequeña o la de Florencia Serranía, la entonces directora del Metro capitalino, por el desplome de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 fallecidos en 2021. El ministro Arturo Zaldívar trató de establecer este nivel de responsabilidad en su proyecto de 2010 sobre la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, en la que responsabilizó al director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, pero el pleno de la Corte lo desechó.

Debemos castigar a los funcionarios que cometan faltas que provoquen accidentes, pero satisfacer un ánimo de venganza política no es justicia. Si el director general del IMSS hubiese recortado con irresponsabilidad el presupuesto de mantenimiento, u otorgado contratos a empresas sin capacidad técnica, podría ser considerado responsable; pero el director no puede estar al tanto de cada ascensor.

En 2010 escribí sobre la guardería ABC: "Hay que poner un alto a la laxitud con que los funcionarios de todos los niveles han actuado en los temas de seguridad. Pero, virtualmente todas las oficinas e instalaciones públicas del país cometen las mismas faltas de seguridad que generaron la tragedia de Hermosillo".

Alfredo Álvarez difundió en Twitter la fotografía de un ascensor del IMSS en Zacatecas con el mismo problema que el de Playa del Carmen. La falta de mantenimiento en el Metro capitalino es evidente para todos menos para Claudia Sheinbaum. A los políticos mexicanos les encanta gastar dinero en programas sociales, que compran votos, o en obras de relumbrón, pero no en mantenimiento, que no se ve. Esta es la razón por la que sufrimos tantos accidentes en instalaciones públicas.

Kundera

Milan Kundera no solo fue autor de una gran obra literaria, sino que permitió al mundo conocer los abusos de los regímenes comunistas de Europa oriental. Hay quien dice que por eso se le negó el Nobel que tanto merecía.

