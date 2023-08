Así denigran a las mujeres en los bélicos y tumbados

“Compa, qué le parece esa morra, la que anda bailando sola… me gusta pa´ mí”, así va la canción de Peso Pluma, exponente afamado de los corridos tumbados a veces matizados de regional mexicano. La pieza está convertida en una de esas tonadillas de moda que suenan en la calle todo el día, en los antros, fiestas y conciertos.

Eso es poesía pura en comparación con otras composiciones del cantante con nombre y apariencia de escuálido boxeador. En otras tantas piezas las mujeres son sexualizadas, cosificadas y degradadas a mero objeto de placer, práctica ya hasta costumbrista en alguna música que forma parte de la cultura pop mexicana y latina.

No es algo nuevo porque es una expresión de muchas que van desde el viejo corrido hasta la llamada narcobalada o corridos bélicos, en boga los últimos años como parte del movimiento alterado; pasando por el rock en español, con casi tres décadas de historia exitosa, y desde luego el rap y el reggaetón.

Sin embargo, la popularización de las expresiones musicales que exaltan la violencia, el machismo, el uso de drogas y las actividades criminales, cobran mayor relevancia en una sociedad con creciente dominio de la delincuencia organizada y común, que por unos cuantos pesos es capaz de privar de la vida a cualquiera.

“Si Eva no se hubiera comido la manzana / la vida fuera sin malicia y mucho más sana / Pero como esa cabrona se comió la fruta / por eso es que hoy en día hay mujeres tan puta (s)”, este es el estribillo de “Mujeres Talentosas”, obra de Luigi 21 Plus, Ñengo Flow y otros que aparecen como representantes del buen español ante el mundo.

O qué tal esta otra letra de la canción “Vagabundos”, del rapero Santa Fe Klan, junto con B-Raster: “Un buen culo me cincho y me fajo / yo no me rajo / Me la relajo en el relajo, al rato los wacho / Que a mí no me van a venir a joder, perra / Ni putas ni levas ni menos la ley, perra”.

Reflejo o no de la sociedad, causa o efecto, factor detonante o no, en un país como México -donde 10 mujeres son asesinadas cada día- es hasta ridículo ampararse en la libertad de expresión para promover el disfrute de la violencia ejercida desde la música, por el mero afán de hacer negocios con los gustos vulgares masificados.

***

“Eres como una baraja, caraja / Por eso mi amor te deja, pendeja / Por eso mi amor te olvida, cabrona, jodida, mal agradecida”, así suena otra más añeja de Marco Antonio Flores, intérprete de la zacatecana banda Jerez. Igual otras bandas hacen el cover en algunas fiestas cuando toda forma decente termina perdiéndose entre los ríos de alcohol.

Tal vez tiene poco qué ver, pero el dato no puede pasarse por alto: el cantante es actual diputado federal de Zacatecas. Por Morena, desde luego.

También es dueño del hotel “La Cabrona” -llamado igual que otra de sus canciones- en su pueblo natal, cerrado en marzo de este año por supuestas amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Lo desagradable y reprobable del jerezano cantante y diputado es que sus composiciones no van con el ideal de un representante popular, que debe estar apartado de los vicios y los negocios sospechosos; además de ser respetuoso de todos los ciudadanos. Incluidas las mujeres, que también votan desde 1955, por si no sabía el legislador.

El ejemplo de Flores Sánchez no puede considerarse como algo sistémico o representativo de la amplia gama musical moderna o contemporánea, pero sí es un caso que abona al análisis de la degradación de las mujeres a través de las expresiones cuya clasificación de artísticas es ampliamente discutible.

De hace casi tres décadas atrás, hay otro ejemplo del puertorriqueño Willie Colón, considerado el rey de la salsa urbana y de los ritmos latinos en Estados Unidos. En sus inicios, gustaba caracterizarse como jefe mafioso de los barrios bajos estadounidenses, aunque más como una sátira que como algo serio.

“No tiene talento, pero es muy buena moza / Tiene buen cuerpo y es otra cosa / Muy poderosa en televisión, tiene un trasero que causa sensación / Al ejecutivo lo embrujó, moviendo el trasero, poquito a poco lo conquistó / Y así fue la estrella más destacada dentro del show”, dice la letra de una de sus canciones, “Talento de Televisión”, de 1995.

Las expresiones de dicha canción (con dedicatoria a una conductora argentina, según los chismes de la farándula), podrían considerarse como la vena machista que continuó una tradición de agresiones y ataques abiertos a las mujeres a través de productos culturales de dudosa calidad.

Entre paréntesis, un hijo del cantante, Patrick Colón, fue arrestado por cargos de pedofilia y pornografía infantil en Nueva York hace poco más de 10 años. El hecho fue público. Es un apunte al margen que no puede ignorarse por la responsabilidad familiar en un caso de esta naturaleza.

Música de ese tiempo, también, dio pie a más y más agresiones repetidas décadas después por Bad Bunny, Anuel AA, Myke Towers, Jowell y Randy, Maluma, entre otros cientos de cantantes más, unos tan impresentables como otros.

***

El derecho a la libertad de expresión destaca entre los demás derechos humanos por sus amplias repercusiones y consecuencias, generalmente favorables para la colectividad. Es un derecho influyente en los demás; es un derecho de derechos, pues su ejercicio permite que los otros se hagan realidad en una democracia.

En el sano ejercicio de la libertad de expresión, la autocensura juega un importante papel cuando mide la responsabilidad social de los autores.

Como todo derecho, termina al afectar a otros, y entender eso –independientemente de que siempre haya amenazas del poder a dicha libertad- lleva a los autores a moderarse para no lastimar, herir, agredir a los demás.

Pero tal criterio en la industria musical y sus autores no existe. En el vil negocio del espectáculo no hay claridad en cuanto a la calidad mínima de los contenidos. Misoginia y apología del delito ni siquiera son conceptos conocidos.

“Móntate aquí en mi cuerpo, dejo que jales mis cadenas / Te gustan los diamantes como maleantes / Aunque eres buena ya no recordé nada / vete a la presi, está reservada / Destapa la botella y la niña se me pone contenta”, dice la letra de la canción “Ycqvm” (“Yo creo que valió madre”), de Natanael Cano, otra joyita de los bélicos y tumbados.

Para su mala fortuna (y buena suerte de muchos oídos), la composición no salió a la luz, salvo versiones no oficiales y poco difundidas. Fue previamente censurada por la misma industria detrás del excéntrico cantante.

“El cuerno azulado”, del mismo Natanael, fue otra autocensurada. Tampoco vio la luz del streaming ni de los distribuidores de contenidos digitales. La cancioncita, cuya letra sí trascendió públicamente, decía: “JGL (El Chapo Guzmán) pa´presidente” y “voten por Joaquín en las elecciones”, entre otros mensajes del mismo corte.

¿La razón de la autocensura? Nadie sabe si fue miedo, vergüenza, pudor, responsabilidad social o qué llevó a sepultar esas canciones, mientras otras del mismo calibre, con la misma tónica de apología criminal, machismo, misoginia, vulgaridad y discriminación, fueron y siguen siendo éxito en amplios sectores.

***

“Morras encima de mí / de mi ganga y de to´lo que traigo en mi cuello / Por eso yo las detono en mi cuarto y en ese culito va el sello”, dice otra canción del mismo Peso Pluma. “Las morras me besan, pues las vuelvo locas a todas / Se besan, ellas bailan y se alborotan / No ocupan flores, solo un polvo que es rosa (…)”.

Puede verse que el ejemplo al inicio de esta entrega es apenas una ligereza frente al cúmulo de narcobaladas, corridos tumbados, salsa, reggaetón y demás géneros que tienen su encanto cuando la creatividad y el talento artístico van más allá del insulto barato.

Durante la semana, el alcalde Marco Bonilla fue noticia mundial por el anuncio de multas a quienes promuevan estas expresiones que normalizan la violencia contra las mujeres, un fenómeno con muchos escalones que van desde lo verbal hasta el feminicidio.

Algunos de los cantantes y hasta los opositores por sistema trataron de polemizar para minar la actuación de Bonilla Mendoza, pero en realidad es una medida de autoridad que trasciende a la misma.

“A veces como sociedad somos hipócritas. Nos escandalizamos de los feminicidios, nos escandalizamos de la violencia, pero ahí tenemos a nuestras hijas de cinco o seis años cantando esas canciones que insultan a las mujeres o que enaltecen a los delincuentes”, criticó el propio alcalde.

Más allá de que logre ser una medida efectiva y una acción afirmativa del gobierno de la capital, la hipocresía social es sobre lo que vale la pena reflexionar.

“A-S-E-S-I-N-O / C-R-I-M-I-N-A-L/ la gente hace lo que le conviene/ Tengo droga en mi ADN/ Las putas se van y se vienen”, así otra de las canciones cargadas de misoginia, vulgaridades y apología criminal, todos conceptos rechazados por la sociedad… hasta que los entona un cantante del momento y son adoptados por las masas.