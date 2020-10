Aspirantes: bien en redes, pero sin propuestas

Rafael Espino De la Peña, quien busca ser el candidato a la gubernatura por MORENA y Maru Campos Galván, presidente municipal de Chihuahua, son hasta hoy los más posicionados en las redes sociales, especialmente en Facebook.

Luego sigue Gustavo Madero Muñoz, actual senador por el PAN y Cruz Pérez Cuéllar, también actual senador pero por MORENA, quedando al final Omar Bazán, diputado local del PRI y actual presidente del Comité Estatal del tricolor en Chihuahua.

Todos actualmente están siguiendo en mayor o menor proporción los objetivos que plantea el mapa de arquetipos que son: “lograr conocimiento o ser conocido, ganar interés, luego amor o que te quieran, para que luego así, el electorado vote por ti”.

Un estudio de comportamiento realizado recientemente en las redes sociales de estas figuras políticas, arrojó datos interesantes.

Siguen trabajando con mucha intensidad rumbo a la gubernatura, pero es Rafael Espino quien vende día y noche su imagen para que la gente lo conozca y lo está logrando, ya que según diversos estudios de métrica, es al menos en las redes el más posicionado.

Se presenta como el outsider, el guerrero, con propósitos específicos, retando el status quo, el empresario, el de izquierda progresista; tiene presencia digital, sitio web, buena reputación. No hay notas negativas sobre él, plantea el problema del estancamiento económico y la politización de temas y afirma que “es tiempo de hacer bien las cosas”.

Su Facebook es lo fuerte. En un mes creció 130 mil “Me gusta” y sus publicaciones están llegando a más de un millón de personas. De hecho hay publicaciones como la nota donde aparece con el exgobernador Patricio Martínez, la cual suma casi dos millones.

Sin embargo en Twitter no pinta, ya que su cuenta es privada. En Instagram igual con 591 seguidores y muy pocas publicaciones, igual pasa en Youtube.

La alcaldesa Maru Campos igual muy posicionada con más de 100 mil “Me gusta”, 99 post, más de 72 mil reacciones, 5,879 comentarios, 13 mil compartidas. Tiene muy buena presencia principalmente en Facebook.

Trae narrativa, defiende al gobierno, por eso de plano no se entiende el actuar contra ella; señala al Covid-19 como el villano y el principal problema y también al presidente de la República. Presenta acciones de solución como las becas, el fondo de emprendedores, la ayuda con despensas.

Está muy posicionada en Twitter con más de 13 mil seguidores, en Instagram también con casi 10 mil seguidores y 1,546 publicaciones que sabemos que son principalmente milenials. En Youtube menos pero con presencia. De hecho, le redituó mucho el tema del conflicto por el agua y el apoyo a productores.

Gustavo Madero también posicionado, presenta con el arquetipo de guerrero, intrépido, disciplinado; pareciera que busca repuntar con el tema del agua en tribuna.

En el Face, es el tercer lugar con 93 mil me gusta, El Twitter es el que mejor domina con 307 mil seguidores, en Instagram con buena presencia y en Youtube con dos cuentas, una personal y otra que pareciera que es la que usó cuando fue presidente del Comité Nacional del PAN a lo cual puede deberse también su presencia en redes.

Cruz Pérez Cuellar le sigue con 65 mil seguidores en el Facebook, 17 mil en Instagram y en Twitter regular y el Youtube últimamente no lo está usando.

Hay que decir que le están redituando bien las críticas al Gobierno del Estado y al gobernador Javier Corral, por lo que no sería de sorprender que aumente su presencia en redes, ya que habla mucho de Ciudad Juárez.

Omar Bazán con un arquetipo del bien armado, está posicionado con 11 mil me gusta en Facebook, 2 mil 500 seguidores en Twitter y poca presencia en las otras redes sociales, pero sin dejar de tocar temas importantes como la regularización de los autos chuecos, el conflicto del agua, los temas de partido.

Parece que Omar Bazán está centrado en el reto de abrazar primero a los suyos para tener el control de los militantes y simpatizantes.

Hay que decir que al día de hoy no todos tienen buena narrativa o no tienen, o mejor se ve en redes sociales, que no tienen idea de qué le van a ofrecer a Chihuahua, son fuertes en unas redes pero débiles en otras.

Espino bien en el Face pero nada más; Maru publica mucho y a todas le invierte y Madero con presencia pero aun si atender bien esta área de oportunidad y Cruz creciendo con su crítica constante al actuar del gobierno.

Son muy interesantes los estudios y métricas sobre el posicionamiento en redes sociales los cuales seguirán aportando más datos y áreas de oportunidad.

Falta estudiar a otros personajes como el gobernador, el alcalde Juárez, al presidente municipal de Parral o al súper delegado Loera, que también están posicionados.

Habrá más estudios y métricas sobre cómo van en cuanto a darse a conocer según el mapa de arquetipos, pero en tanto siguen haciendo esfuerzos es importante que los candidateables vayan pensando bien que es lo que piensan ofrecer realmente a Chihuahua de manera concreta.

Las redes sociales son importantes y más hoy en tiempos del Covid, pero lo es más el cómo le van a hacer para conectar, para lograr que la gente se interese en ellos como candidatos, o propuestas si no la gente no los va a amar y mucho menos va a votar como según establece el famoso mapa de arquetipos.