Atender la salud mental

Dejamos por un momento los temas generales y políticos para ir a una dimensión concreta de la actual problemática social que por sus propias características es poco visible pero no por ello menos importante y por tanto debe merecer de los gobiernos atención e interés. Me refiero a las enfermedades del orden mental y emocional.

Me vino el interés por abordarlo por eventos recientes en la propia esfera del gobierno municipal de Chihuahua, casos dolorosos de situaciones humanas límite que han causado la incapacidad temporal de algunos empleados para desempeñar sus tareas, y no a causa de accidentes que comprometan su integridad física. Hablando más con los directivos, se advierte sin necesidad de profundizar, que estamos ante una situación creciente. Uno de los casos derivó en una crisis emocional que requirió de atención de urgencia para la que ya no era suficiente una línea de atención telefónica, o el diálogo con un profesional, sino el internamiento en un espacio adecuado para solventar la urgencia. Nuestro gran problema es que no hay en toda la ciudad un lugar especialmente adaptado para este tipo de situaciones, ni pública ni privada.

Este tipo de situaciones está creciendo exponencialmente en el mundo, y debido a que no se manifiesta visiblemente en muchos casos, porque no es como romperse un brazo, entonces suele ponérsele poca atención. Pero las enfermedades mentales son una expresión, consecuencia o efecto del estilo de vida contemporáneo, y sigue en evolución.

Temas como la ansiedad, la depresión, y otras patologías como comportamiento psicótico, trastorno bipolar y muchas otras, no resultan obvias para muchos y por tanto no saben cómo abordarlos. Tuve una compañera de trabajo que padecía trastorno bipolar, y como consecuencia de ello tenía explosiones de conducta que la hacían arremeter con actitudes hostiles hacia otros compañeros. Y ellos lo tomaban a mal, porque pensaban que era una actitud perversa, que tenía ganas de fastidiarlos, cuando en realidad no controlaba sus acciones. Nos costó mucho educarnos para entender lo que pasaba y poder sobrellevarlo. Hay muchos ejemplos de ello.

Incluso, ya como un mero paréntesis, me pregunto cuántos políticos y gobernantes padecen algo así y no nos damos cuenta. No es como hacer una prueba de laboratorio para saber si consumen drogas. Para hacer una evaluación en forma debe contarse con el consentimiento, y en ningún lado se pone como requisito para ser candidato o candidata o incluso solamente funcionario, el que tengan que pasar una prueba de este tipo. Y sin embargo seguro que hay casos.

Muchos de los que tienen este problema con frecuencia lo padecen en soledad, son rechazados e incomprendidos, y eso agrava la situación.

El mundo se ha ido adaptando poco a poco a esta situación que crece ahora de modo exponencial, aunque pasa desde hace mucho. Por ejemplo, hay una orden religiosa que se llama Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, fundada por el éponimo de la misma, religioso portugués luego asentado en Granada, España. Fue soldado de joven, pero más tarde en un trance de conversión, lo llevó a abandonar todo y lo confundieron con un loco, por lo que fue recluido en el lugar que entonces se disponía para ello, antecedentes medievales de manicomios, sobra imaginar cómo era.

Para abreviar, funda la orden que lleva su nombre y su carisma es la atención a enfermos, pero desde el inicio, hablamos de mediados del siglo XVI, a los enfermos mentales. Esos cuatro siglos de experiencia humanitaria, los han llevado a ser la vanguardia mundial en este tipo de instituciones. Llamados popularmente hermanos juaninos, ahora en México sólo están en Guadalajara pero bien haríamos en gestionar su instalación en nuestro estado.

Otras instalaciones célebres en México han sido “La Castañeda” que entonces se le llamaba manicomio. De ahí toma su nombre el popular grupo musical. Fue muy avanzado en su tiempo, pero también derivó en abusos en sus tratamientos, y finalmente fue sustituido por una institución moderna, un centro de atención siquiátrica.

En Chihuahua, derivada de la crisis de seguridad de finales de la primera década de este siglo, se creó el Centro de Atención Psicológica CAPSI, que sigue operando el gobierno municipal con muy buenos resultados, pero no atiende casos críticos y que requieren internamiento. No hay algo parecido en Juárez siendo que presenta riegos aún mayores en este orden. A cambio existe el CESAME, Centro de Salud Mental, pero que se dedica en su mayor parte a enfermos graves y crónicos.

Pues bien, tendría que ser una política pública dotar a las ciudades de instituciones de vanguardia que verdaderamente curen los males del alma y del espíritu, de forma profesional, con curas eficientes, mecanismos de diagnóstico temprano, atención de tipo ambulatoria para casos sencillos. Esta es como dije una enorme necesidad de la sociedad contemporánea, acosados por el estrés y sometidos a los rigores de la eficiencia, por ser tratados como máquinas de producción y no como seres humanos, comprometida la existencia con altas exigencias.