Atiendan el flujo fronterizo señores presidentes

¿Porqué tardó tanto en revisar mi documento, pasa algo? Le pregunté al oficial. No, todo bien, lo que pasa es que el sistema está muy lento, contestó. Ahí entendí una razón más del por qué casi siempre es larga la espera para cruzar a El Paso, aun cuando los semáforos están en verde y se ven abiertas varias garitas. De igual manera en horas pico, el tráfico para cruzar a Juárez es preocupantemente lento.

Por favor señores presidentes, atiendan la frontera. Atiendan la migración. Arreglen sus ineficientes sistemas y agilicen los procesos burocráticos. La aplicación móvil de CBP One, para procesar migrantes que anunciaron hace unos meses, casi siempre está colapsada, son muy pocos los que han tenido suerte con eso, y la desinformación, que aprovechan los traficantes, abunda, como hemos destacado en múltiples ocasiones. Ya no tomen decisiones que no resuelven nada a largo plazo.

Antes, el ex presidente Trump ya mandó militares a la frontera, al igual que el xenofóbico gobernador de Texas Greg Abbott, y nada cambió. Ahora Mr. Biden. ¿En que cambiará su envío de 1,500 soldados para acá? Son solo medidas superficiales que no arreglan nada.

El término del título 42 está a la vuelta de la esquina -agendado para el próximo 11 de mayo- y la reforma migratoria que Estados Unidos (EU) y su presidente prometieron al inicio de su período ilusionaron a decenas de miles y nunca llegó, aún cuando contaban con mayoría demócrata en el Congreso.

Aunque a veces es noticia que los sábados por la mañana el tiempo de espera de las líneas baje, el tránsito binacional es, usualmente, lento. Por lo general, la movilidad en la frontera está empeorando. El cierre de los puentes es cada vez más frecuente, y las cosas tienden a empeorar, gracias, en gran medida, a las fallidas políticas migratorias de los gobiernos federales de ambos países, que se reúnen, hacen planes, pero no resuelven.

Se entiende que ahoritita el acceso al puente libre del lado sur esté en construcción, pero no entorpezcan el flujo con revisiones fútiles, y no dejen a las comunidades fronterizas solas con un paquete migratorio tan complejo.

Se toman decisiones que afectan el tránsito en horas inadecuadas, como los operativos binacionales en los puentes más transitados, castigando a los transeúntes que menos la deben o la temen. También se han retirado agentes de migración de sus responsabilidades normales para procesar migrantes, afectando el número de garitas abiertas, y claro, los connatos de protesta de los inmigrantes cerca de los puentes no ayudan, pro el problema se exagera y aprovecha por aquellos en EU que promueven el miedo para ganar adeptos políticos.

Además de un cruce tardado e ineficiente, sus decisiones también afectan el comercio, la economía, las maquiladoras, las empresas, los trabajadores, los estudiantes, y obviamente, también a los desafortunados migrantes que se encuentran varados en espera de una oportunidad para cruzar hacia el norte.

Los transportistas pasan muchas horas haciendo fila. El turismo y la hermandad de nuestras ciudades de El Paso y Ciudad Juárez también terminan perjudicados, por muchas buenas intenciones que demuestren para no perder la humanidad. Esto a pesar del esfuerzo que la iglesia católica, los activistas, y los gobiernos locales hacen para ayudar.

El fin del famoso Título 42, norma concebida para deportar rápidamente y sin procesar a quienes piden asilo a los Estados Unidos, -bajo el pretexto de riesgos salubres por el virus del Covid 19- está muy cerca, según los planes de EU, por lo que la ciudad de El Paso ya se declaró en emergencia otra vez, mientras que miles de migrantes esperan en Juárez, o ya se están acercando a la franja fronteriza. Son muchos, pero no son delincuentes. Solo piden ser procesados.

El gobierno de México acaba de advertir que las expulsiones seguirán y que los riesgos de cruzar o permanecer en el país azteca siguen siendo muy elevados por el alto índice de delincuencia. No les conviene arriesgarse a una travesía que no les asegura absolutamente nada. EU seguirá expulsando migrantes de diferentes maneras.

Cómo no van a querer desaparecer el INAI si ocultan su patrimonio

Conocí una joven estudiante de leyes en Juárez que, recién graduada, se fue a trabajar un tiempo para una senadora en la ciudad de México. Luego de algunos meses, supe, conoció a unos políticos, se unió al partido de Morena y se subió al barco de la cuarta transformación, lanzándose ella misma como legisladora.

Fue elegida, y al poco tiempo su nivel de vida mejoró notablemente, ya manejaba un automóvil Mercedes de lujo, siendo que en su inicio representaba a uno de los sectores más pobres de Cuidad Juárez. Se ve que le ha ido muy bien. No revelaré aquí su nombre, porque sería injusto, ya que su historia, sospecho, debe ser algo muy común estos días de fervor y dominio morenista en el Congreso, y no es mi intención afectar la carrera de nadie.

Pero la hipocresía de algunos políticos sí molesta. El Diario publicó una nota nacional en la que se destacaba que, la mayoría de los senadores, ocultan su patrimonio. De 128, solo 36 han publicado su declaración patrimonial, y en su mayoría, desactualizadas.

De los 36, catorce son de Morena, diez del PAN, cuatro del PRI y ocho de Movimiento Ciudadano, PVEM, Encuentro Social Progresista y sin grupo parlamentario. De todos estos perfiles públicos, cuatro se negaron a que la población pueda enterarse de sus propiedades, por lo que no se puede acceder a los documentos.

En la Plataforma Nacional de Transparencia, hasta el cuarto trimestre del 2022 se tienen 409 declaraciones patrimoniales, sin embargo, pertenecen a empleados de la cámara alta y no a legisladores.

Actualmente, el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) no está operando, por falta de tres de sus siete comisionados. Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Armenta Mier han sido acusados de querer desaparecer el INAI, mientras que el presidente de México objetó dos nombramientos, lo cual incidió para que, hasta la fecha, el organismo no esté operando.

Como era de esperarse, esto ha aumentado las acusaciones y el conflicto entre el presidente, los morenistas y la oposición. La grilla está fuerte. Con estas acciones, es obvio que el presidente y sus seguidores han decidido atacar, tratando de unirse para dominar desde todos los puestos políticos que mantienen para favorecer a su partido antes de las elecciones del 2024.

Hay problemas en varias instituciones nacionales que quieren desaparecer o controlar, como también sucede en el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que ha traído una disputa entre el presidente y los representantes del poder judicial de México.

El líder electo del país, muy al estilo de Donald Trump, también utiliza ahora todo el poder a su alcance para lograr sus objetivos sin ningún escrúpulo moral, ni miedo a la crítica. La gran diferencia es que Trump era el representante de la derecha, mientras que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) representa a la izquierda.

Sintiéndose apoyado por sus seguidores, y por la polarización existente, AMLO se ha empeñado en fortalecer a su movimiento insignia, le cueste a quien le cueste, aunque para ello utilice las técnicas de la extrema derecha que el también expresidente de Brasil Jair Bolsonaro utilizó antes de ser derrotado en las elecciones por Lula da Silva, quien fue encarcelado después de ser el presidente por primera vez.

AMLO, quien comenzó su mandato tranquilo, promoviendo abrazos no balazos, después se encumbró -aprovechando el descontento del pueblo por las anteriores administraciones- echándose a la bolsa a algunos generales del ejército, como lo hizo su antecesor Felipe Calderón.

En el inicio de su administración, AMLO intentó negociar la violencia con algunos miembros de cárteles, por lo que fue inmediatamente criticado internacionalmente. Ahora que las cosas siguen empeorando en materia de violencia, se dedica a descreditar a los periodistas y literatos que lo cuestionan, y para acabar, a poco más de un año de elecciones presidenciales se entromete en los poderes judicial y legislativo.

El presidente ya sacó las garras. Esta semana sus legisladores madrugaron en el Congreso, aprobando iniciativas a la prisa antes de ser revisadas bien. Los morenistas están tratando de arrasar a quienes se les pongan enfrente. ¿Dónde quedó aquél presidente que quería gobernar para todos los mexicanos?

Si tan solo hubiera acabado con la corrupción, como prometió, con solo lograr eso, ya hubiera quedado para la historia como un presidente ejemplar, pero ahora se dedica a utilizar las mismas mañas que la oposición y sus antecesores. La corrupción y los favoritismos interesados son un mal a eliminar, pero para todos los partidos, incluyendo el del presidente.

Otros que no se quedan atrás son los diputados estatales locales de Chihuahua, quienes el primer trimestre se gastaron 14 millones de pesos en viáticos, asesores, celebraciones de congresos, convenciones, y solo han invertido tres millones en ayudas sociales, según nota del periodista Pavel Juárez, de El Diario, quien desglosa mucho mejor la información en su trabajo.

Día internacional de la libertad de prensa

El pasado tres de mayo pasó el día de la libertad de prensa, proclamado por las Naciones Unidas, pero para los mexicanos, no hubo nada qué celebrar Aquellos gobernantes que han respetado y promovido éste y otros derechos como la libertad de expresión han pasado a la historia como célebres figuras. Los que se han opuesto no han pasado de ser recordados como dictadores. Sin un periodismo crítico, las democracias se derrumban. “Sin prensa no hay libertad” dijo el secretario general de la ONU Antonio Guterres.

Carmen Aristegui, recientemente reconocida como “heroína de la libertad de prensa” por el Instituto Internacional de Prensa, dijo que “Para medir la calidad de una democracia hay que medir la de su periodismo y su libertad de prensa”. México, desafortunadamente, sigue siendo considerado uno de los países en situación de ‘paz’ más peligrosos del mundo, y retrocedió un escalón en comparación con el año pasado, pasando al lugar 128, de un total de 180 países.

Al peligro, descrédito del presidente, la polarización política, y el continuo acoso judicial que sufren los periodistas, se ha sumado la industria del engaño, que fabrica y distribuye desinformación que se asemeja a la realidad, denunció Reporteros Sin Fronteras, refiriéndose al desbarate que se da en las redes sociales. Los países con mayor libertad de prensa, se estima, son los nórdicos; mientras que Rusia, China y Corea del Norte se consideran de los más censurados.