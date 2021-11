Audio: “Mari Juana” y Virlán en la Expo, como si nada

-Fiscalía Anticorrupción, el enemigo en casa

-No habrá teléfono descompuesto en DIF

-Hacen fuga polis municipales a la Estatal

“Un cigarrón de mota me fumaba y el tiempo pasaba lento. Me dio alergia en los ojos con el humo que me salía de adentro. Me sentía relajado bien ondeado y volando en las estrellas. Me pasó por la mente andar pensando puras cosas pendejas”.

Esa es la estrofa inicial con la cual Virlan García, el cantante gruperón, norteño y banda, deleitó a cientos, quizá miles, en la explanada de Expogan este sábado pasado, muchos de ellos menores de edad, con cerveza ultra carísima en mano. 60 pesos por lata. (Audio en versión digital de GPS).

Corresponde la estrofa a la “rola” “Mi amiga Maria Juana”, uno de los grandes éxitos del interprete y autor. El audio de una partecita de la interpretación artística en nuestra edición digital.

Igual que el resto de las melodías coreadas en el ansiado evento familiar anual ganadero, debieron pasar por una revisión del área de gobernación municipal.

Se supone que así ocurrió por algunas declaraciones del subdirector Daniel Olivas, pero parece que cerró los ojos al hacer su trabajo. Nos dicen que hay otras canciones interpretadas del mismo tono e incluso más subidas, auténtica apología al consumo de drogas, a la vida “loca” y al narco.

“Me pasa todo un año en la cabeza y la neta yo ni en cuenta. Ya llevo una semana en este vuelo y no sé pa cuando llego. En veces paniqueado llegado bien traumado y es que ya me ando viajando. Ando dando la vuelta en el espacio pero vengo muy despacio”.

“Ya me fui en otro viaje prendí el iPod con música relajante. Me acosté viendo el cielo y mi vuelo se hizo más interesante. Y nunca andaré solo donde ande siempre me van a ver choro. Mi amiga María Juana me acompaña a donde quiera que vaya”.

La transcripción es para que no batalle gobernación. No pararon el concierto el sábado, pero les puede ser de utilidad si desean aplicar la multa, haciendo efectiva la sanción de un cuarto de millón de pesos, que por cierto ya están depositados en la tesorería municipal.

Y si esta fina melodía junto con las demás fueron palomeadas sin problema por gobernación, hay menudo brete y jalón de orejas próximo, mínimo, si no es que sanción más grave, por todo lo que se mueve en este tipo de eventos y el rumor del indispensable enjuague de manos a los chicos que supervisan este y todos los eventos del mismo tipo.

*

Hay cerca de ocho mil millones de pesos en irregularidades documentadas por la Auditoria Superior de la Federación, de las cuales podría derivarse indudable responsabilidad para perseguir por parte de la Fiscalía Anticorrupción Estatal, pero se niega a ello.

Pareciera que el enemigo se encuentra en casa, en eso de buscar fincar cargos a quienes hicieron mal uso de los recursos durante los últimos cinco años. Le puso el diputado Omar Bazán el cascabel al gato usando casi los mismos argumentos del Corralato en el caso de “La Coneja” Alejandro Gutiérrez.

Es decir, si los recursos son federales, mínimo Chihuahua es víctima del mal uso de los recursos y ello implica fincarle responsabilidad a Javier Corral, Arturo Fuentes Vélez y demás involucrados, por ser ellos los principales garantes del buen uso de los dineros.

Contrario a ello, Gema Chávez, la autónoma fiscal, a pesar de haber perdido un amparo ganado por Bazan, para que entrara a conocer de las irregularidades para deslindar responsabilidad, ahora se fue a la revisión a un Colegiado, para tumbar la decisión del Juez de Distrito.

No quiere la fiscal carpetas contra Corral. Es más que evidente. Son varias las que tiene en el cajón y otras que ha bateado impunemente. Como que se trata de pagar el favor de la designación autorizada desde el Congreso pero palomeada e impulsada desde Palacio de Gobierno en su momento.

Se olvida la fiscal de la obligación que tiene de iniciar de oficio los procedimientos conducentes cuando existan elementos indiciarios de manera pública, ya no se diga de procedimientos de carácter oficial, como los derivados de las observaciones efectuadas por el brazo auditor del Congreso de la Unión.

*

En medio del escándalo nacional por la cantidad de denuncias que se han presentado en contra de los delegados de programas federales, comúnmente conocidos como “superdelegados”, ahora resulta que ni siquiera están obligados a rendir informe de lo que están haciendo en cada entidad federativa.

Es un oficio BIE/PNT/1280.01.01/0107 en respuesta a la solicitud de información 0002000296O20, en el cual Jaime Álvarez, responsable de transparencia de la Secretaria del Bienestar, da cuenta al Director de Coordinación de Delegaciones.

“…me permito hacer de su conocimiento que como tal, no se cuenta con lo llamado “agenda pública de actividades”, así como tampoco ha sido requerido un formato de informe laboral 2019 y 2020 de forma escrita por la Secretaría y Coordinación General, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 6 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos que regulan las funciones de las delegaciones de Programas para el Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2019”.

El tema por supuesto alcanza al delegado Juan Carlos Loera y al resto de sus similares en las 32 entidades federativas. Le dan armas a la oposición para cuestionar su función, en puro proselitismo electoral y político.

Son funcionarios de alto nivel, representantes del presidente en los Estados, y resulta que son ajenos a la mínima rendición de cuentas, un informe de su actividad oficial, como cualquier otro funcionario. Es auténtica pata de palo.

*

La titular de Desarrollo Integral de la Familia María Eugenia Galván Antillón, tuvo una semana ajetreada.

Se reunió con las titulares de los DIF´s municipales y sus directoras operativas, en el Museo Semilla, en esta capital, donde se revisaron las primeras acciones, carencias y puntos clave, como normatividad, alimentación en cocinas escolares y prevención de la violencia.

Dejó claro la señora Galván su decisión de mantener contacto directo con las responsables de los DIF municipales para evitar el denominado teléfono descompuesto.

*

Algunos policías municipales de las confianzas del nuevo secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, ya hicieron la fuga a la corporación estatal, mientras que otros tantos buscan hacerla, por las promesas de que ahora sí estarán mejor equipados y pagados que nunca.

La efervescencia por cambiarse es tal que hasta dicen que ha batallado el director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, para tener una escolta constante.

Y no puede quejarse pues de facto Loya sigue siendo su jefe aunque ahora despache en otra esfera de gobierno. Ojalá cuide un poco más esa frontera de independencia, el jefe es Marco Bonilla y punto.

La Policía Municipal está en mejores condiciones que la Policía Estatal en cuanto a sueldos, prestaciones, servicio médico y seguridad social, conceptos que los estatales prácticamente desconocen.

A los estatales se les exige mucho y se les paga muy poco, además de que han padecido un maltrato que ha ido en aumento desde 2004-2005 cuando la Procuraduría (hoy Fiscalía) General del Estado fue desmantelada para crear una inoperante Secretaría de Seguridad Pública Estatal que, por cierto, arrancó en Juárez y fue convertida en menos que desastre.

Desde aquel entonces se dio el fenómeno de la fuga de municipales a lo que comenzó siendo Cipol (Centro de Inteligencia Policial), cuyos escándalos provocados en tiempos de Reyes Baeza llevaron a su desaparición en el gobierno de César Duarte. De nuevo se agrupó toda la seguridad en una Fiscalía General.

Javier Corral revirtió el cambio y en vez de Cipol lo llamó Comisión Estatal de Seguridad (CES), dependiente de la SSPE, modelo que hasta hoy se mantiene. Los buenos resultados no la caracterizan de todos modos.

Ya en esta administración, Loya Chávez ha prometido dignificar a los estatales y como si fuera verdad, de nuevo comenzaron a fugarse municipales que buscan acomodo, nuevos aires o mayores retos en la CES.

Eso ha provocado desequilibrios en la Policía Municipal, donde el jefe Salas enfrenta la presión de hacerle frente a la falta de personal, mientras comienza la nueva academia de la que saldrán unos 100 elementos más, que son poquitos, y en un proceso nada sencillo.

Ojalá que esa migración entre corporaciones no termine siendo un retroceso para la capital del estado, que no puede darse el lujo de incrementar su déficit de policías y su superávit de delincuencia.