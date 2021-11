Ausencia real de estrategia de la política sanitaria federal

Mediante los exabruptos del presidente de la República Andrés López Obrador vertidos en sus mañaneras los video oyentes se enteran de que lo positivo de la gestión de la política sanitaria de pronto resulta fallida ¡Después de cumplir tres años en el gobierno!

Si la política sanitaria instrumentada no implicara vidas humanas, sería simplemente un error, sin embargo, estamos ante resultados nefastos y expectativas aterradoras.

En un evento despotricó contra el Secretario de Salud y el titular del Insabi (al día siguiente reconoció la valía del primero) por el desabasto de fármacos oncológicos, específicamente para las personas menores de edad, estableciendo la evidencia de propia voz de varias decisiones tomadas por el presidente y operadas por sus lugartenientes. Esas decisiones determinaron no sólo una estrategia sanitaria a contrapelo de las necesidades de combate a la Covid-19, y el desabasto de medicamentos en general en el sistema de salud, aunque principalmente en los servicios de saludad del Sistema Seguridad Social. Vale recordar que la decisión inaugural tomada por el presidente consistió en dinamitar el sistema de compras de medicamentos liderado por el IMSS y la infraestructura privada de distribución de estos para concentrar las adquisiciones de medicamentos y hacerse cargo de su distribución a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y salpimentada con la desaparición del Seguro Popular y su sustitución por el disfuncional hasta este momento, Insabi. Las decisiones se ampararon en el inexistente delito de corrupción de funcionarios, distribuidores y laboratorios. En sentido estricto no sabemos que delitos están cubiertos por la idea de la corrupción –esta no está especificada en el derecho penal-- y por ello se ha mostrado incapaz de determinar, fincar responsabilidades y gestionar la intervención judicial para que paguen con cárcel sus tropelías. Aunque previamente al gobierno de las 4T --esto es de la presidencia de López Obrador-- en los hechos constatamos que los medicamentos se producían e importaban en su caso, con eficacia, y se distribuían con eficiencia (en oportunidad). Ahora constatamos en los hechos, mediante desabasto, que las decisiones tomadas por el presidente han tenido un costo humano inaudito.

Involucrar a la ONU no arrojó mejores resultados, pues en última instancia esta organización debe satisfacer varios requisitos definidos por el gobierno federal y adquirirse con los recursos puestos a su disposición por el gobierno federal. El presidente ya trató de convertir a la ONU en chivo expiatorio y no le resulto.

Durante más de dos años hemos sido testigos por los medios y por las mañaneras y por las descalificaciones de los “legisladores” de Morena, del infundio de que los padres de los niños con cáncer eran carne de cañón de los enemigos de la 4T, pero ahora a la luz del desplante presidencial se muestra que lo que se apuntaba como una carencia deliberada de medicamentos era y es, una denuncia fundamentada y real.

Curiosamente al principal actor en el desabasto, al titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, personaje de toda la confianza del presidente no se ha hecho la mínima alusión. La comunicación entre la funcionaria y el presidente es directa, no ha rendido ni rinde cuentas a ningún secretario de Hacienda, únicamente al titular del Ejecutivo Federal.

Un sistema de adquisiciones que atienda a la satisfacción del derecho y la garantía de procuración de la salud exigiría que cumpliendo todos los requisitos de calidad exigidos por Cofepris se adquiriesen en donde fuera y al precio dominante en el mercado los medicamentos necesarios. Adquiridos los medicamentos éstos deben ponerse a disposición de sujeto de derecho –que no beneficiario-- cuando la prescripción médica lo establezca mediante un complejo sistema de distribución de dichos bienes.

La adquisición de los bienes y la infraestructura física y humana del sistema de distribución comparten un requisito en común, recursos financieros. Y dadas las condiciones de operación de las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, si han faltado recursos para estos fines obedece a su decisión de canalizar los recursos a otras prioridades.

En qué hechos se puede verificar la restricción deliberada de los dineros: primero, en que la vacunación anticovid se inició con vacunas obsequiadas; segundo, y muy reciente, desde que la vacunación de menores de edad comenzó a aprobarse en distintos países --con la autorización de las autoridades sanitarias-- el gobierno federal ha puesto enormes resistencias a esa posibilidad. Incluso, ante las resoluciones judiciales que han hecho obligatorio que los adolescentes reciban el biológico, las ha impugnado. La postura de las autoridades federales es que los menores de edad no necesitan las vacunas porque tienen un sistema inmunológico más fuerte, como ha dicho públicamente Jorge Alcocer. Pese a que la evidencia científica recomienda que los menores se vacunen, Alcocer aseguró que él no llevaría a sus nietos a vacunarse. Sin embargo, cuando la vacunación de 12 a 17 años de edad sólo se aplicaba a aquellos que sufrieran comorbilidades, el vocero del presidente y subsecretario de Salud, López Gatell, informó que la vacunación de este segmento de edad sería universal (claro, ya se tiene inventario): tercero, el gobierno estatal de Tamaulipas ha instrumentado un operativo para llevar menores de edad de 5 a 11 años a Laredo, Texas para que sean inoculados con la vacuna anticovid, con dosis suministradas gratuitamente por el gobierno estadounidense. En este operativo participa como agente operador el Consulado mexicano en aquella ciudad. Esto es, el gobierno mexicano está de acuerdo en vacunar a este segmento de menores de edad con vacunas obsequiadas por las autoridades estadounidenses, cuando en México no solo incumple las resoluciones judiciales sino incluso a través de la Secretaría de Salud, las impugna.

Queda al descubierto así que se trata de asignación de recursos no de presupuesto pues las partidas se pueden reasignar. Nunca un presidente había dispuesto por Ley, de la capacidad de reasignar los recursos presupuestales a su arbitrio –sin necesidad de pasar por la autorización de la Cámara de Diputados—. El derecho a la salud, la salud prevenible y curable en algunos casos, de menores de edad está fuera de las prioridades del Presidente ¿enmendará algunas de estas decisiones? Ya no le queda espacio político para derrochar.