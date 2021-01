Autonomía de la Fiscalía de Chihuahua

El cinismo de Javier Corral, al pretender en el ocaso de su gobierno, cambiar las cosas para salvaguardar su legado de corrupción, ineficiencia e inutilidad en el desempeño del cargo, lo lleva ahora a pretender brindarle a la Fiscalía del Estado, una autonomía financiera y de funciones pero con un fiscal con aspiraciones políticas, que no dudaría en torcer la ley para beneficiarse.

Esto, lo debería de haber propuesto hace 4 años y no ahora, cuando el Congreso no le aprueba nada, cuando no lo quieren en su partido, cuando es rechazado por las autoridades federales, en un entorno totalmente diferente a cuando alcanzó la gubernatura, cuando tenía un capital social extraordinario y que ahora se ha convertido en un rechazo total y permanente a todo cuanto pretenda realizar.

El entregar la Fiscalía a un personaje siniestro como César Peniche, y el poner en charola de plata la policía en manos de otro personaje también importado del sur del país, quienes no llegaron solos, sino que ubicaron a sus allegados en cargos de control y manejo de recursos, además en la parte final de su administración, contratando los servicios de Emilio García Ruiz, quien no alcanza a diferenciar todavía entre espionaje e investigación, además de verse rodeado de policías igual que él, que colaboraron con García Luna, importado de la Ciudad de México, que lo mismo extorsionan, cobran cuota y asesinan a infantes, en una total impunidad.

César Peniche conoce muy bien a su tocayo César Duarte porque juntos realizaron diversas acciones, cuando el primero se encontraba como delegado de la PGR en Juárez, pero conoce mejor a Javier Corral, porque Alejandra de la Vega lo avaló como un funcionario honesto y eficiente, sólo porque participaban en las reuniones de seguridad, cuando los niveles de violencia en la frontera, eran poco más elevados que los actuales.

De nada sirve que se pretenda crear una nueva fiscalía, porque al frente de ella, quedaría un político y ese engendro de fiscal con aspiraciones políticas, jamás sería autónomo, porque dependería de sus aspiraciones, que aunque legítimas en primera instancia, serían inmorales por utilizar el cargo para aprovecharlo en su beneficio.

Como pandemia se presentó también la contaminación de Jorge Nava López, fiscal de Ciudad Juárez, quien también levantó su mano para participar por el PAN en busca de una diputación.

Se insiste: las aspiraciones son legítimas, pero deben renunciar al cargo, porque es harto sencillo solicitar el apoyo desde el ente público que se encarga de sancionar conductas ilícitas y siendo Ciudad Juárez, el paso obligado de droga para Estados Unidos, donde operan diversas bandas delictivas, no tendrá que esperar mucho para recibir propuestas de pago total de campaña por parte de alguno de ellos.

Esto en cuanto a lo político, pero qué hay de resultados en su responsabilidad.

La ciudadanía entendemos que las estadísticas oficiales, sirven para justificar acciones, sobre todo cuando utilizan datos comparativos, pero la percepción es siempre la que genera las opiniones.

Lo que Javier Corral debería hacer, es tenerle respeto a la Fiscalía.

En el Poder Judicial, el nombramiento de magistrado requiere además de capacidad, que cuente con antecedentes de trabajo en la gran institución que es, al igual que los jueces y secretarios de sala, deben demostrar capacidad, lealtad y sobre todo una voluntad importante para cumplir con su trabajo.

En la Fiscalía de Chihuahua, Javier Corral ha vaciado sus frustraciones como abogado litigante, ha encumbrado a quienes jamás se atrevieron a contradecirlo, sabiendo que actuaba de pésima forma, les ha dado manga ancha para convertir a Chihuahua en el centro de corrupción entre policías y delincuentes, con una gran mayoría de personajes importados, que al frente de cargos estratégicos, se han encargado de llenar sus bolsillos de dinero producto de extorsiones, robos, asaltos y una gran corrupción con bandas de criminales.

En la teoría de que Maru Campos, pueda ser gobernadora, la postura de ella ante la Fiscalía del Estado podría ser de despedir a todos aquellos que estuvieron detrás de las carpetas de investigación, o simplemente renunciar a todos los que la integran, situación que afectaría de gran manera, porque quedan funcionarios íntegros, leales, en los que el Estado ha invertido enormes recursos en su capacitación y que en lugar de contar con grandísimos despachos al servicio de quien lo solicite, han permanecido en la modesta medianía que el cargo les ofrece.

Javier Corral perdió piso, nos ha dejado aquel soñador con aspiraciones democráticas y ha surgido el ente perverso que busca trascender a base de pisar la dignidad de todos cuantos se le atraviesen en su camino…netoaviles@gmail.com

*INTEGRANTE DE LA AECHIH