Autonomía económica

La dependencia económica acentúa la violencia doméstica, en América Latina cientos de miles de víctimas sufren en silencio el calvario, soportan abusos físicos, sexuales y psicológicos por parte de sus parejas, debido a que no generan un ingreso propio, no tienen la posibilidad de conseguir con recursos propios una vivienda.

El informe del Centro sobre Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE, por sus siglas en inglés) organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza, lo confirman. Esta problemática no se denuncia por vergüenza, por temor a perder el estatus económico familiar porque la pareja, posiblemente padre de sus hijos, tenga que enfrentar en juicio cargos judiciales y afecte la salud mental de sus hijos.

Dicho informe sostiene que aunque la mayoría de los países de América Latina tiene altísimas tasas de violencia doméstica, entre 30% y 60%, las autoridades no han precisado políticas públicas integrales efectivas, que contemplen el derecho a la vivienda de las mujeres.

En México, la exclusión económica es el principal rezago para las mujeres, históricamente se han inculcado estereotipos sociales arcaicos y lastimosos, que siguen replicándose de generación en generación. Nuestro país registra altísimos niveles de discriminación y machismo, por ello, estos estereotipos se agudizan.

En los últimos años, la conciencia social del machismo estructural en nuestra sociedad se ha expuesto al mundo, gracias al esfuerzo de agrupaciones feministas internacionales como Me Too (EUA), Comando Colibrí (México), Flor de Azalea (Ecuador), la Casa del Encuentro (Argentina), Acción Social por la Igualdad (España), entre muchas más, que han politizado y mediatizado el fenómeno de la violencia.

Expertos aseguran que no existe un perfil único sociodemográfico de mujer víctima de dependencia económica, debido a que traspasa estratos económicos, religiosos y socioculturales. Medios digitales de interés en el tema, publicaron una serie de entrevistas a WE GO: Women Economic Independence & Growth Opportunity, realizado por el programa Daphne, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, donde en siete países de Europa (España, Italia, Bulgaria, Grecia, Chipre, Reino Unido, Suecia) ofrecen posibles conclusiones que establecen una relación directa entre el desempleo y la violencia de género.

El resultado es que el 65% de las víctimas encuestadas manifestó encontrarse en situación de desempleo, junto a un 16% que admite desempeñar algún tipo de ocupación pero sin contrato, en condiciones de absoluta desprotección. En la misma línea, un 58% de las desempleadas es de larga duración, es decir, lleva más de un año sin encontrar trabajo. Un dato revelador, es que 71% de las mujeres víctimas destaca el desempleo y las situaciones de precariedad como los principales frenos para denunciar; temen que la dependencia económica hacia el agresor, en ocasiones impuesta por él mismo, las deje sin recursos. Estos porcentajes muestran una clara relación entre la situación de maltrato y la dependencia económica, que propicia que la violencia se prolongue en el tiempo.

El empleo es una de las claves para hacer frente a la violencia de género, que puede actuar como mecanismo preventivo o contribuyendo decisivamente a la recuperación integral de las mujeres, por la independencia, la autonomía, el aumento de la autoestima y el empoderamiento que otorga a las mujeres. Ciertamente, hemos avanzado en el tema, cada vez más mujeres se involucran en el medio laboral, pero la realidad es que la aportación laboral de las mujeres sigue muy vinculada a los roles de género, con una clara división sexual del trabajo, dando lugar a sectores de trabajo especialmente feminizados, que en la mayoría de las ocasiones coinciden con los peor pagados y con condiciones laborales adversas.

Especialistas señalan que la problemática mundial de inclusión económica de la mujer genera costos económicos, alegan que debe verse como un tema de competitividad, productividad y rentabilidad; no sólo de género. A mayor inclusión, mayor crecimiento de los países y con ello más desarrollo y prosperidad.

Desde 2012, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó que si para 2030 se redujera 50% la brecha de género en sus países miembros, su PIB crecería 6% más; y si se desterrara por completo, se crecería 12% más. Ese mismo año, Price Waterhouse Coopers (una de las firmas consultoras más recocidas del mundo) calculó que si se igualara el porcentaje de participación laboral entre hombres y mujeres, el PIB de Estados Unidos aumentaría 5%.

En México, garantizar la independencia económica de las mujeres, así como igual salario por misma tarea respecto a los hombres siguen siendo asignaturas pendientes. Estudios revelan que las mujeres más afectadas, son quienes trabajan en la debido a que no tienen acceso a derechos laborales básicos. El 60% trabaja sin protección social y con poco acceso a puestos de decisión, de acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (). Otro porcentaje alto, lo conforman las mujeres que no tienen empleo de ningún tipo, este tema en particular, las mexicanas se encuentran en desventaja en comparación con las mujeres de América Latina y el resto del mundo. Si a esto le sumamos, la desvalorización que tiene el trabajo doméstico, más de dos jornadas diarias sin paga.

La tasa de ón de las mujeres en el mercado laboral en México fue del 45% en el segundo trimestre de 2019, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del , esta cifra es menor que el promedio de América Latina, región en la que el 67%, mujeres entre 25 y 54 años se encuentran integradas al mercado laboral, mientras que a nivel mundial el 63% tienen trabajo, según cifras de Mujeres.

En el país, las mujeres también se encuentran en desventaja frente a los hombres. El 77% de la población masculina tuvo trabajo en el segundo trimestre de 2019, de acuerdo con los datos más recientes del Inegi. Además, ganan menos que los hombres, la a salarial de género es de 11.1%, según la OCDE.

Marيa Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para América y el Caribe señala el gobierno mexicano debe asegurar que las mujeres obtengan salarios iguales que los hombres cuando realicen los mismos trabajos que ellos. A pesar que la igualdad salarial está regulada en la Constitución, su aplicación implica un criterio más restrictivo que el del Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad de remuneración. Sugieren otras reformas: garantizar el de maternidad, que sea mínimo de 14 semanas como establece la OIT en su convenio 183 porque el periodo establecido hasta ahora en México es de dos semanas menos. Esta recomendación también se relaciona con la necesidad de incrementar los días de las licencias de d, que a nivel federal actualmente sólo contemplan 5 días; ampliar la Ley de Seguro Social que reconoce que las mujeres trabajadoras tienen derecho a ías, la petición de la agencia de Naciones Unidas es que esta norma también incluya a hombres viudos o divorciados y a las personas que judicialmente tienen la custodia de un niño.

Hemos dicho una y otra vez, las mujeres no pretenden quitar espacios por cuotas de género, cierto hoy las contempla la ley porque la realidad obliga, en un futuro, espero no muy lejano, las mujeres deben concursar de acuerdo a su experiencia laboral, de estudios, de manejo de personal, alcanzar mayor número de puestos de dirección, sus hogares no los habrán de descuidar, debido al grado de responsabilidad que tienen, hoy existen muchas voces que suponen que nuestros jóvenes, perdidos en las adicciones y en las filas delictivas y criminales son consecuencia de madres trabajadoras, son resultado de la falta de oportunidades de educación, empleo, valores, falta de cimientos de papá y mamá.

La conclusión es clara, promover políticas activas de empleo que superen la situación de desigualdad estructural actual es primordial, en este sentido, el autoempleo y el emprendimiento son sectores particularmente interesantes para la autonomía económica de las mujeres, con el empoderamiento como elemento clave para el desarrollo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad no sólo es un objetivo justo y necesario, es un factor decisivo para la prevención, para que las mujeres puedan salir a tiempo de la espiral de la violencia machista y denuncien sin temor. Sumemos voces de conciencia.