Auxiliares de Salud en el contexto indígena

Existen numerosos elementos que muestran la infravaloración del papel que desempeñan las Auxiliares de Salud (AS) en el medio indígena chihuahuense, e incluso puede hablarse de abandono en las acciones de política del Sistema de salud estatal. En las comunidades indígenas la salud de los integrantes de las comunidades y con frecuencia su sobrevivencia pende de la valiosa labor de las AS. Las condiciones de trabajo, soporte material en equipamiento y suministro de insumos de salud, calificación y desarrollo profesional de este estrato de trabajadoras de salud sobre las cuales descansa la tarea monumental de sostener la salud de la población más vulnerable del estado, no ameritó ni diagnóstico, ni estrategias o proyectos en el Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 (pp. 62-66).

La prestación de los servicios de salud involucran diversos actores que interactúan en una red funcional que presenta una forma jerárquica: a nivel regional la cúspide la ocupa el Hospital General y Comunitario (tanto de la Secretaría de Salud como del IMSS Bienestar, Centros de Salud, Unidades Móviles; en el ámbito indígena, Auxiliares de Salud, Parteras y Terapeutas tradicionales (si cabe la distinción). Para establecer los flujos en la red descrita puede recurrirse a (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601461/Modelo_de_Atenci_n_a_la_Salud_de_los_Pueblos_Ind_genas_R.pdf) .

En el entendido que la descripción del puesto de Auxiliar de Salud es homologable al de Auxiliar de Enfermera, las funciones que le corresponden son, entre otras: Colaborar en la provisión de cuidados generales al paciente, intervenir en la recepción, atención, exploración y entrega de pacientes con información sobre su estado de salud; Tomar y valorar signos vitales y somatometría, llevando el registro en las formas establecidas; Orientar, vigilar y acompañar en caso necesario al paciente durante su estancia en el servicio o traslado a los diferentes departamentos de diagnóstico y tratamiento con expediente o solicitud de estudio; Colaborar con el médico y con el profesional de enfermería en la consulta externa, general o de especialidades, así como en procedimientos de diagnóstico y terapéuticos; Participar en la preparación física del paciente programado para procedimientos de diagnóstico o terapéuticos; Colaborar y auxiliar al médico y al profesional de enfermería en el tratamiento médico-quirúrgico del paciente, como son: curaciones, inyecciones, vigilancia de venoclisis, ministración de medicamentos, etc. ;Proporcionar cuidados generales al paciente como son: cambio de ropa de cama, baño, auxilio en la ingesta de alimentos, etc., y enseñar procedimientos higiénico dietéticos favorables para el paciente, así como a los familiares de los mismos; Corroborar que el personal de intendencia mantenga limpia la unidad del paciente; Cuantificar excretas digestivas y urinarias y en su caso recolectar muestras de laboratorio; Solicitar, recibir y entregar medicamentos, equipo, material de curación e instrumental, participar en el manejo y control de ropa, preparar, asear, lavar y/o esterilizar equipos e instrumental, registrar datos específicos en papelería; Intervenir en amortajamientos; Registrar actividades realizadas en formatos técnico – administrativos; Participar en el enlace de turno de su área. Esta descripción del puesto proporciona una idea más concreta de las tareas e importancia de las Auxiliares de Salud (https://www.saludtlax.gob.mx/documentos/organizacion/catalogos/medica/M02036_Auxiliar_de_Enfermeria_A.pdf).

Como se puede inferir desempeñar estas funciones requiere de ciertos conocimientos y habilidades. En cuanto los primeros, exige formalmente la Secretaría de Salud que la persona cuente con formación Profesional, como Técnico en Enfermería o Licenciatura en enfermería.

Si recurrimos al conocimiento empírico, las Auxiliares de salud, eran personas bilingües que leían y escribían en idioma indígena y español, con grado escolar de primaria o secundaria. Otro rasgo fundamental para desempeñar el puesto es que la persona fuera designada por la comunidad indígena. Para las autoridades satisfacer los requisitos formales del puesto entraña un reto formidable. Determinar el estado del asunto es una tarea pendiente.

En el contexto indígena un requisito real es leer y escribir en idioma indígena, así como pertenecer a la comunidad o pueblo indígena. Elementos que olvidan los catálogos de puestos oficiales. Estos elementos son de vital importancia, toda vez que el paciente interpreta sus síntomas y los comunica al auxiliar procesados a través de una cosmovisión y cultura particulares, y a la inversa, el diagnóstico y la ministración medicamentosa tienen que valerse de la misma cosmovisión y cultura.

La información relativa asciende a través de la red mencionada por las Unidades o las llamadas “Brigadas” Móviles. Dada la orografía del medio indígena la presencia semanal que se supone debiera ser la frecuencia de las “brigadas” es idílica. Más bien transcurren meses. En el caso de los enfermos que requieren atención de segundo nivel, el traslado será inmediato y en lomo de mula. Con frecuencia, la comunicación electrónica es inaccesible. Agréguese la dispersión de las viviendas indígenas en la zona serrana.

Independientemente de la condición laboral que actualmente tengan las Auxiliares de Salud, su desempeño es fundamental para la instrumentación de los procesos, programas, acciones y niveles de atención en las áreas de la Sierra Tarahumara que hagan factible el acceso a los servicios de salud de la población indígena en esa zona, en particular de los casos que requieren de una atención oportuna.

Las personas que se desempeñan como Auxiliares de Salud, en las condiciones que se han reseñado, con las restricciones de apoyo material, comunicación e inseguridad subrayan los méritos de tareas ejecutadas con visos de apostolado.