Avilés, defensor de oficio de la juez Ramos Durán

Contesto a Ernesto Avilés Mercado, defensor de oficio de la juez María Alejandra Ramos Durán, relación a su artículo de fecha 18 de julio, titulado “José Lázaro Joaquín López Ramírez”, sobre el que le hago las siguientes aclaraciones:

En su primer párrafo escribe Usted mal mi apellido materno y me atribuye declaraciones que no he realizado, sin embargo éstas son de mi socio licenciado Óscar Vázquez Hernández, que yo comparto.

Esgrime una serie de argumentos a favor de la señora juez María Alejandra Ramos. Al respecto, quisiera que me acreditara su nombramiento de defensor o por lo menos su permiso para sudar calenturas ajenas.

Por esta única ocasión le contesto para demostrarle mi respeto y mi agradecimiento por tener vivo el caso de José Lázaro Joaquín López Ramírez.

Le asiste la razón al decir que en principio el Poder Judicial y el Ministerio Público son órganos de buena fe. En este caso la actuación de la Fiscalía del Estado y de la juez se alejaron de este principio. Para muestra basta un botón, sin embargo, le voy a hacer una breve reseña de los actos y omisiones de la juez y del Ministerio Público, que muestran claramente el sometimiento de estos dos a la voluntad política del gobernador del estado.

El Ministerio Público formuló imputación a José Lázaro por el delito de peculado, basado entre otras cosas en testigos protegidos, fundamentado en un Código de Procedimientos Penales ya derogado y no aplicable.

La señora juez, cuando se le acreditó que la cuenta pública del fideicomiso había sido aprobada, manifestó que estaban todos coludidos, acusando indirectamente a la señora María Eugenia Campos Galván, quien como diputada firmó el decreto de la cuenta pública.

La misma juez fijó discrecionalmente la suma de 10 millones de pesos a garantizar, alegando la reparación del daño integral basada en una ley expedida con posterioridad al hecho, contrario al Artículo 14 constitucional. Estas son algunas de las muchas actuaciones contrarias a la buena fe de ambas autoridades.

Hace Usted referencia en el párrafo tercero que no se le acreditó a la juez la propiedad del inmueble, esto es falso, pues se le presentó el testimonio y el avalúo. Existen en la causa los documentos que refiero.

La realidad de las cosas es que la libertad de José Lázaro le fue negada por no tener arraigo en la ciudad de Chihuahua, circunstancia que ya ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis y registros le haré llegar con mucho gusto cuando me acredite su calidad defensor o su permiso para sudar la calentura de la juez Ramos Durán.

Jamás le he reclamado a la juez el no entregar el cuerpo de José Lázaro y para aclarar su panorama le informo que sí he solicitado en dos ocasiones al Ministerio Público el permiso para cremar los restos mortales de José Lázaro, esto como representante de su viuda en apoyo a la Ley General de Víctimas, que quiero suponer Usted conoce.

El argumento para no devolver el cadáver es la salvaguarda de los derechos de defensa de un probable responsable. Para efecto de ilustrarlo le informó que la posible necropsia que se llegara a realizar no arrojaría rastros de Covid-19, que desaparece a los tres meses. Si no me cree, investíguelo.

Usted hace referencia a un orden cronológico de los recursos interpuestos para defender a José Lázaro, pero omite entre otros un recurso de incompetencia promovido por esta defensa en la Ciudad de México, derivado del hallazgo del cuarto convenio modificatorio al fideicomiso, documento ocultado por la Fiscalía que dice usted que tiene buena fe, donde expresamente se somete a los tribunales federales de la Ciudad de México.

Quiero suponer que Usted sabe que la representación de los fideicomisos recae en la fiduciaria, en este caso Nacional Financiera.

Sí, en efecto el día 9 de julio de 2020 se realizó una audiencia, pero no fue en el sentido que Usted erróneamente afirma, sin embargo en dicha audiencia se le hizo saber a la juez Ramos Durán las enfermedades que padecía José Lázaro, que obran en el expediente.

Quiero suponer que Usted sabe que a todos los internos los revisa un médico y se elabora un historial clínico, el cual pasa a formar parte de la causa penal, y la juez afirmó en la referida audiencia tres cosas:

1.- Que no había Covid en el penal, cuando ya había un fallecimiento previo de Covid.

2.- Que el penal contaba con todos los instrumentos para tratar el Covid, circunstancia falsa.

3.- Que había una ambulancia afuera del penal, circunstancia nuevamente falsa.

En esa misma audiencia la juez Ramos Durán ordenó un estudio senectud a José Lázaro, girando los oficios a la Secretaría de Salud del Estado 11 días después y entregándolos a ésta posterior a su fecha de elaboración.

Afirma Usted temerariamente que no se dio seguimiento a los mandatos, situación que es falsa. Sabiendo nosotros del estado de salud de José Lázaro, promovimos un amparo por violación a los derechos de salud del procesado, donde le ordenaron a la juez que rindiera un informe previo, lo que ocasionó que la juez, con una celeridad inaudita, girara oficios recordatorios solicitando la revisión de los informes a los que la juez había sido omisa; le hago mención que José Lázaro Joaquín López Ramírez estaba grave, situación que supo la juez y fue omisa.

José Lázaro, a pesar de que estaba ordenado su traslado un hospital de segundo nivel, fue trasladado hasta el martes, es decir cuatro días sin atención médica idónea, por lo que falleció.

Su defendida o su autorizada reconociendo su error programó audiencias nocturnas para tres o cuatro procesados más, a fin de cambiarles sus medidas cautelares. Luego entonces su patrocinada reconoció su error y su desinformación.

Proporciona Usted una receta mágica, pretendiendo que se realice un procedimiento bajo el amparo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero se le olvida que José Lázaro no fue condenado, pues no se había dictado ni siquiera el acto de apertura a juicio.

Usted habla suponiendo hacia mi persona de una falta de ética, situación que no predica por las siguientes causas:

1.- Asume una defensa que no le corresponde.

2.- Opina de un expediente sin estar autorizado ni en el juicio ni en la carpeta de investigación correspondiente y si usted posee información es porque lo obtuvo ilícitamente. ¿Es ético?

Mi calidad de abogado y profesionista exitoso en materia penal está muy por arriba de su capacidad, pues con su escrito demuestra incapacidad y falta de ética. Sí, en efecto le asiste Usted la razón en que es necesario que se investigue la causa y la responsabilidad del fallecimiento de José Lázaro, para ello es necesario que su defendida o patrocinada diga la verdad y que el Ministerio Público actúe con la buena fe a la que está obligado, lo que hoy por hoy no ha sido demostrado.

Por otra parte le informó que la defensa de José Lázaro y el patrocinio de los intereses de su viuda es para mí un honor porque sé y le consta a las autoridades la inocencia de José Lázaro Joaquín López Ramírez.

Si Usted desea mayor información sobre los pasos a seguir, pídame documentos y se los mostraré cuando acredite su calidad defensor o de permisionario para sudar calenturas ajenas.

Agustín Marván Lizardi

Abogado