Aviso (des)clasificado 2020

Se solicita enfermera blanquiazul para atender anciano tricolor en fase terminal. No se investigarán antecedentes penales, ni, mucho menos, antiguas relaciones incestuosas, sólo se evaluarán conocimientos técnicos en RCP, y respiración de boca a boca sin ascos, por el inevitable contacto. Sueldo (de votos) según aptitudes; a riesgo de que aún existan y no sean de fantasmas y muertos del desaparecido régimen, penando en el castillo en ruinas, sin dinero repartible, del minusválido otrora caritativo PRIncipe de todas las causas sociales. En momentos de crisis lo que caiga es bueno, señoritas desempleadas, lo que caiga.

Se busca historiador que cambie en tiempo y forma las actas de la reformas estructurales peñanietistas. Sólo se contratará a ambiciosos titulados de la Uach, la Uacj, o falsificadores con experiencia comprobable en la Plaza de Santo Domingo del antiguo DF. Los nombres a mudar en los documentos oficiales serán únicamente de chihuahuenses bien nacidos. Ignorantes de la historia nacional de la corrupción absténganse de participar. Salario, compensación e impunidad abierta y asegurada por su valeroso e histórico compromiso.

Se contratará cirujano plástico, con o sin título, para remodelar la catadura y la trayectoria de precandidato moreno a la gubernatura de Chihuahua. Interesados favor de adjuntar proyecto de restauración para corregir defectos visibles y ocultos en ambos tópicos, junto con respectivo slogan de campaña. Ej. “Si tienes que dar la cara que sea tu mejor cara” o “El pasado chaquetero nunca importa si se puede desborrar”. El ganador podrá ser considerado para el jugoso puesto de Secretario de Salud, en futuro gabinete estatal.

Se cita a todos los dignos-indignados dueños de automóviles, legales o chuecos, al desfile conmemorativo del centavigésimo aniversario del derrocamiento del héroe de la Patria; el licenciado-máster-doctor-general: Don Porfirio Díaz. La salida será desde la siempre vandalizable glorieta de la estatua al abigeo-robavacas de Pancho Villa. Se recomiendan las arengas: ¡Porfiiiiirio vive la luuuucha sigue! Y ¡Los ricos unidos, jamás-serán-vencidos! Mas ¡AMLO renuncia, que el dinero nunca ensucia! (¿o sí Pío?) También llevar cubrebocas de marca, para no contagiarse del inexistente coronavirus, bueno, nomas por si las moscas, y para que se vean más cool en las selfis de las redes sociales. ¡Ánimo!

Se compran templos abandonados por la contingencia sanitaria. Precio según valuación del INAH. Los interesados deberán demostrar su legal propiedad y no haber sido desmantelados de sacrosantas piezas históricas artísticas de la colonia y hasta la etapa neoliberal. Si son de protestantes y están deudosos o enfrascados en legales litigios de sucesión no importa, nuestro equipo de abogados es experto en esos casos. Apúrense en decidir, el gobierno y los de derechos humanos nomás les van a dar largas para reabrir sus iglesias como negocios. De lo perdido lo que aparezca, hacemos ofertas inmejorables, antes que el juicio final de su real armagedón económico les sepulte sin remedio.

Se buscan cubanos, nicaragüenses y venezolanos comunistas armados hasta los dientes para conformar el nuevo ejército revolucionario de la 4T; por sus siglas el ERCUATE, que habrá de desaparecer a todos los ricachones mexicanos reaccionarios. Se ofrece: beca de aprendices, pensión de viejitos, más ayuda solidaria para que terminado el exterminio, se vayan de mojados al “chuco” a conseguir su sueño americano, que es lo que realmente desean, (no se hagan pendejos, seudo-socialistas). Se les entregará también un kit-anticovid, con el que podrán ocultarse detrás de una mascarilla hipo-alergénica, para que nadie en México los ubique. No se contratarán a comunistas que no hayan abandonado la nefasta costumbre de comerse niños. Interesados acudir con solicitud printaform a todas las delegaciones del Bienestar.

Se convoca a todos los pequeños propietarios y terratenientes del campo chihuahuense a despertar al triste tigre en pellejos del México-bronco, para levantarse en armas desde la deliciosa “Cuchara Parada”, contra el mal gobierno estatal y federal, que está regalando el agua del cielo, 100 por ciento mexicana, a los pinches estadounidenses. Como siempre traigan sus tractorsotes, trilladoras y camionetones ranger 4x4, --no le hace que esas sí sean americanas--, para demostrar el poder y la fuerza de los pocos dueños de la tierra, tal como lo hubiese querido el neozapatismo del claxonazo y la bota de piel. El estúpido tratado legal de hace 76 años con el que entra más agua gabacha por Sonora que la que sale mexa de Chihuahua nos debe valer madre. Más que suficientes razones tenemos para fastidiar a los méndigos huevones burócratas y demás obreros urbanos, bloqueándoles oficinas y calles centrales de la capital. Nuestra decisión es impecable compañeros: no va llover en los próximos doce meses en el hemisferio norte y todos los chihuahuenses nos vamos a morir de hambre. Así que a tomar casetas, quemar oficinas, bloquear carreteras y vías de ferrocarril, hasta que los subsidios de lana en efectivo nos llenen los bolsillos. Cómo de que ya no podemos ser los ricos herederos del cínico: ¡Zapata vive la lucha sigue!

Empresa de nueva creación solicita narco-menudistas desempleados para iniciar actividades en varios estados del país para la venta clandestina de refrescos, golosinas y frituras a niños menores de edad, que dentro de muy pronto no podrán por ley comprar tales productos directamente en tiendas de conveniencia. Imprescindible experiencia en el ramo de trato a menores. Violadores, pederastas de todas creencias, y horribles perfiles que espanten a los niños ni lo intenten. Se considerará a payasos y payasitas con influencia en sus comunidades más una imprescindible capacidad de pasar desapercibidos en sus colonias. No se aceptan tienditas del narco que busquen cambiar de giro. Ganancias e incentivos por ventas directamente proporcionales al aumento de sus infantiles y seguras clientelas.