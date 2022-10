Ayotzinapa y el debido proceso. Parte 2

El Derecho consiste en tres reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. “Es el arte de lo bueno y lo equitativo". Marco Tulio Cicerón.

La carga de la prueba recae en el MP, y esto tiene una sencilla explicación, el artículo 20 apartado B fracción I establece el principio de presunción de inocencia, es por ello que quien debe probar es él, lamentablemente no sucede así, los acusados son quienes deben probarla.

El juez sólo puede condenar cuando exista la convicción de culpabilidad del procesado, y esto no representa la convicción arbitraria del juez, sino la sustentada en el cúmulo de pruebas desahogadas con las que se nulifique cualquier duda razonable sobre la acreditación del delito y la plena responsabilidad del acusado.

De lo más destacable del artículo 20 apartado A, es que cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales es nula.

Finalmente no podemos pasar por alto el artículo 22 de la Constitución General: Queda prohibido el tormento de cualquier especie. Y esto tiene que ver con el Protocolo de Estambul. Es harto común, y hasta parece competencia entre policías, la tortura de los detenidos. Múltiples quejas en las comisiones de derechos humanos dan cuenta de ello.

Ayotzinapa, desafortunadamente, es un caso de tortura a detenidos que ha desacreditado al MP y echado a perder lo poco bueno que se había investigado. No podemos, como Estado, enfrentar la violencia con violencia, es decir, torturando a los imputados, eso lo saben perfectamente la policía y los militares, pero apuestan al silencio de aquellos y sus familiares. Por eso se requiere una defensa (pública o privada) fuerte, valiente, autónoma e independiente.

La Carta Suprema contiene derechos fundamentales. En atención a su artículo 133, debemos considerar las garantías judiciales establecidas en los tratados internacionales, particularmente el Pacto de San José, por cuya fuente bastantes planas les ha corregido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los Estados miembros, particularmente a México.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece formalidades claras para la celebración de todo tipo de audiencias y actuaciones, su incumplimiento tiene naturalmente consecuencias funestas para víctimas o imputados.

Entonces si las policías municipales, ministeriales, estatales, Marina, Ejército, Guardia Nacional y agentes del MP conocen la Constitución, los tratados internacionales, el Protocolo de Estambul (aunque no sea vinculante), el Código Nacional de Procedimientos Penales y los códigos penales ¿Por qué se empeñan en violentar el procedimiento? ¿Por qué la tortura como medio de “investigación”?¿Por qué la integración a medias de las carpetas de investigación? ¿Incapacidad, impericia, negligencia o corrupción? ¿Qué mueve a los agentes captores o agentes investigadores a quedar tan mal con las indagatorias?

Los tribunales de enjuiciamiento procesan la información que reciben en juicio oral. Una sentencia por insuficiencia de pruebas no significa que el acusado no haya cometido el delito o que éste no hay existido, significa que el MP no fue capaz de acreditarlo, o bien la plena responsabilidad del acusado, es decir el dolo o la imprudencia. En este caso, no puede el juez suplir esa deficiencia, puesto que estaría violando el debido proceso en agravio del acusado, so pena que en instancias superiores le hagan ver el hierro.

En las absoluciones del caso Ayotzinapa a quienes primero se debiera investigar es a los agentes del MP que llevaron a cabo tan pésima investigación. Las “fallas” en la integración de las carpetas de investigación pueden tener su origen, no podemos descartarlo, en un acto deliberado del MP para favorecer a los imputados o acusados. Bendita sea la figura del Asesor Jurídico que vino a contener la voracidad de algunos malos representantes sociales.

AMLO se duele de las sentencias absolutorias dictadas en el caso Ayotzinapa. Dice que "…por una argucia legaloide se vulnera la justicia…". No señor presidente, no son argucias legaloides, éstas en derecho no existen, lo dicho por usted es un despropósito, las sentencias absolutorias fueron dictadas porque los agentes del MP no fueron capaces de armar carpetas de investigación sólidas por una u otra causa, negligencia, impericia o corrupción.

Los Jueces no pueden bajo ninguna circunstancia suplir la deficiencia de la investigación ni pasar por alto la impericia o negligencia de los agentes del MP (a quienes erróneamente el presidente les dice ministerios públicos) tampoco ir más allá de lo desahogado en juicio, o quedarse cortos en el análisis de la prueba para dictar una sentencia a modo como para satisfacer intereses políticos, esto significaría violentar el debido proceso al que sarcásticamente el presidente califica como sacrosanto. Y sí lo es, está por medio la dignidad, libertad, patrimonio y salud de las personas, nada más sagrado que eso.

En su toma de posesión AMLO juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, es hora que reconozca que la procuración e impartición de justicia en este país se rigen bajo principios que no pueden ser corrompidos por discursos políticos.

La ley debe estar por encima de todo para evitar que casos como el de Ayotzinapa, guardería ABC, Atenco, Florence Cassez/Vallarta, Villas de Salvárcar o la fracasada operación "Justicia para Chihuahua" atenten contra el Estado de derecho. Que así sea. 212321