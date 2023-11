B de A... el origen. Una historia a contar

A mi nieto Samuel, cuyos ojos y espíritu día a día se abren más al sentido y propósito de su vida.

Una oda de amor cantaré,

a la escuela que yo tanto amé,

los recuerdos nunca se irán,

las enseñanzas se quedarán.

EL POR QUÉ HACERLO

Hace un par de años cruzando es túnel llamado Pandemia 2020/2021. algunos de mis apreciados compañeros del Centro Escolar Benemérito de las Américas CEBA , todos ellos exalumnos del mismo, me solicitaron compartir un mensaje de bienvenida alusivo al origen del Centro Escolar Benemérito de las Américas, EL Bene como coloquialmente todos le llamamos, quizás por ser egresado de la segunda generación de la secundaria 1965/1967 y de la prepa 1968/1970 fue para mí un honor preparar la charla y fue ahí donde me surgió la idea de que en esta fecha 4 de noviembre del 2023, le debíamos al hoy extinto Centro Escolar una muestra de gratitud, pero ya no para todos aquellos que merecidamente les hemos tributado el honor de habernos servido en nuestra juventud como verdaderos ayos, salvaguardando lo mejor de nosotros para estos tiempos a que la vida por fortuna nos ha traído y permitido vivir .

Por hoy dejo de lado el tributo merecido y ganado también en las décadas de los años 60/70/80 y más a los apellidos Taylor, Wagner, Lozano y demás y torno mí mirada años atrás a los años 30/40/ a los nombres de Margarito Bautista, Abel Páez e Isaías Juárez, Bernabé Parra, entre otros, que tuvieron la visión de que los jóvenes mexicanos merecían dos grandes oportunidades para desarrollar sus vidas de manera más plena, si se deseaba floreciesen como la rosa en el desierto, estas oportunidades eran participar de un programa misional y la oportunidad educativa. Los hombres a que me refiero lucharon y no cejaron hasta que otros hombres como el presidente George Albert Smith que llegó el 20 de mayo de 1946, a la ciudad de México para visitar a los miembros y asistir a una conferencia de reunificación después de que por causa de La Tercera Convención un tercio de su membresía poco más de 1200 miembros (en la hoy CDMX) y zonas aledañas, se había apartado en resistencia, buscando se dotara a los jóvenes de oportunidades misionales y educativas.

Sumado al proyecto del presidente George Albert Smith se han de reconocer a dos nombres David O McKay y Marion G. Romney que se significarían con el tiempo por su propio mérito.

Ellos son los únicos que realmente supieron lo que se convino como parte de las seis horas que se reseña en crónicas duró el diálogo entre el presidente Smith y los convencionistas en ese mayo de 1946. Es altamente probable que la creación no solo del Benemérito sino del sistema educativo de las escuelas que a partir de 1960 /61 se generó en todo México, se haya gestado por el acuerdo efectuado para la reunificación en esta convención y de acuerdo a lo revisado documentalmente. Señalo aquí que obviamente no se tiene espacio suficiente en un articulo periodístico conmemorativo como este, para pretender colocar en 1250 palabras, una historia tan trascendente como lo es la que nos ocupa.

ESOS HOMBRES LOGRARON UN CAMBIO

Siempre he creído lo dicho por el educador Jaime Torres Bodet cuando expresa;

Nunca me cansara mi oficio de hombre,

hombre he sido y seré mientras exista

hombre de los que buscan entre escombros

las verdades olvidadas y prohibidas,

hombre de los que labran con sus manos

lo que jamás hereda el alma digna.

Porque de todo cuanto el hombre ha hecho,

la única herencia digna de los hombres,

es el derecho de inventar sus vidas.

Y debo señalar aquí, como un verdadero tributo de gratitud a los hombres y mujeres de la Tercera Convención, que sí lograron un cambio en la visión de las autoridades al establecer un sistema educativo en beneficio de la infancia y juventud México, el cual debo señalar también detono el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, ya que de 3000 miembros en principio del siglo XX hoy rebasa 1, 250.000 miembros. Este crecimiento no habría sido posible para la Iglesia sin las escuelas en México y esencialmente sin la joya de su corona que indudablemente fue El Benemérito.

EL TRIBUTO

A la posición generada por un grupo de mexicanos, nacionalistas, les llaman algunos, diría que solo actuaron como mexicanos preocupados por buscar que más jóvenes desde Ozumba, hasta San Marcos en principio, y de Tijuana a Yucatán después, por añadidura se educaran así provinieran del Valle del Mezquital o la Chontalpa o de las zonas periféricas del entonces Distrito Federal como fue mi caso.

Este es el punto que deseo destacar hoy, como un tributo de justa gratitud a estos hombres invisibilizados por la historia oficial de la Iglesia es a mi parecer hasta ahora necesario que se rescate su participación en un hecho tan significativo para la vida de miles de jóvenes que transformamos nuestras vidas por la oportunidad que nos diesen las escuelas de Sociedad Educativa y Cultural S.C. Mismas que proveyeron y en particular el Centro Escolar Benemérito de las Américas del cual ese 4 de noviembre de 1963 se dijo lo siguiente por parte del primer administrador general de SEYCSC en México Daniel Taytor Pierce, en la ceremonia de la primera piedra. "Nos dicen las leyendas que muchos años ha se citaban precisamente en este valle delimitado por un lado por el cerro del Chiquihuite y por el otro por el cerro del Tenayo los primordiales habitantes de este valle.

Se citaban para una contienda de armas, para ver quien poseería los frutos de la tierra y de la pesca de las lagunas cercanas. Hoy 4 de noviembre de 1963 nos hemos citado para una contienda, pero no de armas que no sean las escolares. Nos hemos citado para una contienda contra la ignorancia contra la superstición, contra la explotación del hombre por el hombre, nosotros vemos hoy el principio de un sueño un sueño dorado porque los niños podrán acudir a un escuela en donde no solo se les instruya en los valores cívicos de la nación, sino también se les inculquen otros virtudes y otros valores, entre ellos creemos que la honradez es principalísima, la castidad, la individualidad, la dignidad del individuo, creemos que de este lugar saldrá una nueva generación animada por el espíritu de tan grande obra y con este mismo espíritu los tenemos aquí a ustedes hoy. Sean bienvenidos a esta inauguración.

A su voz se agregó la del licenciado Agrícol Lozano Herrera quien expresó:

"Hoy nuestros ojos ven brillar a un nuevo sol y nuestros corazones sienten palpitar un nuevo latido acompasado de progreso, que sigue su mejor partitura con la batuta de superación mediante el conocimiento y la cultura; pero la ciencia y la cultura que aquí se ha de abrevar ha de llevar el signo de ese guarismo de luz y de verdad que es; Amar al Señor y al Prójimo como a uno mismo; el hombre es hoy solo un ser que se sabe a sí mismo es contemporáneo de la vida y de la muerte, porque en sus afanes de investigación científica le ha impreso a ritmo de vértigo y frenesí a su carácter y a su corazón un molde a veces iconoclasta a veces apático a veces soberbio para saber lo que fue y donde obtuvo lo que es hoy y porqué está aquí; lo que será mañana y a donde ira. Pero de cierto que estas escuelas moldearan a un nuevo hombre y una nuevo mujer con personalidad cimentada en la piedra angular de sus mayores"

COROLARIO

ASI SE FIJO EL DERROTERO Y ESOS SON LOS REALES ORIGENES DEL BENEMERITO a mi comprender, a reserva de documentar en un ensayo amplio QUEDE CONSTANCIA. Arturo Limón noviembre 4 de 2023.