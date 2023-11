Baches o inseguridad

"Le vamos ganando terreno al miedo; menos personas consideran inseguro vivir en su ciudad".

Rosa Icela Rodríguez

Ciudad de México.- La propaganda es más importante para el presidente López Obrador y su gabinete que la solución de los problemas. A eso se debe, sin duda, la afirmación de la secretaria de seguridad ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de que, gracias a las políticas del presidente, la población de México se preocupa hoy más por los baches que por la inseguridad. El único problema es que es falso.

En su comparecencia este 29 de noviembre ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados la secretaria afirmó: "¿Cuáles son las problemáticas que le[s] interesan a las vecinas? En primer lugar, le[s] importan [los] baches en calles y avenidas; en segundo lugar, las fallas y fugas en el suministro de agua potable; y en tercer lugar, el alumbrado público insuficiente; y después, en cuarto lugar, la delincuencia, robo y las extorsiones".

Pero ¿será cierto que los baches preocupan más que la inseguridad? La secretaria se refería a la información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023 del INEGI. Y, efectivamente, en la sección "Problemas comunitarios y organización vecinal para resolverlos" la encuesta señala que 39.7 por ciento de los vecinos considera que los baches y las fugas de agua son el principal "problema comunitario". La clave, sin embargo, está en que se trata de "problemas comunitarios" que deben ser resueltos por las organizaciones vecinales. La falta de agua, de hecho, es el principal problema en la lista, con 45.7 por ciento; la falta de alumbrado registra 44.1 por ciento.

Pero cuidado porque, incluso en la lista de problemas comunitarios, los que tienen que ver con la inseguridad suman más, solo que están separados en tres rubros distintos: la delincuencia cerca de las escuelas preocupa al 37.3 por ciento, los robos al 34.3 por ciento y el pandillerismo violento al 27.1 por ciento.

La secretaria omitió citar la parte principal de la encuesta del INEGI, la que registra las preocupaciones de la población, no de "las vecinas", sobre los problemas sociales. La Envipe señala claramente que la principal preocupación en este 2023 es la inseguridad, con 60.5 por ciento, seguida por el aumento de los precios, con 44.1 por ciento, y la salud, con 30.5 por ciento. No, no son los baches el problema que más preocupa a los mexicanos, es la inseguridad.

La Envipe es, por supuesto, una encuesta de percepciones, no de incidencia de delitos, pero fue la propia secretaria quien la usó para demostrar que supuestamente la inseguridad ya no preocupa a los mexicanos. "La percepción negativa sobre la seguridad ha bajado en esta administración", afirmó. Tomo nota de sus afirmaciones de que los homicidios disminuyeron 18 por ciento desde 2019, los secuestros 79.5 por ciento, los feminicidios 35.6 por ciento y los robos en general 22.9 por ciento. Pero también de la información que no incluyó: que este sexenio va a ser el que registre un mayor número de homicidios en la historia, que si bien ha bajado el número de homicidios ha subido el de desapariciones, y que mucha gente ya no quiere denunciar delitos como el robo porque es una pérdida de tiempo.

Entiendo que la secretaria asumió la cartera de seguridad sin tener experiencia en el tema de seguridad pública. Es claro también que las acciones concretas de la lucha contra la delincuencia le tocan ahora a la Secretaría de la Defensa y no a ella. Su labor es fundamentalmente propagandística, para lo cual ayuda su trayectoria como periodista. Me parece, sin embargo, que incluso en la propaganda hay que ser más cautos. Decir que los mexicanos se preocupan más por los baches que por la inseguridad es simplemente falso.

Compadre

Parece confesión de parte: "¡Qué bueno que mi compadre Musk se la quito!", dijo Samuel García sobre la cancelación de la cuenta de X de Vicente Fox. ¿Le pidió García a su "compadre Musk" que censurara al expresidente de México? Sería muy preocupante.

