Bajeza de la saboteadora radio la “PANtrona”

No cabe duda que la ética y la honestidad la desconocen al hacer uso del micrófono. Resulta que el sábado 28 de septiembre estaban invitando a la gente a que asistiera a su fiesta musical en La Plaza principal de Wachochi porque, según ellos, iba “a estar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, “ya no tarda”, mentían. Vil engaño de los derechistas, neofascistas azules y racistas panistas. No cabe duda, la “PANtrona” es bien entrona para difamar y desinformar. Quisieron perjudicar el evento del presidente de México en Wachochi, pero no lo lograron, ni en el futuro lo conseguirán.

Al respecto, un día antes de publicar mi artículo semanal en El Diario de Chihuahua: SE ACABÓ EL BANDIDAJE Y DESFALCO INSTITUCIONAL. Los enojados con la 4T hicieron sus fortunas millonarias en la política neoliberal “PRIAN”, que envíe a algunos contactos virtuales, y al envío 15, Facebook canceló mi cuenta aduciendo que: “No se puede enviar tu mensaje porque incluye contenido que otras personas de Facebook reportaron como ofensivo”. Agrega: “Se restringió temporalmente tu acceso a compartir enlaces hasta el jueves 10 a las 22:29”, y es hora que no han levantado la “restricción”, lo cual es una violación y un atentado a la libre expresión, de pensamiento y crítica que establecen los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual siempre he ejercido libremente sin “restricciones”. ¿Cuáles son esas “personas que reportan como ofensivo”? La sospecha recae en algunos medios y personas panistas y del gobierno del Estado.

Esta “restricción” en el medio virtual se realizó casualmente unos días después de la visita del soberbio y golfo desgobernador de Chihuahua Javier Corral, quien acompañó al presidente de México López Obrador al acto masivo en el IMSS-Bienestar HR No.26 de Wachochi, quien fue criticado indirectamente por el Ejecutivo nacional y el público asistente. Mientras AMLO viaja en sus giras de trabajo por carretera para enterarse de las condiciones y problemas de los pueblos y comunidades y sobre todo las carreteras como la estatal de Nonoava a Norogachi, el desgobernador “bárbaro del norte” viaja en lujosos aviones y helicópteros. El mentiroso JCJ no sabe de los múltiples problemas de Chihuahua.

COPIANDO A LA CALCA LAS LINDURAS, ESTUPIDECES y estilos de “Chonte” Fox, la radiodifusora La “PANtrona” (La Patrona) de Wachochi, convertida en cuartel general de derechistas y racistas panistas locales y estatales, su sumó orgullosa a la campaña contra la Cuarta Transformación especialmente contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que destacan en sus comentarios y noticieros alarmistas y mentirosos durante al día.

EMPALME A PROPÓSITO.- El sábado 28 de septiembre, día en que estuvo AMLO por cuarta ocasión en Wachochi, la radio de filial reaccionaria y corralista-panista contra el obradorismo, La “PANtrona” festejó su “segundo aniversario”, junto con “Radio Wachochi” que regentea Chava Holguín, como parte de una estrategia de desinformación y desorientación a la opinión pública serrana. El empalme de eventos fue hecho con alevosía y ventaja para tratar que el evento del IMSS-Bienestar de Wachochi al cual asistieron autoridades federales, estatales y municipales, pasaran al olvido como si no hubiera asistido el presidente de México a Wachochi, quien fue electo democrática y masivamente el 1 de julio de 2018.

SABOTAJE.- Los esfuerzos hechos por los propietarios de La “PANtrona” (clan Bustillos) de la cual trasciende que Javier Corral estimuló la radio con fervor y es “socio publicitario”, se puede afirmar de qué se trató de una canallada y un sabotaje. Comentarios de gente serrana indicaron que “fue un ataque al evento del IMSS-Bienestar del gobierno de la Cuarta Transformación”, y a la información verídica, real. El día que inauguró la radio las instalaciones en Wachochi, el soberbio y golfista desgobernador Javier Corral, fue el 27 de septiembre de 2017, y no el día 28, como quedó registrado en los archivos históricos.

DESCORTESÍA.- Hasta por cortesía de caballeros civilizados debieron posponer su festival musical de distracción y desorientación para otro día, pues la decencia así lo ameritaba el sábado 28 de septiembre. Parecía que estaban desesperados por estar en la plaza pública como si fueran a despedirse de una posible cancelación del uso de las ondas hertzianas, espacio aéreo que controla el Estado Mexicano/Pueblo. El perjuicio y sabotaje contra el acto presidencial, fue muy evidente en el IMSS-Bienestar de Wachochi. Tal vez la cancelación de la concesión de La “PANtrona”, se puede dar por su falta de ética y honestidad por decir tantas mentiras y tergiversaciones en sus informaciones.

SE EQUIVOCARON.- Por ello los promotores de sabotajes y difamaciones de la radio alarmista y fifí, La “PANtrona”, encuadrados a nivel nacional en la oposición de conservadores, racistas y neofascistas de perfil panista, se equivocaron de invitado. Debieron haber invitado al desgobernador de Chihuahua, Javier Corral, que por acá en la Sierra, se dice “trochil” a los corrales para encerrar marranos, vacas o bueyes. Lo anterior se comprobó con gente que asistió al acto desorientador musical, que se trasladó después del evento presidencial en el IMSS-Bienestar. Les falló su táctica de sabotaje.

SALUD... Y LLEGÓ LA 4T PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN, LOS LUJOS, LOS DESPILFARROS, LAS BURLAS Y ENGAÑOS CONTRA EL PUEBLO.

En gobiernos neoliberales “prianistas” se robaban el presupuesto del sector salud, por eso faltaban medicinas y dejaron los hospitales en el olvido antes de 2019. "Funcionarios se hacían cirugías plásticas estéticas para estirarse la cara con cargo al pueblo". Se acabó la diversión de los neoliberales derechistas, negociantes de la pobreza y hambre del pueblo mexicano. "Por el bien de todos, primero los pobres", sostiene AMLO. Antes en el IMSS de Wachochi, recordarán, algunos [email protected] [email protected] se robaban barras de jamón, quesos, salchichas, llantas, chorizo, hasta kawaras/huevos -a falta de ellos-, como unos viles ladrones hambrientos. Eso se paró y más con el nuevo gobierno de la 4T y la nueva dirigencia sindical del SNTIMSS de Wachochi, renovada.