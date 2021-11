Bajó la calidad del ganado

A mediados del siglo pasado cuando lo oposición no tenía ningún espacio en el Congreso mexicano, la llegada de cuatro legisladores de afiliación distinta a la principal, fue motivo suficiente para que el hegemónico Partido Revolucionario institucional, se diera a la tarea de procurar a cuadros más capaces y estudiados, para dar respuesta a los puntuales señalamientos, que académicos y preparados parlamentarios, vertían sobre la tribuna y que pseudo representantes que arribaban al congreso en el partido oficial por las cuotas sindicales, campesinas, gremiales, e incluso militares, no alcanzaban a responder con prontitud e inteligencia.

Por eso es que uno de los méritos de la oposición es haber aumentado la calidad del debate, o como se dijo en su oportunidad “se elevó la calidad del ganado” que arribaba a San Lázaro.

Por su parte, el Senado transitó buena parte del siglo pasado con una parsimonia y tranquilidad que ni esperanzas daba de que hubiera oportunidades de apertura, pues no sería sino hasta 1988 cuando arriban las primeras voces discordantes contra la postura oficial. No en balde poco se puede conocer de la historia de este órgano legislativo, pues como dice el académico Jeffrey Weldon: “no es que no hubiera interés de estudio, lo qué pasa es que francamente no hay materia”.

Hoy que se suceden las comparecencias de distintos funcionarios para la debida rendición de cuentas en la glosa del informe presidencial, se observa que lamentablemente está siendo ínfimo el nivel de argumento, pues son tan pobres los señalamientos a ser destacados, que se recurre tanto por el partido oficial y sus aliados, como por la oposición, al escándalo y al efecto mediático.

En efecto, habiendo tantas razones para analizar las cuestiones sociales, económicas, culturales,etc. y en pluralidad encontrar respuestas valiosas y efectivas, se ha privilegiado la protesta, el grito, la expresión altisonante o la acción propagandística, como es el proponer una lápida al secretario de salud o el exhibir la figura de un dinosaurio de peluche en alusión al director de la Comisión Federal de electricidad, Manuel Bartlett.

En otras latitudes se sabe que para un funcionario público, acudir a rendir cuentas al Congreso, después de haber juramentado el conducirse con verdad, es una prueba de fuego tan difícil, que la visita bien pudiera intercambiarse por una cita con el dentista. Sin embargo, cuando es tan pobre el nivel de argumentación quienes resultan exhibidos son los propios legisladores.

Malos tiempos son estos para el parlamentarismo mexicano, cuando frente a la pobreza de resultados, de incompetentes funcionarios como el Secretario de Salud Dr. Jorge Alcocer, o la belicosidad del director de la Comisión federal de Electricidad Manuel Bartlett, se opone, no la contundente razón que da la realidad, sino las formas de la publicidad y el escándalo, que pueden resultar en réditos de imagen, pero que poco aportan para la solución de los problemas nacionales.