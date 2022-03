Barras sin estrellas

“Lo ocurrido en el Estadio Corregidora de Querétaro no refleja el ambiente social” y “son rezago de los gobiernos anteriores” afirman quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar a los ciudadanos pero no lo hacen. Por eso son enunciados falsos.

Se habla de que los culpables de lo acontecido en La Cuna de la Independencia son las barras de los conjuntos de futbol. Éstas tienen su origen en 1960 en Argentina, después se extendieron a Brasil y por los años 90 llegaron a México. Son grupos de apoyo a los equipos, pero es importante resaltar que son financiados por los clubes. Son incondicionales a los colores de las instituciones deportivas y éstas les regalan boletos, transporte, alimentos y dinero.

La primera barra nació en 1996 en Pachuca y la más numerosa de México –germinó en 1999- es la del Club América llamada Monumental en homenaje al Estadio Azteca. Los clubes las acomodan detrás de las porterías porque es el sector más barato y es donde pueden presionar a los porteros contrarios o animar al de casa. De ahí que cuando en juego se decida en penaltis es importante que el capitán –mediante volado- decida en cuál portería se tiren las tandas. Las más peligrosas y agresivas del mundo son Estrella Roja de Serbia, Ferencváros de Hungría, Lazio de Italia, Boca Juniors y River Plate de Argentina y Real Madrid en España. Pero no son solo hinchas de un equipo, sino conjuntan ideologías políticas de extrema derecha o de izquierda y han sido responsables de tiroteos, saqueos a comercios, muertes, agresiones a simpatizantes del contrario y tristemente a inocentes. También manifiestan sentimientos sociales, políticos y económicos.

En nuestro país la rivalidad se da porque el América es considerado el equipo de los millonetas, contrario al Atlante, el del pueblo, o al Guadalajara por contratar solo jugadores mexicanos, o a los Pumas por ser “rivales naturales.

¿Qué hacer? Eliminar de tajo todas las barras y tomar medidas como en otros países. En Inglaterra en el Informe Taylor se reconocieron las causas sociales y creó una policía especializada. Se castigó duramente a los infractores, crearon equipos de seguridad, registro de aficionados, asientos individuales numerados, solo se venden bebidas alcohólicas en el medio tiempo y no se permiten cigarrillos –ni drogas- y les dieron resultados muy positivos.

En los estadios nacionales no se admiten cinturones ni ningún objeto que pueda ser utilizado como arma de agresión. Sin embargo el público introduce rayos láser que dirigen a los porteros para cegarlos. Desde la llegada del equipo contrario los “aficionados” hostigan a los jugadores lanzándoles huevos o piedras a los vehículos de transporte con el propósito de amedrentarlos. No todas las barras son violentas ni todos los equipos las patrocinan. Estos malandros, golpeadores, asesinos, desadaptados, no deben tener acceso al deporte más popular del mundo.

Y no señor, no son nefasta herencia del neoliberalismo, ni del conservadurismo, ni del individualismo ni del aspiracionismo. Ya debería cambiar su discurso. Es entendible, no justificable, que en cualquier ámbito se manifiesten hechos violentos porque los vivimos día a día en México y en el mundo. No es un problema deportivo, sino un asunto social y debe combatirse desde sus orígenes, no con simples coartadas seudo políticas.

Mi álter ego recomienda dos películas que tienen actualidad: “13 Días” (2000) con Kevin Costner (la crisis de los misiles en Cuba) y “No” (2012) con Gael García (historia del plebiscito en Chile en 1988). Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia.