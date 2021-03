A Blanca Magrassi, Irma Campos, Diana Álvarez, Guadalupe Sánchez de Araiza, Esther Orozco, María Edmeé Álvarez, Bertha Chiu Núñez, Maru Campos, y a todas las mujeres que sin importar su convicción ideológica y trayectoria profesional o política, han dedicado sus esfuerzos por la igualdad sustantiva.

México, tierra letal para las mujeres, de 2020 a la fecha, cobardemente se registran entre 10 y 11 feminicidios diarios, donde cada 15 minutos se denuncia violencia doméstica; la otra pandemia, sigue propagándose sin freno en todos los rincones del país, pareciera que esta peste ancestral no tuviera cura, ni las recomendaciones de organismos oficiales internacionales, protocolos, ordenamientos legales, alertas de género, activismo férreo de organizaciones de la sociedad civil y capacitación vertical de los gobiernos, frenan el tsunami de violencia contra las mujeres, agravada desde la llegada del COVID-19, como publicó el diario español El País, se visibilizan más casos diarios de violencia de género que los diagnósticos de coronavirus. Tanto hablar del tema, que pareciera que las palabras pierden su fuerza, en este caso, no doblegaremos hasta alcanzar la meta anhelada, vivir sin temor.

Por desgracia, la violencia y la desigualdad siguen reproduciéndose en la mayoría de los hogares, producto de la cultura machista, de hombres y mujeres que como padres de familia no han evolucionado en la crianza de sus hijos e hijas, ajenos a los tiempos que hoy se demandan, inclusión y respeto, persiste la educación con patrones generacionales sexistas, de discriminación y estereotipos arcaicos; hablar temas de perspectiva de género sigue siendo motivo de burla.

Hemos dicho infinidad de veces, la cultura machista fomenta y tolera feminicidios, acosos, agresiones sexuales, maltratos físicos, psicológicos, económicos, laborales, institucionales y políticos, desigualdad en sueldos o salarios por desempeñar las mismas tareas respecto a los hombres, falta de oportunidades educativas, laborales, de salud, de acceso a créditos hipotecarios y de tenencia de la tierra, desvalorización del trabajo doméstico y de la crianza de los hijos; aunado al repunte de delitos de explotación sexual.

Estas exigencias no son una victimización, las cifras y los hechos hablan por sí solos, las mujeres diariamente se enfrentan a la desigualdad, motivada por los dichos, actos y omisiones de algunas autoridades, administradores de justicia, clase política, magisterial, empresarial, académica, deportiva, artística, medios de comunicación y algunas organizaciones de la sociedad civil; la falta de políticas públicas integrales eficaces con lentes de género fomentan la misoginia y las violencias contra las mujeres y sus hijos e hijas.

Así se conmemora un año más del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), fecha donde convergen organismos oficiales y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, gobiernos y sociedad, con el objeto de hacer un alto en el camino para visibilizar los desafíos que persisten en esta materia. La violencia de género invade cada recodo del territorio nacional, hasta ahora, las capacitaciones a representantes populares, servidores públicos y autoridades, las campañas de prevención y las alertas de género han servido de poco, la violencia de género sigue reproduciéndose de forma natural.

Como cápsula informativa, el Día Internacional de la Mujer nace el 8 de marzo de 1908, cuando 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York, murieron calcinadas, a raíz de un incendio provocado por las bombas que lanzaron elementos de seguridad, ante la negativa de abandoner la fábrica; ellas protestaban por los bajos salarios y las condiciones indignas en las que trabajan; se reconoce también como antecedente, las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8 de marzo de 1957, también en Nueva York, por ello, SE CONMEMORA no se festeja.

Aunque las actividades educativas y algunas laborales todavía no se reanudan de forma presencial, organizaciones feministas llaman por segundo año consecutivo a #UnDíaSinNosotras, con motivo del Día Internacional de la Mujer, "El 9M las mujeres paramos. Paramos porque estamos hartas de que nos violenten. Hartas de que nos revictimicen, que no escuchen nuestras voces y quieran reprimirlas".

En el paro del 9 de marzo de 2020, más de 22 millones de mujeres en todo el país se sumaron, lo que generó un impacto económico de entre 34,000 y 37,000 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de especialistas y cámaras de comercio. Dicha convocatoria, contó con el respaldo de los sectores público y privado, grupos cívicos, líderes religiosos y muchas mujeres y hombres que le apuestan a la igualdad sustantiva y al respeto mutuo. Este apoyo supero las barreras de clase, raza, nivel económico y afiliación política que tienen fragmentada a la nación.

Este próximo 8 de marzo no habrá marchas debido a la contingencia sanitaria, los colectivos y las mujeres comunes, ocuparan el poder de las redes sociales para denunciar la violencia de género y el feminicidio; contra los actos de abuso de la Guardia Nacional y elementos de seguridad pública; contra la violencia de género que se vive en las instituciones educativas a causa del machismo; contra el outsourcing, la precarización laboral y los contratos simulados; contra la persecución política disfrazada de procesos judiciales; por el ejercicio pleno de la democracia y autonomía sindical; por el reconocimiento del trabajo reproductivo no remunerado; contra la violencia ecocida, el despojo, los megaproyectos y justicia, para quienes, han fallecido defendiendo sus tierras. Exigimos vivir en paz, con respeto, con igualdad de derechos y obligaciones, ni más ni menos.

Una vez más, la ONU pretende conscientizar con su lema 2021, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”. Las mujeres se encuentran en la primera línea de fuego contra el coronavirus como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades, conocimientos y redes para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta y recuperación ante la pandemia.

La mayoría de países que han contenido los efectos de la pandemia y reaccionan con más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos más amplios están dirigidos por mujeres. Por ejemplo, las jefas de gobierno de Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelandia y Eslovaquia, reconocimiento por la rapidez, decisión y eficacia, así como la comunicación amable y asertiva sobre el tema. Algo muy lejano a lo que sucede en México, la pésima conducción del ejecutivo federal y sus funcionarios en el tema, que lamentablemente registra 200 mil defunciones y 2 millones de casos, y la cuenta sigue. Donde, a días de arrancar las elecciones, politiza las medidas sanitarias y las vacunas con los gobernadores, todo por ganar votos.

Denunciemos la discriminación, alcemos la voz para que cada vez menos mujeres sean violentadas en cualquier ámbito de su vida, condenar la misoginia es responsabilidad de todos y todas, a la par y por igual, que el 8 de marzo se replique el resto de los 364 días del año. Tomemos el himno feminista de Vivir Quintana para hacer conciencia social, para exigir nuestros derechos, para ayudar a otras mujeres sin meterles el pie, que quede claro, no somos revoltosas, la consigna es simple y clara.

“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto, de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Destrozan sus cuerpos, los desaparece, no olvide sus nombres, por favor, Señor presidente…Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte ¡nos queremos vivas!, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas”. Sumemos voces de conciencia, #Ni Una Menos, #UnDíaSinMujeres, por las nuevas generaciones vistámonos de negro y morado y salgamos a redes, a las calles a decir BASTA.