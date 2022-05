Batalla de Puebla

Escuchaba decir a una persona que la gente no lee y si lee no entiende. Con lo idealista que suelo ser, quiero diferir de ello. Aspiro a que la sociedad en que me desenvuelvo, sí lea, sí estudie, sí analice y sí proponga. Si no, simplemente no escribiría. Pretendo también con estos textos, sembrar al menos una semilla: propiciar el interés por los temas que abordamos.

En el artículo de hoy, me gustaría hacer algunas reflexiones, tomando de referencia hechos históricos ocurridos hace 160 años; no tanto por hacer una reseña, sino para tomar ese ejemplo y que nos sirva a las generaciones de este tiempo.

El gobierno de Francia en 1862, ante la imposibilidad para pagarles la deuda, decidió enviar tropas armadas para invadir nuestro territorio; llegaron por Veracruz y avanzaron hacia la Ciudad capital; por ello, el pueblo y el ejército mexicano comandado por los generales Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz, se organizaron para enfrentar al interventor extranjero. Bajo las órdenes del Presidente Benito Juárez.

El 5 de mayo, en Puebla, con el disparo de un cañón se inició lo que la historia registra como una de sus páginas más gloriosas, por la decidida defensa que hizo el pueblo de México de su territorio; esto es motivo para que en muchas partes del mundo, se conmemore esta fecha.

Al remembrar estos acontecimientos, podremos reafirmar que nuestra nación necesita que nosotros -sus hijos-, tengamos un gran amor a la tierra que nos vio nacer; nos hace recordar que México es un país fuerte, que debe ser respetado por todos los países. Respetado por propios y extraños. Por gobiernos y ciudadanos. extranjeros y connacionales. Los de afuera y con más ahínco, por los de dentro.

Por medio de la lectura, la cultura, las tradiciones y sobre todo, a través de la educación, es como podremos comprender los sucesos por los que ha tenido que pasar nuestro país, para construir lo que hoy tenemos y para darnos los derechos y libertades de las que gozamos.

Recordemos a nuestros héroes; a quienes entregaron su vida para que ahora -en el siglo XXI-, podamos disfrutar de lo que somos como nación. La herencia que nos dejan, es el ejemplo de valentía, de responsabilidad, de patriotismo y de trabajo.

Ya es momento, de que en la era de la tecnología, la innovación y la modernidad en que vivimos; debemos prepararnos constantemente; estar al día en el acontecer mundial; leer y entender lo que sucede; vigilar la actuación de nuestros gobernantes; criticar y señalar lo que está mal; proponer soluciones a los problemas de nuestro entorno; ayudar a quien podamos en la medida de nuestras posibilidades; dar y compartir; para seguir creciendo en nuestro México que tanto queremos.

La mejor defensa de hoy en día es a través de las armas poderosas con las que contamos: las ideas. Usémoslas para rescatar a México.

Ya es momento…