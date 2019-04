Batallas, sospechosismo* y tregua

SUNLAND PARK ¿INICIA EL VIACRUCIS?

Iniciaré con un caso, que no obstante de suceder más allá de nuestra frontera norte, nos es muy cercano, ya que de hecho forma parte de otro viacrucis que arrancó esta semana de manera temprana, si consideramos que la que doy a llamar “migración forzada y agregaría programada” sigue fluyendo de Centroamérica hacia el amurallado norte, que respondiendo a la sinrazón de su pragmático gobernante Donald Trump suma ahora las armas de los xenófobos de milicias civiles auto creadas en la zona de Sunland Park, los cuales están al borde de provocar una tragedia -si los dejan- al seguir deteniendo literalmente “por sus pistolas” a centroamericanos y mexicanos que cruzan ilegalmente la frontera.

“De acuerdo con un reporte de The New York Times, un grupo de milicia de derecha que opera a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos publicó varios videos en las redes sociales esta semana, incluido uno en el que detuvo cerca de Sunland Park, Nuevo México, a punta de pistola, a unos 200 inmigrantes que buscaban asilo, hasta que llegaron los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

El grupo de la milicia, que se autodenomina Patriotas Constitucionales de Estados Unidos, está decidido a monitorear la frontera hasta que el presidente Donald Trump cumpla su promesa de campaña de construir un muro fronterizo o hasta que el Congreso promulgue una legislación más fuerte para hacer más difícil que los migrantes soliciten asilo, dijo su portavoz Jim Benvie, a The New York Times en una entrevista telefónica”.

Vea el video en; httphttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/://http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/wwwhttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/.http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/elbravohttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/.http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/mxhttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera//http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/militareshttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/-http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/enhttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/-http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/retirohttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/-http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/dehttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/-http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/euhttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/-http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/arrestanhttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/-http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/migranteshttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/-http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/enhttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/-http://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera/fronterahttp://www.elbravo.mx/militares-en-retiro-de-eu-arrestan-migrantes-en-frontera//













· NOTRE DAME /MACRON ¿CASUAL COINCIDENCIA?

· El presidente francés Emmanuel Macron tenía previsto dirigirse la noche del lunes pasado a la nación para anunciar nuevas medidas en respuesta al malestar social que se ha expresado en la revuelta de los chalecos amarillos, pero ante la gravedad del incendio en la catedral de Notre Dame en París iniciado a ls 18:30 horas ha anulado el acto programado para las 20:00.

· Aquí cabe la sospecha solamente, de si la coincidencia fue un factor o hubo una causa y no una casualidad entre ambos eventos, como no tengo respuesta sólo dejo aquí las crónicas y haga usted sus análisis y conjeturas.

· “El presidente se desplazó hasta Notre Dame de París, devorada por las llamas. En un mensaje en la red social Twitter mandó un mensaje a los ciudadanos: "Notre Dame de París es presa de las llamas. Dolor de toda una nación. Pensamiento para todos los católicos y para todos los franceses. Como todos nuestros compatriotas, estoy triste esta noche al ver quemarse esta parte de nosotros".

· @EmmanuelMacron

· El discurso anulado, que estaba previsto para las 20:00, hora local, debía ser algo más que un catálogo de iniciativas y tenía que ofrecer una conclusión del gran debate que se ha desarrollado con miles de reuniones de ciudadanos por todo el país. Macron tenía previsto presentar un programa para los tres años restantes de la presidencia... En su última edición el dominical Journal du Dimanche especulaba sobre si los anuncios podrían compararse —no en su contenido, sino en el significado del cambio— con el giro del socialista François Mitterrand en 1983, cuando anunció una política de austeridad tras un inicio de mandato escorado a la izquierda. El discurso del presidente francés, en horario de máxima audiencia, pretendía previsiblemente combinar una visión a largo plazo con medidas concretas y de efecto inmediato que permitieran entender que ha captado el mensaje de descontento y está dispuesto a actuar. Estas son algunas propuestas que se sabía tenía el discurso;

· Una de ellas sería la rebaja del impuesto sobre la renta para las clases medias, ya sugerida la semana pasada por el primer ministro, Édouard Philippe, y un adelanto de la bajada prevista del impuesto residencial. También podría anunciar una rebaja del IVA para los productos de primera necesidad.

· Otras medidas serían garantizar que las madres solteras reciban efectivamente sus pensiones y aumentar las pensiones más bajas de acuerdo con la inflación.

· Destinar ayudas de 10,000 millones de euros para mejorar el poder adquisitivo de las clases medias empobrecidas y en convocar el llamado gran debate nacional. Se trataba de que los franceses pudieran exponer sus quejas y peticiones.

· La noche del lunes podrían haberse zanjado diferencias y haberse abierto cauces, quizás.

· Hasta aquí la coincidencia, si lo sumamos a la influencia externa que se ha dicho tiene la organización de los chalecos amarillos -se ha llegado a conjeturar que Trump los ve con agrado- que irrumpieron desde noviembre pasado con protestas semanales algunas por demás violentas y el inicio de la Semana Santa en una Francia católica lo del “Incendio accidental” puede de menos entrecomillarse y dejarlo junto con la conferencia fallida a la imaginación.

· Aun cuando analistas consideran que el hecho ha dado tiempo de recomposición al gobierno de Macron, lo cual resulto para él un factor de unidad nacional todavía por valorar.

·

· ALAN GARCÍA ¿HOUDINI O VÍCTIMA?

· Y donde la imaginación podría desbordarse en buscar la respuesta para darla a esta aventurada pregunta de: ¿qué sucedió realmente con el dos veces expresidente peruano Alan García? A quien llamo aquí con las reservas de la premura de lo analizado al momento, si es una víctima de persecución o un moderno Houdini, que pudiese -conjeturo- haberse fugado fingiendo quizás su muerte- de manera pactada- es de suponerse.

· De ser esto viable, estaríamos ante un moderno Houdini escapando hacia el mañana que le quedaría aun a sus casi 70 años, después de haber acumulado errores y aciertos en el ayer.

· Sobre esto, sólo el tiempo y la verdad podrían traer la respuesta, lo señalo aquí porque de verdad es necesario decirlo, si advertimos la manera en que todo ha ocurrido, diré que la primer suspicacia la tuve al ver un video de cuatro hombres que con una facilidad poco común decían conducir el féretro, sin mostrar desplegar el esfuerzo que cargar un cuerpo como el de Alan García (estimo bordea los 100kgs) exigiría. Llama la atención por otra parte la dispensa de la autopsia que nunca más como en un escenario como éste, era necesaria, porque hay discrepancia cuando se dice confusamente que el tiro que se dio fue en el cuello y otros en la cabeza. (Me recordó la muerte de Colosio que hablaba de uno o dos tiradores, que se dijo, dieron en la cabeza y el estómago) aquí eran dos lugares, ¿o se dio el tiro en el cuello o en la cabeza? La autopsia y algunas fotos de haberse realizado dejarían sin duda todo esto.

· No se ha visto ninguna de las dos.

· Y sobre el escándalo de persecución, mismo que lo siguió casi 30 años no sabremos también si el suicidio fue su salida, aquí la preguntas es: ¿Dónde quedó ese carácter?

· Y las cartas sobre todo la que leyera su hija de la que se advierten párrafos de victimización como estos;

· “En este tiempo de rumores y odios repetidos, que la mayoría creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar o vejar y no para encontrar verdades”.

· Por muchos años me situé por sobre los insultos, me defendí y el homenaje de mis enemigos fue argumentar que Alan García era suficientemente inteligente como para que ellos no pudieran probar sus calumnias.

· No hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riquezas. La historia tiene más valor que cualquier riqueza material. Nunca podría haber precio suficiente para quebrar mi orgullo de aprista y de peruano.

· Por eso repetí: otros se venden, yo no.”

· Carta completa en https://andina.pe/agencia/noticia-alan-garcia-lea-carta-dejada-expresidente-a-sus-hijos-749048.asp

· Destaco también aquí por su importancia testimonial, el programa de JAIME BAYLY quien le dedicó programa a ALAN GARCÍA mismo que se puede ver en;

https://www.youtube.com/watch?v=Su39tG5wQY8

Del cual destaco dos frases citadas casi al minuto final cuando BAYLY se disculpa de haberle hecho expresar en una conversación privada una frase a Alan en una cena privada aceptando que le traiciono al citarle como título de una columna periodística, se refiere la hecho así: “estando él (Alan) ya en otra dimensión o teniendo otra identidad , claro soy un escritor y un escritor lo cuenta todo, sobre todo lo que se quiere esconder debajo de la alfombra” la frase era “la plata llega sola”

· Y dada esa frase ya hacia algunos años antes de que apareciera en escena Odebrecht, ¿la respuesta? Dejémosla al tiempo….

·

· EL VIACRUCIS DE UNA FAMILIA EN CHIHUAHUA ¿HASTA CUÁNDO?

· No pude creerlo aun al leerlo detalladamente, todo lo que la primera plana e interiores del Diario de antier cuando se decía de un hombre acusado de violencia domestica que sucumbió a manos de policías municipales, que;

· Necropsia revela mentiras de los agentes, estudio revela que exministerial pudo morir cuando fue detenido.

· Y ayer que fueron reseñados los hechos sobre la manera en que fue muerto según la versión más que lamentable y triste la familia que expreso así;

· “Lo mataron frente a nosotros: familiares

· Municipales involucrados en homicidio de ex ministerial intentaron obligar a la viuda a firmar para deslindarlos”

· La crónica de los hechos es más que contundente;

· “A él lo ahogaron con un bastón, lo jalaron hacia atrás hasta que ya no podía respirar”, dijeron familiares de Leopoldo Eduardo Soto Cortez, exministerial que fue asesinado cuando policías intentaron someterlo la madrugada del pasado jueves y que llegó ya sin vida a la Comandancia Sur.

· Jenny Prieto, viuda de la víctima, confirmó la versión y dijo que estuvo presente junto con sus hijos al momento del arresto cuando los policías municipales sometieron a su esposo en su domicilio.

· “Afirmaron que los agentes forzaron la garganta de Leopoldo con un bastón policiaco al momento en que intentaron levantarlo por el cuello, asimismo, mencionaron que ejercieron presión con tanta fuerza sobre su brazo derecho que le sacaron la clavícula, en lo que calificaron como un “desmedido abuso policial”…

· …”Por su parte Jenny, la ahora viuda, platicó como además de la brutal golpiza, ella misma fue arrestada y retenida en la comandancia e incomunicada durante más de 14 horas sin que se le diera explicación alguna sobre lo ocurrido, o el estado de su marido pues nunca le dijeron que había perecido, a pesar de las súplicas para que le otorgaran su derecho a una llamada. Me chantajearon para que me dejara fotografiar porque me dijeron que iba a ver a mi esposo, pero no fue así. Luego llegó un licenciado a leerme mis derechos, pero tampoco me dijo porqué estaba ahí, fírmame aquí, pero yo le jale la hoja de los derechos y atrás estaba el reporte de lo que pasó, pero yo me negué a firmar ese reporte.

· Pensé: estos quieren que firme para tener mi firma y quitarse ellos la culpa, no firmé …

· Jenny estuvo desde las 5 de la madrugada hasta las 7 y media de la tarde, cuando se le quiso fincar cargos de violencia intrafamiliar, que era lo que querían hacer los municipales, según dijo, con el fin de encubrir el crimen”…

· Y este es el punto, ¿Hasta cuándo y hasta dónde quedará nuestra capacidad de respuesta ante esta QUE LLAMO LA LOTERÍA DE LA TRAGEDIA que por desgracia parece y y vuelve a aparecer.

· ¡YA BASTA!

·

· · LA PASCUA DE RESURRECCIÓN,

· ¿ES VÁLIDA LA ESPERANZA?

· “Cuando surgen las dificultades de esta vida, y a todos se nos presentan, quizás resulte difícil seguir creyendo. En esos momentos, sólo la fe en el Señor Jesucristo y en Su expiación puede brindarnos paz, esperanza y comprensión; solamente la fe en que Él sufrió por nuestro bien nos dará la fortaleza para continuar y perseverar hasta el fin.

· Cuando obtenemos esa fe, experimentamos un potente cambio de corazón y, como Enós, nos hacemos más fuertes y comenzamos a sentir el deseo por el bienestar de nuestros hermanos y hermanas.

· Oramos por ellos, para que también se fortalezcan por medio de la fe en la expiación de nuestro Salvador”.

· COROLARIO

· Deseando sean más que palabras, estas que aquí de corazón expreso; ¡FELICES PASCUAS! regocijémonos en la Esperanza de que haya Justicia y Paz en Nuestro corazón y el de nuestros hermanos, en nuestra Ciudad , Nación y Mundo… es mi deseo sincero.

· *Definición Popular mexicana para expresar la tendencia de la sociedad a la desconfianza generalizada, sobre todo de personajes políticos y públicos”