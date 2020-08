Opinion

Beirut, la ruta del cuestionamiento sigue…

La geopolítica es la nave donde viajamos todos, nos demos o no cuenta, y nada sucede tan lejos, que no nos afecte, por eso cuando muere uno sólo de nuestros hermanos en Líbano, nuestra vida se empobrece, lo entendamos o no, así es. G.A.L.D.